فيديو GPT

ميزة Video GPT من HeyGen تحوّل الموجّهات البسيطة إلى فيديوهات كاملة بالذكاء الاصطناعي بدون الحاجة لأي مهارات مونتاج. سواء كنت تنشئ محتوى للتسويق أو التعليم أو وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي بهذه السهولة من قبل. دع الذكاء الاصطناعي يحوّل أفكارك إلى واقع في بضع نقرات فقط.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
هل تريد تبسيط عملية إنتاج الفيديو لديك؟

لم يعد إنشاء فيديوهات احترافية بحاجة إلى أن يكون معقدًا أو يستغرق وقتًا طويلًا. مع Video GPT من HeyGen، يمكنك تبسيط عملية إنتاج الفيديو لديك من خلال الاستغناء عن برامج المونتاج المتقدمة والخبرة التقنية المتخصصة. كل ما عليك هو إدخال فكرتك، ويتولى الذكاء الاصطناعي كل شيء من كتابة النص إلى انتقالات المشاهد.

سواء كنت تعمل على حملة تسويقية، محتوى تعليمي، أو فيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن Video GPT يسرّع العملية بالكامل ويمنحك وقتًا أطول للتركيز على ما يهم حقًا: رؤيتك الإبداعية. قل وداعًا لساعات العمل الطويلة في المونتاج ودَع الذكاء الاصطناعي يتولى الجزء الصعب.

للاستفادة القصوى من المحتوى الذي تنشئه بالذكاء الاصطناعي، اطّلع على مشغّل الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتشغيل سلس وتوزيع سهل عبر المنصات المختلفة.

أفضل الممارسات لاستخدام فيديو GPT

للاستفادة القصوى من Video GPT، اتبع أفضل الممارسات التالية لإنشاء فيديوهات عالية الجودة بسهولة:

• صِغ موجّهات واضحة: كن محددًا في التعليمات التي تقدّمها. كلما زادت التفاصيل التي توفّرها، كان فهم الذكاء الاصطناعي أفضل وتمكّن من إنشاء محتوى أكثر ملاءمة.

• تحسين المخرجات: بعد أن يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الفيديو الخاص بك، خُذ وقتك لمراجعته وضبطه للتأكد من أنه يتماشى تمامًا مع رؤيتك. التعديلات البسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا.

• خصّص فيديوهاتك: أضف عناصر مخصّصة مثل الشعارات، والترجمات النصية، أو التعليقات الصوتية لجعل فيديوهاتك فريدة وتعكس هويتك. يساعدك التخصيص على التواصل بشكل أفضل مع جمهورك.

• جرّب أنماطاً مختلفة: اختبر نبرات وأساليب وتنسيقات بصرية متنوعة. استكشف كيف يتفاعل جمهورك المستهدف مع كل نمط، واعثر على الأنسب لمحتواك.

تبسيط إنتاج الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي

مع Video GPT من HeyGen تصبح عملية إنشاء الفيديو أبسط وأسرع من أي وقت مضى. لم تعد بحاجة إلى برامج مونتاج متقدّمة أو مهارات تقنية لإنتاج فيديوهات بجودة احترافية. يقوم الذكاء الاصطناعي بتبسيط كل خطوة، من إنشاء النص إلى انتقالات المشاهد، ليضمن لك سير عمل سلسًا وفعّالًا.

سواء كنت مسوّقًا، أو معلّمًا، أو منشئ محتوى، يساعدك Video GPT على توفير الوقت والجهد من خلال تولّي الجوانب التقنية عنك. تتكفّل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتفاصيل، مما يتيح لك التركيز على أفكارك وإبداعك. اكتشف أحدث التوجهات في إنتاج الفيديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، واختبر مدى سهولة إنشاء محتوى مصقول وجذّاب في بضع نقرات فقط.

كيف يعمل؟

أنشئ نص الفيديو الخاص بك في 4 خطوات بسيطة

إنشاء فيديو احترافي باستخدام Video GPT سريع وسهل. اتبع هذه الخطوات الأربع البسيطة لتحويل أفكارك إلى واقع:

الخطوة 1

انقر على "إنشاء نص بالذكاء الاصطناعي"

ابدأ باختيار خيار مُنشئ النصوص بالذكاء الاصطناعي في HeyGen.

الخطوة 2

أدخل موضوعك والنبرة والمعلومات الإضافية

قدّم موضوعك، واختر النبرة المناسبة (ودّية، احترافية، إلخ)، وأضف أي تفاصيل ذات صلة، مثل رابط URL، إذا لزم الأمر.

الخطوة 3

مراجعة نصك وتحسينه

عاين النص المُنشأ وأجرِ أي تعديلات ضرورية. يمكنك إعادة إنشاء النص إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن النتيجة.

الخطوة 4

أنشئ فيديوك باستخدام النص النهائي

بعد أن يصبح النص جاهزًا، دع الذكاء الاصطناعي ينشئ الفيديو باستخدام الأفاتارات والعناصر البصرية والتعليق الصوتي بما يتوافق مع الأسلوب الذي اخترته.

الأسئلة الشائعة حول Video GPT

ما هو Video GPT؟

Video GPT هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوّل موجّهات نصية بسيطة إلى فيديوهات مكتملة جاهزة. يعمل على تبسيط كتابة النصوص، وتصميم العناصر البصرية، وإنشاء التعليق الصوتي، مما يجعل إنتاج الفيديو سريعًا وسهلًا.


كيف يعمل Video GPT؟

ما عليك سوى إدخال الموضوع، واختيار النبرة المناسبة، وإضافة أي تفاصيل إضافية. بعد ذلك يقوم الذكاء الاصطناعي بكتابة النص، واختيار الأفاتارات والعناصر البصرية، وتجميع فيديو احترافي جاهز، وكل ذلك في بضع نقرات فقط.

هل يمكنني تخصيص الفيديو الخاص بي؟

بالتأكيد! بمجرد أن يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الفيديو الخاص بك، يمكنك تحسين النص، وضبط العناصر البصرية، وإضافة لمساتك الخاصة مثل الشعارات، والتعليق الصوتي، والترجمات لتناسب أسلوبك.


ما أنواع المحتوى التي يناسبها Video GPT أكثر؟

Video GPT مثالي لمقاطع الفيديو التسويقية، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وفيديوهات شرح المنتجات، والتدريب الداخلي، وغير ذلك الكثير. هو الخيار الأنسب عندما تحتاج إلى محتوى فيديو عالي الجودة بسرعة وبأقل مجهود.

هل يمكنني دمج Video GPT في سير العمل الخاص بي؟

نعم، من خلال HeyGen's API يمكنك بسهولة أتمتة عملية إنشاء الفيديو ودمجها في الأدوات أو المنصات التي تستخدمها حاليًا للحصول على إنتاج أكثر سلاسة.

