محرر فيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات جاهزة للنشر

حوّل المقاطع الخام إلى فيديوهات مصقولة باستخدام محرّر يبدو بسيطًا وذكيًا. محرّر الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يساعدك على قصّ الفيديوهات، وتصحيحها، وتحسينها باستخدام عناصر تحكّم على مستوى النص، حتى تقضي وقتًا أقل في التعامل مع المخططات الزمنية ووقتًا أكثر في صناعة قصص تجذب النقرات باستخدام أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي.

مقاطع اجتماعية قصيرة وإبرازات مميزة

Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.

عروض توضيحية للمنتج وجولات على المزايا والخصائص

Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.

التدريب والإعداد للموظفين والتحديثات الداخلية

Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.

الويبينارات والبودكاست والمحتوى القيادي الفكري

Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.

الحملات التسويقية والإعلانات المدفوعة

Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.

شروحات تعليمية وفيديوهات توضيحية ومحتوى دعم

Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.

لماذا تختار HeyGen كمحرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي الخاص بك؟

تجمع HeyGen أدوات تحرير فيديو قوية في مساحة عمل بسيطة داخل المتصفح. يمكنك قص الفيديو، وتغيير أسلوبه، وتوطينه عبر خطوات إرشادية قليلة، من دون الحاجة لتعلّم برامج المونتاج التقليدية. تعمل بالكفاءة نفسها مع المقاطع القصيرة كما تعمل مع العروض التقديمية والحملات الكاملة.

حرّر باستخدام لغة بسيطة، وليس جداول زمنية معقّدة

أجرِ التعديلات عن طريق إخبار المحرّر بما تريد، مثل إزالة قسم أو تحديث سطر من التعليق الصوتي. HeyGen يحوّل هذه التعليمات إلى قصّات وضبطات دقيقة فورًا، مما يحافظ على سرعة سير العمل حتى عندما تكون جديدًا في عالم المونتاج.

إصلاح الصوت والصورة في مساحة عمل واحدة

تخلّص من ضوضاء الخلفية، وحسّن الإيقاع، ونسّق العناصر البصرية بحيث يبدو كل شيء متناسقًا. يسهّل محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي الحفاظ على جودة عالية مع أقل قدر من التعديل اليدوي، مما يتيح لك تعديل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي بكفاءة. ستبدو فيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي احترافية في الصورة والصوت عبر جميع المنصات.

وسّع إنتاج المحتوى لكل قناة بسرعة

غيّر حجم الفيديوهات وأعد تأطيرها وأضف التسميات التوضيحية لتنسيقات مختلفة في خطوة واحدة باستخدام برنامج تحرير الفيديو. يمكنك تحويل فيديو واحد إلى عدة نسخ مخصّصة للبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الداخلية. هذا يزيد من نطاق وصول كل محتوى تقوم بإنشائه إلى أقصى حد.

عناصر تحكم في التحرير معتمدة على النص

صف التعديلات التي تحتاج إليها، مثل قص جزء من الفيديو أو تغيير سطر من التعليق الصوتي. سيُجري المحرر قصّات وضبطات دقيقة استنادًا إلى طلبك، مع احتفاظك بالتحكم الكامل لضبط النتائج بدقة.

صوت ذكي، وترجمات، وتعليقات صوتية

حسّن وضوح الكلام، وقلّل الضوضاء الخلفية، وأنشئ ترجمات مكتوبة خلال بضع نقرات. يمكنك أيضاً إضافة تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي بعدة لغات لسرعة التوطين. هذا يجعل الفيديوهات في متناول الجميع وجاهزة للمشاهدة بدون صوت.

تصميمات مرئية، إعادة صياغة، وأصول

أعد ضبط إطار الفيديوهات إلى تنسيقات عمودية أو مربعة أو أفقية من دون فقدان العناصر الأساسية باستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أضف طبقات ورسومات وعناوين وعناصر العلامة التجارية بحيث يتوافق كل مقطع مع هويتك البصرية. تظل العملية بسيطة حتى عندما تدير عدداً كبيراً من المخرجات.

تصدير سريع وقوالب جاهزة متوافقة مع هوية علامتك التجارية

احفظ الإعدادات المسبقة لأسلوب العلامة التجارية، والصيغ، وأنماط الترجمة النصية. طبّقها على المشاريع الجديدة لتحصل على نتائج متسقة. وعندما تكون جاهزًا، صدّر فيديوهات عالية الجودة مناسبة للمنصات التي تفضّلها.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أنني أستطيع كتابة نص، وإرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تجعل تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي في متناولك، حتى إذا لم تتعامل من قبل مع جداول زمنية للمونتاج. سير العمل يوجّهك من اللقطات الخام إلى المحتوى النهائي عبر بضع خطوات واضحة.

الخطوة 1

استورد فيديوك أو تسجيلك

حمّل اللقطات التي لديك أو أضف تسجيلاً من المصدر الذي تفضّله. يقوم المحرّر بإعداد نص تفريغي وملخص حتى تتمكّن من رؤية المحتوى لديك كنص وفيديو معًا.

الخطوة 2

اختر إعدادات التنسيق والأسلوب المسبقة

اختر صيغ الإخراج لقنواتك وطبّق إعدادات العلامة التجارية المسبقة. يضبط هذا الخطوة الخطوط والألوان وخيارات التخطيط الأساسية من البداية وفقًا لأفضل ممارسات التصميم بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 3

عدّل باستخدام النص وعناصر تحكم بسيطة

استخدم النص التفريغي وأوامر تعديل النص لقص المشاهد وتحريكها وضبطها. أضف العناوين، والترجمات، والانتقالات البسيطة ببضع نقرات.

الخطوة 4

عاين وصدّر وأعد توظيف المحتوى

راجع الفيديو النهائي وأجرِ التعديلات البسيطة التي تحتاجها. بعد ذلك، صدّر النسخة الأساسية بالإضافة إلى أحجام أو اتجاهات أخرى لمنصات مثل TikTok.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على قص الفيديوهات وتحسينها وتعزيز جودتها. يقوم بأتمتة المهام مثل القص، وإعادة تأطير المشاهد، وإضافة الترجمات، وتنقية الصوت حتى تتمكن من إنهاء المشاريع بشكل أسرع.

هل أحتاج إلى خبرة سابقة في المونتاج لاستخدام HeyGen؟

لا. تم تصميم HeyGen للمسوقين والمعلمين والفرق التي لا تمتلك خبرة تقليدية في المونتاج. عناصر التحكم المعتمدة على النص والواجهات البسيطة تحل محل الجداول الزمنية المعقدة، بحيث يمكنك التعلّم من خلال التجربة الفعلية.

هل يمكنني استخدام محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى اجتماعي قصير؟

نعم. يمكنك إنشاء فيديوهات عمودية ومربعة مُحسّنة للخلاصات والقصص. يسهّل عليك المحرّر استخراج أبرز اللقطات، وإضافة الترجمات، وتكييف المحتوى لكل منصة.

هل يدعم HeyGen عدة لغات للترجمة النصية والصوت؟

نعم. يمكنك إنشاء ترجمات صوتية ونصية بالذكاء الاصطناعي بعدة لغات من خلال مترجم الفيديو. يساعدك هذا على إعادة استخدام نفس هيكل الفيديو لمناطق وجماهير مختلفة بدون إعادة التصوير.

هل يمكنني تعديل نسب الأبعاد بعد إنشاء الفيديو؟

نعم. يمكنك إعادة تنسيق المحتوى إلى وضع رأسي أو أفقي (Landscape) أو مربع من نفس المشروع. يظل الأشخاص والعناصر الرئيسية في المنتصف وواضحة، لذلك لن تحتاج إلى إعادة بناء المونتاج من جديد.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصوت؟

محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي يمكنه تقليل الضوضاء، وتنعيم مستويات الصوت، وإبراز الكلام تلقائياً. هذا يعني أصواتاً أوضح وتجربة استماع أكثر ثباتاً بدون مزج يدوي.

هل يمكنني إضافة الهوية البصرية والعناصر الخاصة بعلامتي التجارية إلى مقاطع الفيديو التي تم تعديلها؟

نعم. يمكنك رفع الشعارات والألوان والخطوط والوسائط التي تعبّر عن علامتك التجارية. احفظها كإعدادات مسبقة في مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بحيث يظل كل مشروع جديد متوافقًا بصريًا مع إرشاداتك.

هل HeyGen مناسب للعمل التعاوني بين أعضاء الفريق؟

نعم. يمكن للفرق مشاركة المشاريع، ومراجعة التعديلات، والحفاظ على اتساق قواعد الهوية البصرية للعلامة التجارية. يتيح ذلك لأشخاص مختلفين المساهمة بينما يظل الناتج النهائي متماسكًا.

ما أنواع الفيديوهات الأنسب لمحرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

مقاطع المتحدّث أمام الكاميرا، وتسجيلات الشاشة، والويبينار، وفيديوهات الشرح، وعروض المنتجات، وفيديوهات السوشيال كلها تعمل بشكل ممتاز. أي فيديو يستفيد من إيقاع أسرع، وعناوين توضيحية واضحة، وإطار بصري أفضل يكون مناسباً جداً.

هل يمكنني إعادة استخدام فيديو طويل واحد وتحويله إلى عدة مقاطع أقصر؟

نعم. يمكنك إنشاء عدة مقاطع فيديو قصيرة من مصدر واحد عن طريق اختيار لقطات مميزة ونقاط جذب مختلفة باستخدام برنامج تحرير الفيديو. يتيح لك ذلك الحصول على محتوى أكثر لمشاركته مع الآخرين مع الاكتفاء بالتسجيل مرة واحدة فقط.

