أنشئ بشراً رقميين يقدّمون تواصلاً بالفيديو واضحاً وقريباً من الأسلوب البشري باستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حوّل النص أو الصورة إلى فيديوهات احترافية لبشر رقميين بصوت طبيعي، وتعبيرات واقعية، وتقديم بعدة لغات، من دون الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو أعباء إنتاجية.

إرشادات موجهة للعملاء

Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.

تمثيل العلامة التجارية وسرد القصص

Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.

برامج تدريب الموظفين

Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.

اتصالات القطاع العام

Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.

التعليم وتقديم الدورات

Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.

نشر المعرفة الداخلية

Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.

لماذا تُعد HeyGen أفضل أداة لصناعة البشر الرقميين

HeyGen تجعل البشر الرقميين عمليين للاستخدام التجاري الفعلي. تنشئ الفرق مقدّمي فيديو بشريين متّسقين وقابلين للتحكم يشرحون ويرشدون ويتواصلون بوضوح عبر القنوات واللغات والجماهير، من دون قيود الإنتاج المباشر.

حضور بشري ثابت

البشر الرقميون يقدّمون دائماً نفس الوجه والصوت وأسلوب الإلقاء في كل مرة. هذا يلغي التفاوت الناتج عن المقدّمين المباشرين ويضمن تواصلاً موثوقاً عبر الحملات والمناطق والفرق.

دقة محكومة بالنص

كل شخصية رقمية تلتزم بنصوص ومحتوى معتمد مسبقًا. يساعد ذلك في الحفاظ على رسائل دقيقة ومتوافقة ومتسقة مع أهداف العمل، مع تجنّب الردود غير المتوقعة.

قابلية توسّع جاهزة للمؤسسات

أنشئ وحدث ووطّن البشر الرقميين على نطاق واسع. يمكن لنص واحد أن يدعم مئات الفيديوهات التي تضم ميتا هيومن دون أي تسجيل أو عمل إنتاجي إضافي.

هوية مقدّم رقمي ثابتة

أنشئ إنساناً رقمياً يعمل كمقدّم طويل الأمد لعلامتك التجارية أو منتجك أو مؤسستك. يمكن لنفس الإنسان الرقمي الظهور في مختلف الفيديوهات والتحديثات والحملات، مما يبني الألفة والثقة ويُغنيك عن الاعتماد على المواهب الحيّة.

أداء مضبوط يتحكّم فيه النص

يتم تشغيل الشخصيات الرقمية بالكامل بالنص. عدّل الإيقاع، والتأكيد، وبنية المحتوى مباشرة في النص، وستتولى HeyGen إنشاء أداء الحركة المطابق بدون إعادة تسجيل أو تعديل يدوي.

أداء وجهي عالي الدقة

البشر الرقميون يقدّمون حركات وجه واقعية متوافقة مع الكلام. يتم مزامنة التعابير الدقيقة، وتركيز العينين، وأشكال الفم بدقة عالية، مما ينتج عنه فيديوهات تبدو مصقولة واحترافية ومناسبة للتواصل الجاد.

استمرارية اللغة على مستوى العالم

أنشئ بشراً رقميين يتحدثون بأكثر من 175 لغة مع الحفاظ على نفس الهوية البصرية. يضمن ترجمة الفيديو تقديم محتوى متسق عبر المناطق المختلفة دون الحاجة لتوظيف مقدّمين أو إنتاج فيديوهات منفصلة، بفضل تقنية البشر الرقميين.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتدفع النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا برنامج كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة النص، وإرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام صانع البشر الرقميين بالذكاء الاصطناعي

أنشئ بشراً رقميين من خلال سير عمل واضح من أربع خطوات يحوّل النص إلى تواصل عبر الفيديو.

الخطوة 1

اختر إنساناً رقمياً

اختر المظهر وأسلوب العرض للبشري الرقمي الخاص بك. حدّد اللغة والنبرة وهدف التواصل لأفاتار البشري الرقمي.

الخطوة 2

اكتب النص الخاص بك

أضف رسالتك كنص. تقوم HeyGen بتحليل البنية والإيقاع لتجهيز إلقاء طبيعي وسهل المتابعة.

الخطوة 3

خصّص العرض التقديمي

عدّل أسلوب الصوت، والترجمة النصية، والتخطيط، والعلامة التجارية. تأكّد من أن الأفاتار البشري الرقمي يتوافق مع جمهورك وحالة الاستخدام الخاصة بك.

الخطوة 4

أنشئ ووزّع

أنشئ فيديو الإنسان الرقمي النهائي وشاركه عبر المواقع والمنصات أو الأنظمة الداخلية. يمكنك التحديث في أي وقت من خلال تعديل النص ليعكس التغييرات في الوقت الفعلي.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هي الشخصيات الرقمية؟

البشر الرقميون هم مقدّمو فيديو بشريون يتم إنشاؤهم بالذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى منطوق عبر فيديو واقعي. يُستخدمون لنقل المعلومات والإرشادات والرسائل من دون الحاجة إلى مقدّمين مباشرين.

كيف تُستخدم الشخصيات الرقمية في الأعمال؟

يتم استخدام البشر الرقميين في إرشاد العملاء، والتدريب، والتعليم، والتواصل مع العلامة التجارية، والرسائل الداخلية في الحالات التي تكون فيها الاتساقية وقابلية التوسّع مطلوبة.

هل يدعم البشر الرقميون لغات متعددة؟

نعم. يمكن للبشر الرقميين من HeyGen التحدّث بأكثر من 175 لغة باستخدام إنشاء الفيديو متعدد اللغات وvideo translatorمع الحفاظ على نفس الهوية البصرية.

هل أحتاج إلى معدات تصوير أو إنتاج؟

لا. يتم إنشاء البشر الرقميين بالكامل من النص. لا تحتاج إلى كاميرات أو ميكروفونات أو استوديوهات أو جلسات تسجيل مباشرة.

ما مدى سهولة تحديث فيديو الإنسان الرقمي؟

تحديثات المحتوى بسيطة ويمكن تحريكها لزيادة التفاعل. عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو، دون الحاجة إلى إعادة التسجيل أو إعادة بناء المحتوى من جديد.

هل يمكنني التحكّم في الهوية البصرية وطريقة العرض؟

نعم. يمكنك تخصيص أسلوب الصوت، والترجمة النصية، والتخطيطات، والألوان، والعرض المرئي ليتوافق مع متطلبات علامتك التجارية.

ما مدى واقعية الشخصيات الرقمية في HeyGen؟

HeyGen يقدّم إيقاع كلام طبيعي، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه، وتعبيرات وجه معبّرة تناسب الاتصالات الاحترافية واتصالات الشركات.

هل يتم دعم ملكية المحتوى وأمانه؟

نعم. تتبع HeyGen ممارسات أمان بمستوى المؤسسات، وتبقى جميع النصوص ومقاطع الفيديو الرقمية للبشر التي يتم إنشاؤها تحت سيطرتك بالكامل، مما يضمن سلامة محتوى البشر الافتراضي الخاص بك.

