حوّل أفضل المحتوى المكتوب لديك إلى فيديوهات يشاهدها الناس حتى النهاية. مع HeyGen يمكنك تحويل المقالات، والمدونات، والمواد الطويلة إلى فيديوهات جاهزة للتقديم تزيد من الوصول، والتفاعل، ومدة بقاء الزائر على الصفحة، وكل ذلك من دون محررين أو كاميرات.
جرّب أداة تحويل الصور إلى فيديو مجاناً
Convert long blog posts into short vertical videos with clear hooks and takeaways. Use them as teasers that bring viewers back to your full article. This helps your content travel further across feeds.
Turn opinion pieces and deep dives into engaging video explainers. Present ideas visually so complex topics feel accessible. Executives and experts stay visible without extra recording time.
Take support docs and FAQs and transform them into guided tutorials. Visual walkthroughs reduce confusion and help customers self-serve, especially when using an AI video generator. Fewer tickets means more time for higher value work.
Convert timely updates into short summary videos for social or email. Viewers get the key points in seconds, which keeps your brand top of mind through engaging video content. Perfect for publishers and internal comms teams.
Break down long form guides into shorter video lessons. Each module covers one section of the article in a focused way. Learners can watch in order or jump straight to what they need, enhancing their experience with the AI video content.
Turn high performing product copy into short promo or explainer videos. Show benefits with visuals and narration directly pulled from your page. This keeps messaging aligned across formats.
لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لتحويل المقالات إلى فيديو
HeyGen تساعدك على إعادة توظيف كل مقال مميز وتحويله إلى عدة فيديوهات عالية الجودة. ابدأ برابط URL أو الصق النص الخاص بك ودَع الذكاء الاصطناعي يلخّصه، ويكتب السكربت، ويصمّم المشاهد بما يتوافق مع هوية علامتك التجارية. ستحصل على محتوى أكثر من المواد الموجودة لديك بالفعل، بينما يختار جمهورك الطريقة التي يفضّلها لاستهلاك هذا المحتوى.
الصق رابطاً أو أسقط نص مقالك، وHeyGen يستخرج فوراً النقاط الأساسية. يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل المحتوى إلى نص منظم يتضمّن مشاهد، وسرداً صوتياً، واقتراحات بصرية. تتجاوز مرحلة الصفحة الفارغة وتنتقل مباشرة إلى مرحلة التحسين.
حوّل مقالات المدونة والأدلة وتحديثات الأخبار إلى فيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وصفحات الهبوط. القصة نفسها تعمل في عدة صيغ، مما يمنحك قيمة أكبر من كل محتوى تنشره.
طبّق الخطوط والألوان والشعار الخاص بك حتى تبدو مقاطع الفيديو المبنية على المقالات جزءاً من نفس الهوية. احفظ التنسيقات كأنماط قابلة لإعادة الاستخدام بحيث يبدو كل فيديو جديد متسقاً، حتى عندما يتم إنشاؤه بواسطة أعضاء مختلفين من الفريق.
استيراد الروابط والنصوص مع تلخيص ذكي
الصق أي رابط لمقال أو نص، وسيقوم HeyGen بتحليل البنية والعناوين والأفكار الرئيسية. اختر بين تلخيص المحتوى أو الإبقاء على معظم التفاصيل كما هي. يعتمد الذكاء الاصطناعي على ذلك لإنشاء نص فيديو يحافظ على رسالتك الأساسية، مما يتيح لك إنشاء فيديو بسهولة تامة.
خيارات التعليق الصوتي والمقدّم بالذكاء الاصطناعي
اختر أصوات ذكاء اصطناعي طبيعية أو أساليب مقدّمين تناسب جمهورك. تتم مزامنة التعليق الصوتي تلقائياً مع المشاهد بحيث يكون الإيقاع سلساً، مما يجعله مثالياً لفيديو جذاب. يمكنك ضبط النبرة لتناسب المحتوى التعليمي أو التحريري أو الترويجي.
مشاهد بصرية ووسائط جاهزة وترجمات نصية
تقترح HeyGen عناصر بصرية وتخطيطات استنادًا إلى محتوى مقالك، مما يعزّز تجربة تحويل المقال إلى فيديو. اجمع بين النصوص ولقطات الفيديو الجاهزة والصور والحركات البسيطة للحفاظ على حيوية الفيديوهات. تدعم الترجمة النصية التلقائية إمكانية الوصول ومشاهدة الفيديو بدون صوت.
تصدير بصيغ متعددة لكل قناة
صدّر الفيديوهات بصيغ عمودية ومربعة وأفقية من نفس المشروع. يحافظ كل إصدار على وضوح النصوص وإطار المشاهد بشكل جيد، مما يضمن جودة عالية في عملية تحرير الفيديو. يتيح لك ذلك نشر فيديوهات مبنية على المقالات أينما يقضي جمهورك وقته.
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتدفع النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
كيفية استخدام أداة تحويل المقالات إلى فيديو
HeyGen يحوّل إنشاء الفيديو من المقالات إلى سير عمل بسيط يتماشى مع عملية إنشاء المحتوى الحالية لديك. أنت تجلب الرابط أو النص، والمنصّة تتولّى إعداد النص، والمشاهد، والصوت من خلال سير عملوتحويل النص إلى فيديو.
الصق رابط مقالك أو أضف النص الذي تريد إعادة توظيفه. اختر هدفك والمدة المثالية حتى يتوافق الملخص مع التنسيق المطلوب.
اختر نسب الأبعاد المناسبة لقنواتك الرئيسية، ثم اختر صوتًا وأسلوبًا بصريًا. حدّد ما إذا كان هذا الفيديو يجب أن يبدو كتشويقي، أو تفسيري، أو سرد كامل.
عاين النص المُنشأ وتقسيم المشاهد. عدّل الصياغة، وأعد ترتيب الأقسام، وأضف أو احذف النقاط حسب الحاجة.
أنشئ الفيديو النهائي، ثم صدّر الإصدارات التي تحتاجها. انشره على منصات التواصل الاجتماعي، أو ضعه مضمّناً بجوار المقالة الأصلية، أو أضفه إلى حملات البريد الإلكتروني.
أداة تحويل المقالات إلى فيديو تقوم بتحويل المحتوى المكتوب مثل المدوّنات، الأخبار، والأدلة إلى فيديوهات. تلخّص الأفكار الرئيسية، وتضيف تعليقًا صوتيًا، وتربطها بعناصر بصرية حتى يتمكن جمهورك من المشاهدة بدلًا من الاكتفاء بالقراءة.
المقالات الواضحة والمنظمة ذات الأقسام أو العناوين المحددة تحقق أداءً ممتازاً في التحويل. أدلة «كيفية التنفيذ»، ومقالات القوائم، ومحتوى الريادة الفكرية، وتحديثات الأخبار كلها مرشّحة قوية. حتى المواد الثقيلة بالمعلومات تستفيد كثيراً عندما تُقسَّم إلى قصص بصريّة، خاصةً عند تحويل المقالات إلى فيديو.
لا. HeyGen مصمَّم للكتّاب والمسوّقين والمحرّرين والمعلمين الذين ليست لديهم خلفية في المونتاج، مما يجعله أداة مثالية للفيديو بالذكاء الاصطناعي للجميع. المنصّة تتولى هيكلة الفيديو والجوانب التقنية بينما تركز أنت على الرسالة والدقة.
نعم. يمكنك تحديد الطول المستهدف واختيار ما إذا كان الفيديو عبارة عن مقطع تشويقي قصير أو معالجة أكثر تفصيلاً. يمكنك تعديل النص والمشاهد يدويًا للاحتفاظ بالتفاصيل أو حذفها.
نعم. يمكنك تطبيق ألوان العلامة التجارية والشعارات والخطوط على الفيديوهات المستندة إلى المقالات. تساعد الأنماط المحفوظة في ضمان أن كل ما تنشره يبدو وكأنه جزء من نفس منظومة العلامة التجارية.
نعم. يمكنك رفع لقطات شاشة، ورسومات توضيحية، ولقطات b-roll، ومقاطع لمنتجك لاستبدال العناصر البصرية المقترحة في مشروع تحويل المقال إلى فيديو أو لإضافتها إليها. هذا يمنحك مزيجًا من الأتمتة والتحكم الكامل في الجوانب المهمة.
يمكنك تصدير تنسيقات جاهزة لـ TikTok وInstagram وYouTube وLinkedIn وموقعك الخاص. يمكن تضمين الفيديوهات بجوار المقال، أو مشاركتها عبر البريد الإلكتروني، أو استخدامها في حملات الإعلانات، مما يجعل تحويل التدوينات إلى فيديو أمرًا سهلًا.
قد يتحول مقال قصير إلى مقطع مدته من ثلاثين إلى ستين ثانية، بينما يمكن أن يتحول دليل أطول إلى بضع دقائق. يمكنك ضبط مدة الفيديو والإيقاع بحيث يتوافق الفيديو مع استراتيجيتك.
نعم. يمكنك تحسين المشاهد، وتحديث النص، وضبط التوقيت، واستبدال العناصر البصرية قبل التصدير. إذا تغيّر مقالك، يمكنك إعادة فتح المشروع وإنشاء نسخة جديدة منه.
تحويل المقال إلى فيديو يوسّع نطاق المحتوى الذي أنشأته بالفعل. فهو يساعدك على الوصول إلى الجماهير التي تفضّل الفيديو، ويزيد من مؤشرات التفاعل، ويمنح كل مقال قوي فرصًا أكبر للأداء عبر مختلف القنوات.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.