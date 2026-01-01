"واجهت مشكلة وردّ فريق الدعم خلال دقائق. جودة الأفاتار رائعة، وبشكل عام هو أداة ذات قيمة عالية."— دانييل U. على Capterra
خطط تسعير مرنة لكل منشئ محتوى وكل فريق
HeyGen تمكّن أكثر من 100,000 شركة من إنشاء الفيديوهات وتوطينها وتوسيع نطاقها والتعاون عليها، دون الحاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير. حازت على المركز الأول في قائمة G2 لأسرع المنتجات نموًا في 2025، مما يجعل إنشاء الفيديو الاحترافي أسهل من أي وقت مضى.
$0/شهر
نقطة دخول مثالية للمبدعين والمسوقين الذين يرغبون في تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل أداة إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.
$29 / شهرياً
إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي للمبدعين الأفراد. يوفّر لك الوصول إلى مزايا متقدّمة مثل مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي وخاصية التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي.
$49 / شهرياً
مصمَّم للأفراد المتقدّمين الذين ينشئون محتوى عالي الجودة على نطاق واسع. استمتع باستخدام مرن وتصدير بجودة فيديو مذهلة بدقة 4K.
$149 / شهرياً
المقاعد الإضافية بسعر $20 لكل مقعد. إنشاء فيديو آمن وقابل للتوسّع للفرق والشركات
تواصل مع فريق المبيعات
إنشاء فيديو بجودة الاستوديو مخصّص لاحتياجات عملك.
قارن بين خطط الأسعار والميزات
مجاني
ابدأ الآن →
المُنشئ
ابدأ الآن →
احترافي
ابدأ الآن →
محرر استوديو الذكاء الاصطناعي
وصول كامل
وصول كامل
وصول كامل
أقصى مدة لكل فيديو
دقيقة واحدة
30 دقيقة
30 دقيقة
سرعة معالجة الفيديو
قياسي
سريع
أسرع
دقة التصدير
حتى 1080P
حتى دقة 4K
قوالب الفيديو
75+
75+
75+
استيراد عروض PowerPoint وملفات PDF
إدخال صوتي
مسجّل الشاشة
حفظ التصاميم كقوالب
إزالة العلامة المائية
أفاتارات فيديو جاهزة
500+
700+
700+
توأم رقمي مخصص
1
1+
1+
مظهر توأم رقمي مخصص
500
500
500
صوت بالذكاء الاصطناعي
أكثر من 1,000
أكثر من 1,000
أكثر من 1,000
استنساخ الصوت
استنساخ صوت واحد
غير محدود
غير محدود
أفاتارات الصور
حتى 3
غير محدود
غير محدود
دقائق إنشاء أفاتار IV
المدة القصوى لكل فيديو في Avatar IV
دقيقة واحدة
30 دقيقة
30 دقيقة
التحكم في الحركة / الإيماءات
إنشاء الإطلالات
تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي
حزم المظهر
وضع المنتج
عاطفة صوت مخصّصة
توائم رقمية إضافية
إضافة
إضافة
إزالة الخلفية بالذكاء الاصطناعي
المدة القصوى لكل فيديو
3 دقائق
30 دقيقة
30 دقيقة
سرعة معالجة الفيديو
قياسي
سريع
الأسرع
مجموعة اللغات العالمية
أكثر من 30 لغة
175 لغة ولهجة
175 لغة ولهجة
نبرة العلامة التجارية (مسرد العلامة التجارية)
رفع النص التفريغي كمصدر
تحرير ومراجعة نص الترجمة
تبديل الصوت
فيديو تفاعلي
تضمين رابط الفيديو
اختبارات تفاعلية
تشعّب الفيديو واتخاذ القرارات
تصدير SCORM
مقاعد المستخدمين
1
1
1
تعليقات الفيديو
عدة الهوية البصرية للعلامة التجارية
التعاون في مسودات الفيديو
ضع علامات وعيّن المهام
مساحة عمل تعاونية
قوالب الفريق
ضوابط الأدوار
ضوابط الوصول إلى المحتوى
ضوابط تفصيلية للتحكم في الوصول إلى المحتوى
المصادقة متعددة العوامل (MFA)
SAML/SSO
SCIM
روابط محمية بكلمة مرور
سجل التدقيق
فرض المصادقة الثنائية لأعضاء الفريق
دعم المحادثة المباشرة
يمكنك تجربة HeyGen مجاناً بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. تتضمن الخطة المجانية ما يصل إلى 3 فيديوهات شهرياً، مع وصول تجريبي محدود إلى الميزات المتقدمة مثل Avatar IV وVideo Agent وترجمة مزامنة الشفاه، حتى تتمكن من تجربة المنتج قبل الترقية.
يمكنك استخدام HeyGen مجاناً وإنشاء ما يصل إلى 3 فيديوهات شهرياً بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. تتضمن الخطط المدفوعة رصيداً شهرياً يمكنك إنفاقه عبر جميع المزايا. للمبدعين الأفراد، تبلغ تكلفة خطة Creator مبلغ 29$/شهرياً (أو 24$/شهرياً إذا دفعت سنوياً). للأفراد المتقدّمين، تبدأ خطة Pro من 49$/شهرياً وتتصاعد إلى شرائح توفر المزيد من الرصيد شهرياً. للفرق التي ترغب في الإنشاء والتعاون، تبلغ تكلفة خطة Business مبلغ 149$/شهرياً بالإضافة إلى 20$/مستخدم/شهرياً.
الكريدت هي العملة الموحدة في HeyGen لإنشاء الفيديوهات والأصول. كل باقة مدفوعة تتضمن حصة شهرية من الكريدت يمكنك استخدامها عبر مختلف مزايا HeyGen.
يعتمد استهلاك الرصيد على نوع الفيديو أو الأصل الذي تنشئه:
فيديوهات الاستوديو (أفاتار)
هذه هي الفيديوهات التي يتم إنشاؤها باستخدام أفاتارات HeyGen في HeyGen Studio. تكلفة الرصيد تعتمد على محرّك الأفاتار الذي تستخدمه في الفيديو نفسه:
ترجمة الفيديو
ترجمة الفيديو تتضمن خيارين:
وكيل فيديو
يُستخدم Video Agent في مشاريع الفيديو المعتمدة على الموجّهات (prompts).
نعم. أرصدة المشتركين في الخطة الشهرية التي لم تُستخدم تُرحَّل لشهر إضافي واحد. أما أرصدة المشتركين في الخطة السنوية فتتراكم حتى تاريخ التجديد السنوي. لا يتم ترحيل الأرصدة بعد إلغاء الاشتراك — الأرصدة المتبقية من الدورة السابقة ستنتهي صلاحيتها ولن تُرحَّل إذا لم يكن اشتراكك نشطًا.
يمكن لمستخدمي خطط Creator وPro الترقية إلى خطة أو فئة أعلى للحصول على المزيد من الرصيد. يمكن لمستخدمي خطة Business شراء حزم رصيد لمرة واحدة أو تفعيل إعادة الشحن التلقائي. تسري الترقية فورًا، مع احتساب الفاتورة بشكل نسبي وإضافة الأرصدة إلى حسابك مباشرة.
تشمل جميع باقات Pro نفس المزايا؛ الاختلاف الوحيد هو عدد الاعتمادات الشهرية. تتراوح الباقات من 1,000 اعتماد شهريًا مقابل 49$ إلى 100,000 اعتماد شهريًا مقابل 4,300$. يمكنك الانتقال بين الباقات في أي وقت.
يتم تحصيل رسوم الاشتراكات الشهرية كل شهر، بينما يتم تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية مرة واحدة في السنة بسعر شهري فعّال أقل. يحصل المشتركون في الخطة السنوية أيضًا على ترحيل أفضل للأرصدة: حيث تتراكم الأرصدة طوال العام حتى موعد التجديد، بدلًا من دورة واحدة فقط.
نعم. يتم تفعيل الترقيات فورًا، مع احتساب الفاتورة بشكل نسبي وإضافة الأرصدة مباشرة. أما التخفيضات وإلغاء الاشتراك فيتم تفعيلها في نهاية دورة الفوترة الحالية، بحيث تحتفظ بخطتك وأرصدة حسابك حتى ذلك الحين. لمشكلات الدعم، تواصل معنا على[email protected].
إلغاء الاشتراك يوقف التجديد في دورة الفوترة التالية. ستحتفظ بالميزات المدفوعة والأرصدة المتبقية حتى نهاية دورة الفوترة الحالية، وبعد ذلك ينتقل حسابك إلى الخطة المجانية. الأرصدة غير المستخدمة لا تنتقل إلى الدورة التالية.
آراء العملاء عنّا
تنبيه بسيط: لديهم أشياء لطيفة جدًا ليقولوها.
"هذا تطور ثوري في إنشاء المحتوى لدينا. يوفر الوقت والتكلفة، والنتائج شديدة الاحترافية. تجربة مبهرة بالفعل."— مانويل ر. على Capterra
"أحب الأفاتارات الواقعية وبساطة واجهة الاستخدام. حتى الزملاء غير المتخصصين في التصميم يمكنهم إنشاء فيديوهات رائعة باستخدام HeyGen."— توماس V. على Product Hunt
"تنوّع استخدامات هذه الأداة ملفت. نصنع بها كل شيء من الإعلانات إلى الشروحات التعليمية. HeyGen بديهي ويتطلّب جهداً بسيطاً للغاية."— Umair B. على Product Hunt
"أحب أنني لم أعد أحتاج إلى كاميرا أو فريق تصوير الآن. كل ما أفعله هو كتابة النص وأحصل على فيديو. الأمر مريح للغاية والنتائج رائعة."— Wendy D. على Product Hunt
"دعم HeyGen لعدة لغات مثالي للوصول إلى جمهور عالمي. الترجمات والتعليقات الصوتية تبدو طبيعية جدًا."— Xiao L. على Product Hunt
"بصفتي قادمًا من مجال إنشاء الصور، وجدت تجربة إنشاء الفيديو مع HeyGen مميزة للغاية. فهي تفتح آفاقًا واسعة للإبداع بسهولة."— بيلا م. على Capterra
"بصفتي رائد أعمال أعمل بمفردي، تساعدني HeyGen على إنشاء محتوى احترافي بدون أي فريق إنتاج. المنصة واضحة جدًا وفعّالة."— Alexis N. على Product Hunt
