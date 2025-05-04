اجعل فيديوهاتك أعلى صوتًا وأكثر وضوحًا في ثوانٍ مع أداة زيادة مستوى الصوت أونلاين من HeyGen. ارفع ملف الفيديو، زِد مستوى الصوت، وصحّح الصوت المنخفض أو الهادئ فورًا. لا تحتاج إلى أي برنامج مونتاج أو خبرة مسبقة.
تعاني من انخفاض مستوى الصوت في فيديوهاتك؟
HeyGen يعزّز صوت الفيديو الخاص بك بشكل متوازن ويمنع التشويه، ليمنحك نتيجة نقية ومتوازنة. لست بحاجة إلى خبرة في المونتاج أو أدوات معقّدة. فقط ارفع الفيديو، عدّل شريط مستوى الصوت، ثم شاهد معاينة للتغييرات. الأداة تعمل أونلاين، تدعم صيغاً متعددة، وتحافظ على جودة الفيديو الأصلية.
• يعمل في المتصفح بدون تثبيت
• مناسب للمبتدئين وسريع
• يعزّز الصوت بدون التأثير على جودة الفيديو
• يساعد في تحسين تسجيلات الصوت المنخفضة
• يدعم MP4 وMOV وWebM
• جاهز لـ TikTok وYouTube وInstagram وغيرها
أفضل الممارسات لزيادة حجم إنتاج الفيديو
احصل على أنقى صوت ممكن من خلال بعض النصائح السريعة:
• ابدأ بزيادة متوسطة لتجنّب التشويه
• استخدم المعاينة للتحقق من مستوى الصوت قبل التنزيل
• خفّض ضوضاء الخلفية إذا كان الصوت الأصلي منخفضًا جدًا
• اختبر الفيديو باستخدام سماعات الرأس ومكبرات الصوت
• حافظ على توازن الحوار مع موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية
هل تريد ضبط طول الفيديو بدقة قبل تحسين الصوت؟ جرّب أداة قص الفيديو أونلاين الخاصة بنا لإزالة الأجزاء غير المرغوب فيها وتحقيق مستوى صوت أقوى.
طوّر محتواك بصوت محسّن
الصوت الأفضل يحسّن فورًا إحساس المشاهدين بمحتواك. الصوت الأعلى والأوضح يحافظ على تفاعل الجمهور ويساعد رسالتك على الوصول بوضوح. سواء كنت تنشئ شروحات، أو فيديوهات تسويقية، أو مقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن تحسين الصوت يجعل فيديوهاتك أكثر فعالية. مع HeyGen، يمكنك ترقية جودة الصوت في ثوانٍ، دون الحاجة لتعلّم برامج المونتاج.
حسِّن صوت الفيديو الخاص بك بصوت ذكاء اصطناعي مخصص في 4 خطوات سهلة
تحسين صوت الفيديو الخاص بك سريع وسهل للمبتدئين مع HeyGen. يمكنك رفع المقطع، تعزيز الصوت، وتصدير نسخة أعلى صوتًا وأكثر وضوحًا في بضع نقرات فقط. إليك طريقة القيام بذلك:
ارفع أي ملف بصيغة MP4 أو MOV أو WebM.
ارفع مستوى الصوت باستخدام شريط التمرير المدمج.
استمع إلى الصوت المحسَّن قبل التصدير.
احفظ وشارك فيديوك المحسَّن في أي مكان
تعمل الأداة على رفع مستويات الصوت في الفيديو وتحسين الوضوح دون التأثير في جودة الصورة. كما تعزّز التسجيلات الهادئة بحيث يصبح من الأسهل سماع المحتوى على أي جهاز.
لا، طالما أُجريت التعديلات بشكل تدريجي. تتيح لك معاينة الصوت المدمجة اختبار مستوى ارتفاع الصوت قبل التصدير، مما يساعدك على الوصول إلى التوازن المثالي بدون تشويه.
نعم. أداة تعزيز الصوت تعمل بالكامل أونلاين، ولا تحتاج إلى تنزيل أي برامج أو خبرة في المونتاج. فقط ارفع الفيديو، اضبط شريط التحكم، ثم صدّر الملف فورًا.
نعم. يمكنك تحسين الصوت في فيديوهاتك مجانًا مع الإصدار الأساسي. لإنشاء محتوى أكثر احترافية من البداية، جرّب منشئ نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي. يمكنك فتح مزايا الفيديو المتقدّمة بالذكاء الاصطناعي مع الباقات التي تبدأ من $49 شهريًا.
تدعم الأداة ملفات MP4 وMOV وWebM. يتم الحفاظ على جودة الفيديو الأصلية بينما يتم تحسين الصوت فقط. لاحتياجات الإنشاء المتقدّمة،خطة Proتبدأ من $49
بالتأكيد. إذا كنت تحتاج إلى قص الأجزاء غير الضرورية أو تنسيق المقطع أولًا، استخدم أداة قص الفيديو أونلاين للحصول على نتائج أكثر سلاسة.
لا تحتاج إلى حساب لاستخدام الأداة، لكن إنشاء حساب يتيح لك مزيدًا من المزايا وخيارات سير عمل أسرع. يمكنك التسجيل في أي وقت عبر HeyGen Signup
