منشئ أفاتار بالذكاء الاصطناعي

أنشئ أفاتار بالذكاء الاصطناعي خاصًا بك في دقائق باستخدام منصة HeyGen السهلة الاستخدام. سواء كنت تحتاج إلى مقدّم أعمال، أو أفاتار بأسلوب المؤثرين، أو شخصية مخصّصة، فإن مُنشئ الأفاتار المجاني بالذكاء الاصطناعي يمنحك القدرة على تصميم الأفاتار وتعديله وتحريكه بجودة الاستوديو. لا تحتاج إلى أي مهارات تصميم. فقط اكتب، وارفع ملفاتك، وأنشئ. الأمر بهذه السهولة.

١٣٦٬٤٤٣٬٦٥٤Videos generated
١١١٬٠٤٤٬٤٩١Avatars generated
١٨٬٧٧٧٬٩٤٥Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

لماذا تُعد HeyGen رائدة في مجالمنشئ الأفاتار بالذكاء الاصطناعي

مدعومًا بتقنيات متقدّمة لتحريك ملامح الوجه ومزامنة الصوت، يقدّم HeyGen أفضل مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي متاح اليوم. أفاتاراتنا الواقعية تطابق تعابير الوجه، والإيماءات، والكلام في الوقت الفعلي، مما يجعلها مثالية لجذب الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتدريب، والتسويق، ودعم العملاء.

أفاتار جاهز
نموذج Avatar IV
التوأم الرقمي

أنشئ أفاتارات مخصّصة بكبالذكاء الاصطناعي

أنشئ أفاتارات ذكاء اصطناعي مخصّصة ومتفردة لهويتك التجارية، بدءًا من نماذج Avatar IV الواقعية وصولًا إلى أفاتارات الصور المُنشأة من صورة واحدة أو أفاتارات الفيديو المبنية على تسجيلك الخاص. يمكن تخصيص كل أفاتار من حيث الإطلالة، والملابس، والخلفيات المختلفة، لتمنحك طريقة متسقة وقابلة للتوسّع لتمثيل احتياجاتك الإبداعية.

Avatar IV

حوّل صورة واحدة إلى فيديو كامل مع مزامنة طبيعية للصوت، وتعبيرات وجه معبّرة، وحركات يد واقعية.

أفاتار فيديو

صوّر نفسك لإنشاء أفاتار واقعي يشبهك في الشكل والصوت، حتى لا تضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى.

أفاتار بالصورة

أنشئ فوراً عددًا غير محدود من صور الأفاتار بالذكاء الاصطناعي لنفسك انطلاقًا من صورة واحدة وتعليمات نصية.

أفاتارات UGC

أنشئ مقاطع فيديو بأسلوب صانعي المحتوى (UGC) تجذب الانتباه على TikTok وReels وYouTube دون الحاجة إلى توظيف مقدّمي محتوى.

اختر من بين 1,000+نموذج أفاتار جاهز بالذكاء الاصطناعي

من مقدّمي العروض المحترفين إلى الأفاتارات بأسلوب المؤثرين والنماذج متعددة الثقافات، تقدّم HeyGen مجموعة كاملة من الأفاتارات الجاهزة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك تكييفها بسهولة لاجتماعات العمل، أو شروحات المنتجات، أو الإعلانات، أو فيديوهات خدمة العملاء. تساعدك أفاتاراتنا على التواصل مع الجمهور في أي مكان وبأي لغة.

كيفية إنشاء أفاتار بالذكاء الاصطناعيالتوأم الرقمي

حوّل نفسك إلى أفاتار كامل الحركة بالذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية التوأم الرقمي من HeyGen. التقط ملامحك مرة واحدة، ثم استخدمها لإنشاء فيديوهات عند الطلب حتى لا تضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى.

الخطوة 1

ارفع صورة واضحة لنفسك على منصة HeyGen

الخطوة 2

درّب نموذج أفاتار الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك لالتقاط مظهرك الفريد

الخطوة 3

خصّص أسلوب الأفاتار والملابس والخلفية كما تريد

الخطوة 4

اختر صوتًا أو استخدم استنساخ الصوت لتسجيل صوتك الخاص

الخطوة 5

أنشئ فيديوهات باستخدام أفاتار توأمك الرقمي بالذكاء الاصطناعي لأي غرض

Ogilvy تحوّل المشاعر إلى أغانٍ بسحر الذكاء الاصطناعي
أوجيلفي وميلكا أطلقوا حملة «Let Snelle Sing It for You» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن لجيل Z تحويل مشاعرهم إلى أغاني راب وفيديوهات مخصّصة بمجرد مسح لوح شوكولاتة Milka.

لماذا تُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء أفاتار بالذكاء الاصطناعي

تجمع HeyGen بين السرعة والجودة والمرونة في منصة واحدة متكاملة. أنشئ أفاتارات من موجّهات نصية، وحوّل الصور إلى أفاتارات، أو اختر من مكتبتنا الجاهزة. بفضل أدوات التحرير القوية، توفّر HeyGen أفضل مولّد فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي للمبدعين والعلامات التجارية والمعلمين.

أسرع عملية إنشاء

أنشئ فيديو في دقائق قليلة فقط، مع تقديم نتائج عالية الجودة أسرع من إنتاج الفيديو التقليدي.

سهل الاستخدام

إنشاء فيديو بسهولة من خلال واجهة بسيطة يمكن لأي شخص استخدامها دون الحاجة إلى أي مهارات في المونتاج أو مهارات تقنية.

محرر متكامل الكل في واحد

اجعل إنشاء الفيديو سهلاً مثل كتابة مستند باستخدام محرّر يعتمد على النص، من المسودة الأولى حتى الفيديو النهائي.

أضف الحيوية إلى أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام الصوت والمؤثرات الصوتية

اختر من بين أكثر من 100 صوت واقعي بالذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 175 لغة ولهجة. استنسخ صوتك الخاص، وصمّم نبرات فريدة، أو دمج أفاتارات HeyGen مع مزوّدي تحويل النص إلى كلام من جهات خارجية. سواء كان ذلك للتعليق الصوتي الاحترافي أو لمحتوى المؤثرين غير الرسمي، تضمن لك HeyGen أن يبدو صوت الأفاتار حقيقياً بقدر ما يبدو شكله واقعياً.

اختر من بين أكثر من 100 صوت جاهز

اختر Avatar IV من لوحة الإنشاء.

مولّد فيديو الأفاتار بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّله إلى أفاتار واقعي يشبه الإنسان.

ارفع صورة واحدة لوجهك.

أضف الكلام والإيماءات ومزامنة الشفاه لمزيد من الواقعية

صدّر فيديو الأفاتار الذي أنشأته بالذكاء الاصطناعي لأي استخدام تحتاجه (YouTube، وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها).

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن هذا فريق الكتّاب لدينا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسِّس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج

عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات.

ما هو أفاتار الذكاء الاصطناعي؟

أفاتار الذكاء الاصطناعي هو تمثيل رقمي فائق الواقعية لإنسان، يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذه الأفاتارات قادرة على تقديم كلام يشبه كلام البشر، وتعابير وجه، وإيماءات طبيعية؛ مما يجعلها مثالية لإنشاء الفيديوهات على نطاق واسع، والتواصل الافتراضي، والمحتوى الرقمي. في HeyGen، يتم إنشاء أفاتارات الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام بيانات حقيقية من ممثلين وموهوبين بموافقتهم. نحن نضمن ممارسات أخلاقية في الذكاء الاصطناعي من خلال تعويض الممثلين عن كل فيديو يتم إنشاؤه باستخدام صورتهم، مع الجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإنشاء محتوى مسؤول.

ما هو مُنشئ الأفاتار بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي هو أداة قوية تحوّل النص إلى محتوى فيديو واقعي باستخدام أفاتارات رقمية. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات بجودة الاستوديو فورًا دون الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو برامج مونتاج.

هل يوجد مولّد أفاتار مجاني بالذكاء الاصطناعي؟

نعم، HeyGen توفّر إصداراً مجانياً لإنشاء أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وإضافة الصوت، وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة. تتيح الخطط المدفوعة ميزات متقدّمة مثل تصيير بجودة HD و4K، وخيارات تخصيص أوسع، والاستخدام التجاري.


هل يمكنني إنشاء أفاتار مخصص لي أو لأحد أعضاء فريقي؟

بالتأكيد. HeyGen تجعل من السهل إنشاء أفاتار ذكاء اصطناعي مخصّص لك. ما عليك سوى تسجيل فيديو معايرة قصير باستخدام العملية الإرشادية لدينا، وسيقوم الذكاء الاصطناعي لدينا بإنشاء نسخة رقمية واقعية منك (أو من أحد أعضاء فريقك) تتحدث تمامًا مثلك. أنشئ توأمك الرقمي الآن على HeyGen.


ما هو أفضل مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي في عام 2025؟

HeyGen هو أفضل مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي لأنه سهل الاستخدام للغاية ويُنشئ أفاتارات تتحدث بشكل واقعي وبسرعة. يمكنك تحويل النصوص أو الصور أو الملفات الصوتية إلى فيديوهات خلال دقائق. يدعم أكثر من 40 لغة، لذلك فهو مثالي للتسويق، والتدريب، أو لإنشاء محتوى مميز يلفت الانتباه.

كيف أنشئ فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen؟

البدء مع HeyGen سريع وبسيط: سجّل للحصول على حساب HeyGen مجاني، واختر أفاتار جاهز أو أنشئ أفاتار مخصص خاص بك، واكتب النص الذي تريده — أفاتارات الذكاء الاصطناعي لدينا ستقوم بإلقائه مع مزامنة شفاه دقيقة، ثم خصّص الفيديو بالصور والعناصر البصرية، وقم بتصدير الفيديو أو نشره.


هل تدعم أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لغات متعددة؟

نعم، أفاتارات HeyGen تتحدث أكثر من 175 لغة ولهجة، مما يجعلها مثالية للتواصل العالمي، والتدريب، وتفاعل العملاء.


ما مدى واقعية أفاتارات الذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

أفاتارات الذكاء الاصطناعي من HeyGen مصممة لتكون عالية الواقعية، مع تعابير وإيماءات شبيهة بالبشر ودمج للصوت لابتكار فيديوهات جذابة وحيوية. اختبر مستوى من الواقعية غير مسبوق مع HeyGen.

هل يمكن لأفاتارات HeyGen إظهار المشاعر والإيماءات؟

نعم. أفاتارات HeyGen لا تكتفي بالكلام فقط، بل تستخدم أيضًا تعابير وجه وحركات طبيعية تتوافق مع نبرة النص الذي تكتبه. هذا يجعل التواصل أكثر جاذبية ويساعد فيديوهاتك على أن تبدو أكثر واقعية وقربًا من الطابع البشري.

ما هي خيارات التخصيص المتاحة لأفاتارات HeyGen؟

تقدّم HeyGen خيارات تخصيص واسعة. بفضل مزايا مثل Look Packs، يمكنك التبديل بسرعة بين أنماط أنيقة أو مرحة أو غير تقليدية بما يناسب هوية علامتك التجارية. يمكنك أيضًا ضبط الملابس والنبرات والأصوات بحيث يعكس الأفاتار الشخصية التي تريد إظهارها بالضبط.

هل يقدّم HeyGen أفاتارات جاهزة أو مخصّصة لقطاعات معيّنة؟

نعم. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 أفاتار جاهز للاستخدام، مصمَّم للأعمال والتعليم والتسويق والمزيد. هناك أيضًا أفاتارات مخصَّصة لقطاعات محددة مثل الرعاية الصحية والمبيعات والتدريب المؤسسي، لتمنحك خيارًا احترافيًا جاهزًا من البداية.

كيف يساعد HeyGen في توفير الوقت مقارنةً بإنتاج الفيديو التقليدي؟

مع HeyGen، يمكنك الاستغناء عن الكاميرات والاستوديوهات والمونتاج. ما عليك سوى كتابة النص، اختيار أفاتار، ثم إنشاء الفيديو خلال دقائق. هذا يمكّن الفرق من توسيع إنتاج الفيديو بسرعة وبتكلفة فعّالة للإعلانات والتدريب وتسويق المحتوى.

