مولّد فيديوهات بدون ظهور الوجه لصنّاع المحتوى

أنشئ قنوات فيديو قوية دون أن تظهر أمام الكاميرا. HeyGen يحوّل الموجّهات البسيطة إلى فيديوهات مكتملة الإنتاج بدون إظهار الوجه، مع صور وصوت تعليق ومظهر متوافق مع هوية علامتك التجارية. يمكنك إنشاء فيديوهات بجودة الاستوديو تبدو شخصية واحترافية مع الحفاظ على خصوصية هويتك.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

اختر أفاتار
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
أتمتة YouTube وقنوات تحقيق الدخل

Create long-form narrations, list-style breakdowns, and evergreen tutorials that run 24/7. Build monetizable channels where all the content is faceless, automated, and easily repeatable.

محتوى TikTok وReels وShorts بدون كاميرا

Turn quick hooks and scripts into vertical faceless videos with captions, zooms, and b-roll. Post daily without ever needing to record yourself or worry about lighting and backgrounds.

قنوات قصص Reddit والسرد الصوتي

Convert text stories, threads, and community posts into narrated videos with dynamic visuals. Keep the focus on the storytelling while your identity stays completely in the background, allowing your audience to connect with the video content.

محتوى تعليمي وتحفيزي وتعليقي

Share insights, breakdowns, and lessons using text overlays and voiceover instead of talking-head footage. Position yourself as an expert while maintaining privacy and flexibility.

شروحات للمنتجات والأدوات والتطبيقات

Use screen captures, mockups, and animated overlays to explain how things work. Keep the visuals focused on the product while your faceless narration guides viewers step by step.

قنوات متعددة اللغات للوصول العالمي

Duplicate winning videos with new languages and voices to reach global audiences. Keep the same faceless visuals while HeyGen swaps scripts and voiceovers for each region.

لماذا HeyGen هو أفضل مولّد فيديوهات بدون ظهور الوجه

لست بحاجة إلى كاميرا أو استوديو أو مقدّم يظهر على الشاشة لبناء نشاط تجاري يعتمد على الفيديو أولاً. منشئ الفيديو بدون ظهور وجه يتيح لك البقاء مجهول الهوية مع الاستمرار في الظهور بصوت واثق وواضح وموثوق في كل قطعة محتوى. HeyGen تتولى كتابة النصوص، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي، حتى تتمكن من التركيز على الأفكار، والاستراتيجية، والنمو بدلًا من تصوير نفسك.

حوّل الأفكار إلى فيديوهات بدون ظهور الوجه في دقائق

اكتب موضوعًا أو الصق مخططًا مبدئيًا ودَع الذكاء الاصطناعي يكتب لك النص، ويختار العناصر البصرية، وينشئ تعليقًا صوتيًا طبيعيًا لمحتوى الفيديو الخاص بك. في بضع دقائق فقط، ستحصل على فيديو كامل بدون ظهور وجه جاهز للنشر على YouTube أو TikTok أو أي منصة تواصل اجتماعي.

حافظ على خصوصيتك مع مظهر احترافي

احمِ هويتك دون التضحية بالجودة أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات جذابة بدون إظهار الوجه. اجمع بين لقطات جاهزة أو صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي، وعناصر تراكبية، وترجمات نصية لتحكي قصصًا تبدو احترافية وجذابة، وكل ذلك دون إظهار وجهك أو بيئتك الشخصية.

وسّع إنشاء محتوى متّسق تلقائياً

أعد استخدام الهياكل والاسكربتات والصيغ عبر قنوات وشرائح متعددة. احفظ القوالب حتى تتمكّن من تكرار مقاطع الفيديو عديمة الظهور الناجحة بسرعة، مع الحفاظ على جدول النشر ممتلئًا وعبء العمل منخفضًا.

فيديو بالذكاء الاصطناعي من النص لأي مجال متخصص

حوّل كلمة مفتاحية أو فكرة أو مخططاً أولياً إلى سرد متكامل ببنية واضحة وعناصر جذب قوية. يتولى الذكاء الاصطناعي ضبط الإيقاع وتقسيم المحتوى وتحديد الطول المناسب، حتى تظل فيديوهاتك بدون ظهور وجه جذابة من أول ثانية حتى آخر دعوة لاتخاذ إجراء.

A mobile screen transitions from a text-heavy document view to a visual grid interface displaying images and titles.

مرئيات بدون أن تصوّر نفسك

ادمج مشاهد مُنشأة بالذكاء الاصطناعي مع لقطات من مكتبات الفيديو، ولقطات شاشة، ورسومات نصية لشرح قصتك. أنشئ فيديوهات بدون ظهور الوجوه تبدو غنية وسينمائية من دون الحاجة لتشغيل الكاميرا أو تسجيل ما حولك.

Video editing software with a white 3D sphere spiral background, a blue cursor pointing to an empty clip slot, and a "Dune" effect option.

تعليق صوتي بصوت طبيعي

اختر الأصوات والنبرات واللغات التي تناسب تخصصك وجمهورك لتعزيز محتوى يوتيوب بدون ظهور وجه. سيبدو التعليق الصوتي بشريًا ومعبرًا، ليمنح المحتوى بدون وجه الدفء والوضوح اللذين يحتاجهما لبناء الثقة بسرعة.

Voice cloning

قوالب وإعدادات مسبقة لصيغ يمكن تكرارها

احفظ التنسيقات الناجحة كقوالب قابلة لإعادة الاستخدام للمقدمات والانتقالات والنهايات. أنشئ سلاسل من الفيديوهات بدون ظهور الوجه على نطاق واسع، مع الحفاظ على جودة متسقة عبر القنوات والموضوعات المختلفة.

A modern digital interface displaying six project cards, including "Product launch," "Concept proposal," "Creative brief," "Go-to-market strategy," "Sales pitch," and "Investor update," with a white cartoon mouse cursor in the lower right.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمّم وسائط تعليمية
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ الفيديو بدون وجه

استخدم الخطوات الثلاث نفسها في كل مرة تريد فيها إطلاق سلسلة جديدة، أو اختبار مجال متخصص، أو إنشاء قناة إضافية بدون ظهور وجه.

الخطوة 1

صف فكرة الفيديو بدون إظهار الوجه

أدخل موضوعك، الطول المثالي، والمنصة المستهدفة، مع أي أسلوب مفضل للصورة أو الصوت. HeyGen تنشئ لك نصًا جاهزًا للاستخدام ولوحة قصة مصممة خصيصًا لتنسيقات الفيديو بدون ظهور الوجه.

الخطوة 2

حسّن النص وسير العرض على الشاشة

راجع المخطط الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي وعدّل عناصر الجذب والإيقاع والرسائل. قوِّ الروابط بين الأجزاء، واحكم السرد، وتأكد من أن كل مقطع يتماشى مع القصة التي تريد تقديمها.

الخطوة 3

خصّص العناصر البصرية والإيقاع والصوت

بدّل المقاطع، عدّل الترجمات، واختر المقاطع الصوتية التي تناسب أسلوبك. اضبط سرعة السرد، ودرجة التأكيد، وطريقة الإلقاء حتى يقدّم فيديو بدون ظهور وجهك الحالة المزاجية والطاقة التي تخيّلتها بالضبط.

الخطوة 4

صدّر وارفع إلى قنواتك

حمّل الفيديو بأبعاد العرض المثالية لـ YouTube وShorts وTikTok وReels. أضف بيانات الميتاداتا، وانشر فوراً، ونمِّ علامة تجارية احترافية بدون ظهور وجه تبدو متقنة تماماً من اليوم الأول.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو الفيديو بدون وجه؟

الفيديو بدون ظهور وجه هو أي نوع من المحتوى لا يظهر فيه صانع المحتوى أمام الكاميرا، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يريد إنشاء فيديوهات بهوية مجهولة. بدلاً من ذلك، يتم سرد القصة من خلال العناصر البصرية والنص والتعليق الصوتي، بحيث يركّز المشاهدون على الرسالة نفسها بدلًا من الشخص الذي يقف وراءها.

هل أحتاج إلى تسجيل نفسي لاستخدام HeyGen؟

لا. تم تصميم أداة إنشاء الفيديو بدون إظهار الوجه بحيث لا تحتاج إلى الظهور أمام الكاميرا إذا لم ترغب في ذلك. يتولى الذكاء الاصطناعي العناصر البصرية والتعليق الصوتي، مما يتيح لك البقاء مجهول الهوية تمامًا مع الاستمرار في إنتاج محتوى عالي الجودة.

هل يمكن تحقيق الدخل من الفيديوهات بدون ظهور الوجه على منصات مثل YouTube؟

نعم. طالما تلتزم بسياسات كل منصة وتصل إلى متطلبات الشراكة الخاصة بها، يمكن تحقيق الدخل من الفيديوهات بدون ظهور الوجه تمامًا مثل محتوى «التوكينج هيد». العديد من القنوات تحقق دخلاً كاملاً بدوام كامل دون أن يظهر صاحب القناة على الشاشة نهائيًا. بالنسبة لصنّاع المحتوى الأفراد، فإنخطة Creatorتبدأ من $29

كم يستغرق إنشاء فيديو بدون وجه؟

يمكن إنشاء معظم مقاطع الفيديو بدون ظهور وجه وتعديلها خلال دقائق بمجرد أن يكون لديك الموضوع باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. حيث يتولى الذكاء الاصطناعي كتابة النص، وإنشاء العناصر البصرية، والتعليق الصوتي، مما يقلّل بشكل كبير من وقت المونتاج مقارنة بتسجيل الفيديوهات الحية وتقطيعها.

هل يمكنني اختيار أسلوب وفئة مقاطع الفيديو بدون وجه الخاصة بي؟

بالتأكيد. يمكنك استهداف مجالات متخصصة محددة مثل التمويل، التقنية، الألعاب، العافية، أو سرد القصص، وتحديد الأسلوب الذي تفضّله. من لقطات b-roll السينمائية إلى أسلوب النص البسيط على الشاشة، يمكن لمقاطع الفيديو بدون ظهور وجه أن تتوافق تمامًا مع هوية علامتك التجارية.

ماذا لو أردت إجراء تعديلات بعد إنشاء الفيديو؟

يمكنك تعديل النصوص، وتبديل العناصر البصرية، وضبط النص، وتحديث التعليق الصوتي دون الحاجة إلى البدء من جديد. التعديلات البسيطة سريعة، بحيث يمكنك تحسين عدة نسخ واختيار النسخة التي تحقق أفضل أداء.

هل أحتاج إلى تثبيت أي برنامج مونتاج؟

لا تحتاج إلى أي برامج إضافية لإنشاء فيديوهات بدون وجه بمساعدة الذكاء الاصطناعي. كل شيء يتم عبر الإنترنت داخل HeyGen، من الكتابة حتى الإخراج. يمكنك إنشاء وتحرير وتصدير فيديوهات بدون وجه مباشرة من متصفحك.

هل يمكنني إنشاء عدة قنوات بدون ظهور الوجه باستخدام سير عمل واحد؟

نعم. يمكنك إعادة استخدام القوالب والنصوص والهياكل عبر عدد غير محدود من القنوات كما تشاء. هذا يجعل من الأسهل اختبار الشرائح المتخصصة واللغات والجماهير المختلفة دون الحاجة إلى إعادة بناء سير العمل في كل مرة.

هل يمكنني استخدام نصوصي أو السكربتات الخاصة بي بدلًا من أن يكتبها الذكاء الاصطناعي؟

يمكنك لصق النصوص أو المخططات الخاصة بك إذا كنت تفضّل تحكّمًا كاملًا في الرسائل باستخدام ميزة تحويل النص إلى فيديو. ستتولى HeyGen التعامل مع العناصر البصرية والتوقيت والتعليق الصوتي بحيث يبدو فيديو بدون وجه احترافيًا في الشكل والصوت. منصّة الذكاء الاصطناعي لدينا قد قامت بالفعل بـترجمة 18,698,196 فيديو عبر لغات متعددة

هل هذا مخصّص لـ YouTube فقط، أم يمكنني استخدامه على منصات أخرى أيضًا؟

أداة إنشاء الفيديوهات بدون ظهور الوجه تعمل مع أي منصة تدعم الفيديو، بما في ذلك YouTube وTikTok وInstagram وX وLinkedIn، مما يجعل من السهل إنشاء فيديوهات عبر مختلف القنوات. يمكنك التصدير بنسب أبعاد مختلفة حتى يتناسب محتواك مع أي مكان يقضي فيه جمهورك وقته.

