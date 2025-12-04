فيديو مؤسسي مُصمَّم خصيصًا لكل فريق

استنادًا إلى منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفّر حلول HeyGen المخصّصة للمؤسسات مزايا محددة مصممة لسير عمل إنشاء الفيديو في قسمك، مما يمكّن فريقك من إنشاء تواصل عالي الجودة وآمن ومتوافق على نطاق واسع.

١٣٦٬٤٤٣٬٦٥٤Videos generated
١١١٬٠٤٤٬٤٩١Avatars generated
١٨٬٧٧٧٬٩٤٥Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Private & Secure | AI Governance Controls | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | AI Act Standards
لماذا HeyGen

منصة آمنة واحدة لسير عمل الفيديو الكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أنشئ أفضل محتوى بصري لديك بلا قلق أو عناء، في بيئة آمنة ومتوافقة مصممة لتمكين إبداع فريقك وتعزيز ثقته.

أنشئ

حوّل أفكارك إلى فيديوهات مدهشة وواقعية في دقائق، بالجودة نفسها التي تتوقعها من استوديو احترافي.

خصّص

اجعل كل مشاهد يشعر أنه مُخاطَب بشكل شخصي من خلال إنشاء فيديوهات أصيلة ومخصصة تعزّز روابط حقيقية على نطاق واسع.

خصّص للغات المختلفة

تحدّث بلغة جمهورك وتواصل معهم بعمق، مع تكييف فيديوهاتك بسهولة لجذب المشاهدين بأكثر من 170 لغة ولهجة.

إدارة

حافظ على تحكّم كامل في علامتك التجارية مع ضوابط حماية مدمجة، وإدارة مساحة عمل سهلة الاستخدام، وصلاحيات مستخدم دقيقة.

نشر

حمّل فوراً بعدة صيغ، وشارك بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة، أو ضمّن الفيديوهات بسهولة في أي مكان تريده.

حلول مميزة

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والبساطة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

التعلّم والتطوير
أنشئ تجارب تدريب مخصّصة تغطي كل شيء من الامتثال إلى تطوير الموظفين وتنمية المهارات المستمرة. منصّة الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا تجعل من السهل توسيع نطاق التعلّم المؤثّر دون التضحية بالجودة أو السرعة.

التسويق
أنشئ فيديوهات احترافية عند الطلب. باستخدام نص مكتوب وبضع نقرات فقط، يمكنك تحويل أي محتوى، من ملفات PDF إلى المدوّنات والعروض التقديمية، إلى فيديو جذاب ومتوافق مع هوية علامتك التجارية دون تجاوز ميزانيتك.

المبيعات
قدّم تواصلاً شخصيًا على نطاق واسع، من استكشاف العملاء المحتملين إلى المتابعات وعروض المنتج. تساعد HeyGen فرق المبيعات على التميّز في صناديق الوارد المزدحمة، وتسريع دورات إبرام الصفقات، وبناء علاقات أقوى مع العملاء.

التوطين
وصل إلى جماهير عالمية في لحظات بدلًا من شهور. افتح أسواقًا جديدة في الوقت نفسه من خلال تعريب أي فيديو إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، مع مزامنة شفاه دقيقة وتعبير عاطفي حقيقي.
Certified to meet global security and compliance standards

قصص العملاء

لماذا تثق 80% من شركات Fortune 100 في HeyGen

customer story

90٪

معدل إكمال الفيديو

customer story

25٪

زيادة في معدلات الإكمال

customer story

10 أضعاف

زيادة في سرعة إنتاج الفيديو

customer story

10-15

اللغات لكل فيديو

customer story

80%

خفض في تكاليف الترجمة

customer story

1,000€

تم توفيره لكل دقيقة فيديو

أعلى مستوى لرضا العملاء على G2

HeyGen تمكّن أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج، وعملاؤنا يؤكدون ذلك. نحن فخورون بالحصول على أعلى تقييم لرضا العملاء على G2 في مجالات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، والترجمة، وجودة الأفاتار. إليك بعض الفوائد التي يحققها عملاؤنا:

10 مراتزيادة في سرعة إنتاج الفيديو
5Xزيادة في إنشاء الفيديو
100٪زيادة في قدرة إنتاج الفيديو
30أسواق تم توطينها خلال ثلاثة أشهر
80%خفض في تكاليف ترجمة الفيديو
5Xالعائد على الإنفاق الإعلاني
أساس مؤسسي للنمو والنجاح على المدى البعيد

HeyGen توفّر للمؤسسات منصة آمنة وقابلة للتوسّع، مع الأدوات والدعم والمجتمع الذي تحتاج إليه لإنشاء المحتوى والتعاون والنمو بلا حدود.

جاهز للمؤسسات

امنح مؤسستك قوة إضافية من خلال أدوات آمنة وتعاونية ومتسقة مع هوية علامتك التجارية، مصممة لتبسيط كل خطوة في عملية إنشاء الفيديو.

الأمان والامتثال

متوافق مع معايير SOC 2 وGDPR

أمان بياناتك هو أولويتنا القصوى. HeyGen تخضع لتدقيق مستقل وحاصلة على شهادات توافق SOC 2 Type II وGDPR، مما يضمن بقاء معلوماتك محمية وفق أعلى المعايير الممكنة.

مساحات العمل

منصة مركزية واحدة لكل احتياجاتك في إنشاء الفيديو

مساحة العمل هي البيئة الرقمية المخصّصة لفريقك داخل HeyGen. نظّم بسهولة عدة مساحات عمل، وعيّن أدوار المستخدمين، وامنح فريقك طريقة آمنة وسلسة للتعاون حتى يتمكّن مؤسستك من إنشاء فيديوهات مميزة معًا.

التعاون

اجمع فريقك معًا أينما كانوا

مع HeyGen، يمكن لفريقك مراجعة الفيديوهات والتعليق عليها وتحسينها بسلاسة معًا في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن وفقًا لجدولهم الخاص.

عدة العلامة التجارية والصوت

علامتك التجارية، متسقة تمامًا في كل مرة

زوّد فريقك بالكامل بسهولة بالأدوات اللازمة لإنشاء فيديوهات تبدو وتُسمع وتُشعِر بأنها متوافقة تمامًا مع هوية علامتك التجارية بكل اللغات.

مجموعة النجاح

حقّق المزيد، وبشكل أسرع، مع إنشاء غير محدود، وإعداد مخصص، وخبراء مكرّسين يرافقونك في كل خطوة. مع حزمة نجاح المؤسسات من HeyGen، ستحصل على كل الأدوات والموارد والإرشاد اللازم لاستثمار قوة فيديو بالذكاء الاصطناعي بالكامل.

فيديوهات وترجمات غير محدودة

أنشئ بلا حدود. أنشئ وترجم فيديوهات عالية الجودة على نطاق واسع لمواكبة احتياجات عملك المتنامية.

مجتمع مهني

تواصل وتعاون وتبادل أفضل الممارسات مع قادة القطاع ومحترفين يشاركونك نفس الاهتمامات لإلهام الابتكار المستمر.

HeyGen Academy

أتقن HeyGen بسرعة من خلال الشروحات التفاعلية، وأدلة «كيفية التنفيذ»، والمحتوى الذي يقدّمه خبراء، والمصمَّم لتسريع تبنّي المنصّة وتعظيم العائد على الاستثمار (ROI).

إعداد وتشغيل مخصّص مع دعم متكامل

انطلق بسرعة مع إرشاد مخصص من خبراء، مصمم ليلبّي الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.

وصّل أدواتك المفضلة أو أنشئ أدواتك الخاصة

ادمج بسلاسة مع سير العمل الحالي لديك لتبسيط عملية إنشاء الفيديو. أو أنشئ سير العمل المثالي لفريقك باستخدام HeyGen’s API.

قدرات متقدّمة لمقاطع الفيديو على مستوى المؤسسات

HeyGen توفّر للمؤسسات منصة آمنة وقابلة للتوسّع، مع الأدوات والدعم والمجتمع الذي تحتاج إليه لإنشاء المحتوى والتعاون والنمو بلا حدود.

حوّل أفكارك بسرعة إلى فيديوهات جذابة

لا داعي للبدء من الصفر أو قضاء ساعات في المونتاج. حوّل ملفات PDF أو موجّهات النصوص الخاصة بك فورًا إلى فيديوهات جذابة جاهزة للمشاركة.

حافظ على حداثة فيديوهاتك دون الحاجة إلى إعادة التصوير

ودّع إعادة التصوير المكلفة أو الفيديوهات القديمة. أنشئ نماذج أولية بسرعة، واجمع آراء فريقك، وأجرِ التعديلات بسهولة، كل ذلك في مكان واحد.

أفاتارات

اجعل قصتك تنبض بالحياة مع المواهب المناسبة

الفيديوهات المميّزة تبدأ بمواهب مميّزة. اختر من مجموعة متنوعة من الأفاتارات البشرية الواقعية، أو الشخصيات الكرتونية المعبرة، أو نسخة رقمية مطابقة لك.

تحدّث بلغة جمهورك في كل مكان

رسالتك تستحق جمهورًا عالميًا. ترجم ووطّن فيديوهاتك بسهولة إلى أكثر من 175 لغة ولهجة.

عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات.

ما هي أفضل منصة لإنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات؟

أفضل منصة لإنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات هي التي تجمع بين الابتكار والسرعة وقابلية التوسع لتبقيك متقدّمًا على المنافسين. تم تصميم HeyGen للمؤسسات العالمية، حيث تمكّن الفرق من إنشاء الفيديوهات وتخصيصها وتعريبها على نطاق واسع باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي شبيهة بالحقيقة وتقنية ترجمة متقدّمة. على عكس دورات الإنتاج التقليدية التي تستغرق أسابيع، توفّر HeyGen محتوى فيديو على مستوى المؤسسات خلال ساعات، بحيث يمكن لنشاطك التجاري الإطلاق بشكل أسرع، والتكيّف بسرعة، والحفاظ على تنافسيته. ومع مستوى أمان مخصص للمؤسسات، بما في ذلك الامتثال لمعياري SOC 2 وGDPR، تضمن HeyGen بقاء بياناتك محمية بينما تسرّع إنتاج الفيديو على مستوى العالم.

كيف يمكن أن يساعد الفيديو بالذكاء الاصطناعي في التسويق على الترويج لنشاطي التجاري؟

يساعد الفيديو بالذكاء الاصطناعي في التسويق على الترويج لعملك من خلال تمكين إنشاء المحتوى بشكل أسرع، وتخصيص الرسائل، والتوسّع عالميًا. بدلاً من الاعتماد على وكالات باهظة التكلفة أو زيادة عدد الموظفين، يتيح HeyGen لفرق التسويق إنتاج فيديوهات عالية الجودة خلال ساعات، وتخصيص المحتوى لفئات جمهور محددة، وإعادة استخدام الفيديوهات عبر قنوات متعددة. هذا لا يسرّع تنفيذ الحملات فحسب، بل يعزّز أيضًا التفاعل ومعدلات التحويل من خلال تقديم رسالة الفيديو المناسبة في الوقت المناسب.

ما هو التسويق بالفيديو بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل لصالح الشركات؟

تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية وتخصيصها وتوزيعها على نطاق واسع. كل ما على الشركات فعله هو تقديم نص مكتوب أو رفع محتوى، ومنصات مثل HeyGen تقوم بإنشاء فيديوهات احترافية تضم أفاتارات وتعليقات صوتية وترجمات. هذا الاعتماد على الأتمتة يساعد الشركات على خفض تكاليف الإنتاج، وتقليص مدة التنفيذ، والحفاظ على اتساق الهوية التجارية عبر المناطق المختلفة، مما يجعل تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي أداة أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى الابتكار وتحقيق نمو أسرع.

كيف يعمل مُنشئ فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي في إنشاء فيديوهات للأعمال؟

يعمل مُنشئ فيديوهات التسويق بالذكاء الاصطناعي عن طريق تحويل النصوص أو العروض التقديمية إلى فيديوهات احترافية باستخدام أفاتارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية طبيعية، وتحرير آلي. مع HeyGen، يمكن للمؤسسات إدخال نص مكتوب، واختيار أفاتارات متنوعة، وإنشاء فيديوهات متوافقة مع هوية العلامة التجارية فورًا وجاهزة لحملات التسويق. هذه العملية تُلغي دورات الإنتاج الطويلة وتمنح الفرق السرعة والمرونة لتقديم محتوى فيديو أعمال جديد بشكل مستمر.

ما فوائد استخدام مُنشئ فيديو مبيعات بالذكاء الاصطناعي لحملات التواصل؟

يتيح مولّد فيديوهات مبيعات بالذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات إنشاء فيديوهات تواصل مخصّصة على نطاق واسع، مما يزيد من التفاعل ومعدلات الاستجابة. بدلاً من إرسال رسائل بريد إلكتروني ثابتة، يمكن لممثلي المبيعات استخدام HeyGen لإنشاء فيديوهات ديناميكية مخصّصة لكل حساب أو عميل محتمل. هذا المستوى من التخصيص يجعل تواصل المبيعات أكثر إنسانية، وأسهل تذكّراً، وفي النهاية أكثر فعالية في حجز الاجتماعات وتنمية مسار الصفقات — دون الحاجة إلى خبرة في إنتاج الفيديو.

هل يمكن لمنصّة فيديو مخصّصة للمؤسسات أن تحلّ محل الوكالات التقليدية في إنشاء الفيديو؟

نعم، يمكن لمنصّة فيديو مخصّصة للمؤسسات أن تحلّ محلّ العديد من الوكالات التقليدية في إنشاء الفيديو. منصّات مثل HeyGen توفّر وقت تنفيذ أسرع، وتكاليف أقل، ومرونة أكبر مقارنة بالوكالات التي تحتاج غالبًا إلى أسابيع من التخطيط وميزانيات مرتفعة. من خلال إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي، تستطيع المؤسسات إنشاء الفيديوهات وتحديثها فورًا، وتوطين المحتوى للجمهور العالمي، والحفاظ على اتساق الهوية التجارية — وكل ذلك من دون الاعتماد على مزوّدين خارجيين.

ما مدى أمان منصة الفيديو المخصّصة للمؤسسات لحماية بيانات الشركة والعملاء؟

منصّة فيديو موثوقة للمؤسسات تضمن أماناً كاملاً لبيانات الشركة والعملاء. HeyGen متوافقة مع معايير SOC 2 وGDPR، وتوفّر تشفيراً بمستوى المؤسسات، وضوابط وصول قائمة على الأدوار، وبنية تحتية سحابية آمنة. كما لن تُستخدم بياناتك في تدريب نماذجنا. هذا يعني أن المؤسسات يمكنها استخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي بثقة في التسويق والتدريب والمبيعات والاتصالات، مع ضمان حماية البيانات الحساسة دائماً.

هل يمكن لإنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي ترجمة الفيديوهات وتوطينها للجمهور العالمي؟

نعم، إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي مثالي للترجمة والتوطين على نطاق واسع. مع HeyGen، يمكن للمؤسسات ترجمة النصوص فورًا، واستنساخ الأصوات، ومزامنة شفاه الأفاتار بأكثر من 40 لغة. يضمن ذلك أن يحصل كل جمهور حول العالم على فيديوهات عالية الجودة ومتوافقة ثقافيًا، من دون الوقت والتكلفة المرتبطين بالإنتاج التقليدي، مما يجعل من الأسهل على المؤسسات تقديم فيديوهات التدريب والتسويق والتواصل على مستوى العالم.

ما هي أفضل منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي تتكامل مع أدوات إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق؟

أفضل منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات هي التي تندمج بسلاسة مع أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) وأتمتة التسويق. تتكامل HeyGen مع أنظمة مثل HubSpot، مما يتيح لفرق التسويق والمبيعات تضمين فيديوهات مخصّصة مباشرة في الحملات، وتتبع تفاعل المشاهدين، وقياس العائد على الاستثمار عبر رحلة العميل بالكامل.

هل يُعد التسويق بالفيديو بالذكاء الاصطناعي آمنًا ومتوافقًا مع اللوائح للقطاعات الخاضعة للتنظيم؟

نعم، يُعد التسويق بالفيديو بالذكاء الاصطناعي آمنًا للقطاعات الخاضعة للرقابة عند استخدام منصة مصممة لأمان المؤسسات والامتثال. تخضع HeyGen لتدقيق مستقل وفق معايير SOC 2 وGDPR، مما يضمن ضوابط صارمة لحماية البيانات والحوكمة. يمكن للمؤسسات في مجالات التمويل والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات المنظمة إنشاء مقاطع الفيديو وتوزيعها بثقة دون الإخلال بمعايير الامتثال.

ما أنواع الفيديوهات التي يمكنني إنشاؤها باستخدام مُنشئ فيديو مبيعات بالذكاء الاصطناعي؟

باستخدام مُنشئ فيديو مبيعات بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات إنشاء مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو، بما في ذلك فيديوهات استهداف العملاء المحتملين المخصّصة، وعروض المنتجات، وشروحات الإعداد والبدء، وقصص نجاح العملاء، وحملات التسويق المعتمدة على الحسابات. تجعل مكتبة الأفاتار في HeyGen والقوالب القابلة للتخصيص من السهل إنتاج فيديوهات مبيعات تعزّز التفاعل في كل مرحلة من مراحل رحلة المشتري.

ما المدة التي تحتاجها شركتي لرؤية العائد على الاستثمار من منصة مؤسسية للفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

عادةً ما تحقق المؤسسات عائدًا على الاستثمار من منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة خلال بضعة أيام فقط. من خلال الاستغناء عن الوكالات المكلفة، وتقليص جداول الإنتاج الزمنية، وتمكين التوطين على مستوى العالم، يساعد HeyGen في خفض التكاليف مع تسريع تنفيذ الحملات. سرعات أسرع للوصول إلى السوق، وتحسين مستوى التخصيص، والانتشار العالمي تساعد المؤسسات على تحقيق تأثير ملموس في الإيرادات في وقت قياسي.

