مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي من الصور

حوّل الصور إلى فيديوهات مبهرة بالذكاء الاصطناعي. أضف الحركة والنص والموسيقى في ثوانٍ؛ مثالية للمنشورات على السوشيال ميديا، والإعلانات، وسرد القصص.

  • ارفع أي صورة أو فوتو
  • اختر من بين أكثر من 1,000 صوت
  • أضف موجّهات للحركة للحصول على حركة سينمائية
١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

حوّل أي صورة إلى فيديو حي، بدون الحاجة إلى كاميرا

حوّل الصور الثابتة إلى محتوى فيديو جذاب بسرعة. ما عليك سوى رفع صورتك، سواء كانت بورتريه، صورة تاريخية، أو شخصية مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، ثم أضف النص أو ملف الصوت، وأنشئ تعليقًا صوتيًا بجودة الاستوديوبصوت بالذكاء الاصطناعيمع مزامنة مثالية لحركة ملامح الوجه.

تخلّص من التعقيدات المرتبطة بضبط نماذج 3D، وتوظيف الممثلين، وتجهيز الاستوديوهات باهظة التكلفة. سواء كنت تستخدمه كأداة شاملة لتحويل الصور الثابتة إلى فيديو ديناميكي بالذكاء الاصطناعي، أو لتحريك شخصيات مخصّصة لمحرّرك المفضل.

ابدأ مجاناً
إطارات فيديو لأشخاص متنوعين، تتوسطها نافذة نصية مكتوب فيها: "فيديو تعريفي لبرنامجنا الجديد لإدارة المشاريع."
حرّك الصور بدون أي مهارات في التحريك. لا حاجة إلى إعدادات معقّدة أو مهارات مونتاج فيديو. ما عليك سوى رفع صورة، وكتابة النص أو رفع ملف صوتي، وسيقوم Photo Avatar AI فورًا بمواءمة حركات وجه طبيعية ومزامنة شفاه دقيقة مع صورتك الثابتة خلال دقائق.

بسّط سير عملك الإبداعي. حوّل أي صورة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Midjourney أو ComfyUI، أو الصور الجاهزة، أو صور البورتريه الاحترافية إلى أفاتارات متحركة تتحدث فورًا. يطابق الذكاء الاصطناعي صورتك مع حركات وجه سلسة، ليقرّبك بنسبة 80% من المنتج النهائي بنقرة واحدة.

تعبيرات ديناميكية وتحكّم إبداعي كامل. انتقل إلى ما هو أبعد من الصور المسطّحة والثابتة. وجّه أفاتار الصورة الخاص بك باستخدام موجّهات حركة مخصّصة لإضافة انتقالات، وحركات رأس خفيفة، وإشارات عاطفية، وتعبيرات واقعية، بما يضمن أن يبدو تقديم الرسالة مصمَّماً خصيصاً وملائماً بصرياً لمحتوى رسالتك.

نتائج بجودة الاستوديو بتكلفة أقل بكثير. أنشئ وحدات تعليم إلكتروني جذابة، وفيديوهات تدريب، وتجارب تاريخية غامرة، أو محتوى ضخم لوسائل التواصل الاجتماعي انطلاقًا من صورة واحدة فقط. وسّع حجم إنتاجك بلا حدود من دون توظيف مقدّمي محتوى أمام الكاميرا، أو استئجار استوديوهات، أو إعداد الإضاءة. مثالي للاستخدام التجاري والعمل مع العملاء.

أفضل الممارسات لتحويل الصور إلى فيديو

لتحصل على أفضل النتائج من HeyGen، اجمع بين بساطة أداة Photo Avatar ودقة AI Studio. استخدم صورة شخصية ثابتة واحدة كأساس، ثم اربط بها صوتًا وحركة ديناميكيين، وبعد ذلك حسّن المخرجات لتحصل على نتيجة واقعية بجودة احترافية.

ابدأ مجانًا

ابدأ بالصورة المناسبة

تخطَّ التعقيدات الخاصة بضبط الـ3D rigging أو إعدادات الكاميرا. ارفع صورة أو رسمًا، سواء كانت صورة شخصية احترافية عالية الدقة، أو صورة تاريخية، أو شخصية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي من أدوات مثل Midjourney أو ComfyUI. للحصول على حركات وجه طبيعية قدر الإمكان وتجنّب مشكلات مثل ظهور الأسنان بشكل «مبالغ فيه» أثناء التحريك، تأكّد من أن الصورة الأساسية تُظهر تعبيرًا محايدًا مع فم مغلق. الصور عالية الجودة تعطي أفضل النتائج.

تحريك المشهد بالصوت والحركة

امنح صورتك الثابتة صوتًا وشخصية. اربط صورتك بصوت واقعي بالذكاء الاصطناعي من المكتبة، أو ارفع ملفًا صوتيًا مخصصًا لتحصل على مزامنة شفاه متطابقة بدقة. يمكنك أيضًا الاستفادة من موجّهات الحركة المخصصة لتوجيه تعابير وجه الأفاتار في الصورة، والإشارات العاطفية، وحركات الرأس الدقيقة.

حسّن في استوديو الذكاء الاصطناعي

افتح صورتك المتحركة في محرر الفيديو، AI Studio، للحصول على تحكم دقيق في كل تفصيلة. استخدم أداة إزالة الخلفية لاستخراج الشخصية بسلاسة ووضعها في بيئات مخصّصة، أو لقطات B-roll ديناميكية، أو مشاهد تحمل هوية علامتك التجارية. هنا يمكنك أيضًا ضبط إيقاع الصوت، وإضافة الأشكال، وإدراج طبقات النص لتحسين الفيديو حتى يتطابق تمامًا مع رؤيتك.

خصّص المحتوى محلياً لتحقيق تأثير عالمي

وسّع نطاق وصولك فورًا مع ترجمة الفيديو. قم تلقائيًا بدبلجة فيديو الصورة المتحركة النهائي إلى عشرات اللغات مع الحفاظ التام على نبرة صوت الأفاتار الأصلية، والإيقاع، ومزامنة الشفاه الطبيعية.

الفوائد

حوّل نصوص السكربت إلى فيديوهات احترافية جاهزة للإنتاج فوراً

مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen من الصور يعمل على أتمتة عملية الإنتاج البصري، حيث يحوّل صورك المرجعية إلى مقاطع فيديو ديناميكية عالية الجودة ومشاهد سينمائية، بدون الحاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير.

نماذج فيديو بالذكاء الاصطناعي فائقة الواقعية

استفد من محركات فيديو بالذكاء الاصطناعي التوليدي الرائدة في المجال مباشرة داخل AI Studio. اختر من بين نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة مثل Veo 3.1 وSora وRunway لتحويل الصور الثابتة إلى فيديوهات مذهلة بالذكاء الاصطناعي بحركة سلسة وواقعية للغاية وبيئات غامرة.

محتوى متّسق على نطاق واسع

حافظ على الاتساق البصري واتساق الهوية التجارية عبر مئات الفيديوهات. حمّل الرسومات المخصّصة، صور المنتجات، أو الأعمال الفنية المُنشأة بالذكاء الاصطناعي (مثل Midjourney) كصور مرجعية لإنشاء محتوى يومي لوسائل التواصل الاجتماعي، أو وحدات تدريبية، أو مشاهد تسويقية في دقائق بدلًا من أيام.

أنشئ لقطات B-Roll ومواد بصرية

توقّف عن البحث عن لقطات ستوك عامة. تتيح لك ميزة تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي رفع صورة وإنشاء لقطات B-roll متحركة ورسوم متحركة عالية الصلة تلقائياً، تتوافق تماماً مع السرد الذي تقدّمه وتُسرّع سير عملك.

تصدير متعدد المنصات (4K)

صدّر الفيديوهات بصيغة MP4 بدقة مذهلة تصل إلى 4K. أعد تنسيق المحتوى بسهولة لعرضه عموديًا (TikTok/Reels) أو أفقيًا (YouTube/LMS) لتعظيم الوصول عبر جميع القنوات.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والبساطة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنتاج الفيديو وتدفع نموّها باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.

Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.

Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.

Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.

Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.

Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.

Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.

كيف يعمل؟

كيفية إنشاء فيديو من صورة باستخدام HeyGen

استخدم صورك لتحويل أفكارك إلى واقع، ودَع مُحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل لقطاتك إلى نتيجة سينمائية احترافية مبهرة.

الخطوة 1

ارفع صورتك

ابدأ برفع صورة مرجعية لك أو تصميم جرافيك مخصص. يستخدم الذكاء الاصطناعي صورتك الثابتة كأساس بصري للفيديو الخاص بك. ما عليك سوى رفع الصورة للبدء.

الخطوة 2

اختر نموذج ذكاء اصطناعي واكتب البرومبت

اختر من بين نماذج إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي عالية المستوى مثل Veo 3.1 أو Sora داخل AI Studio. اكتب موجّه نصي مخصص لوصف الحركة الديناميكية، أو وجّه مولّد الذكاء الاصطناعي للحصول على إخراج سينمائي.

الخطوة 3

خصّص العناصر البصرية والأسلوب

أضف لقطات B-roll مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، أو القوالب، أو الترجمات، أو موسيقى الخلفية. حرّك عناصر التراكب، وأضف انتقالات بين المشاهد، واستخدم الواجهة القابلة للتخصيص لضبط الشكل والإحساس بدون أي مهارات تقنية. باستخدام محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي الخاص بنا، يمكنك تحويل الصور إلى مشاهد مصقولة خلال بضع نقرات.

الخطوة 4

أنشئ وشارك فيديوك

صدّر ملف mp4 وشاركه فورًا عبر موقعك الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أو أنظمة التعلم لديك. اختر الفيديو العمودي لـ TikTok أو Instagram Reels، أو العرضي لـ YouTube.

الأسئلة الشائعة حول تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

ما هو تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي؟

تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي. ارفع صورة، وأدخل نصًا، وسيقوم HeyGen بتحريك تعابير الوجه وإضافة الصوت، مما يجعله مثاليًا لإنشاء فيديو من صورة واحدة.

هل يمكنني استخدام أداة تحويل الصورة إلى فيديو هذه لوسائل التواصل الاجتماعي؟

نعم، هذا مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي مثالي لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة، وفيديوهات شرح، وعروض للمنتجات على منصات التواصل الاجتماعي. تم تصميمه لفيديوهات سريعة وجذابة تروي قصتك بوضوح.

هل يدعم أداة تحويل الصورة إلى فيديو من HeyGen عدة صيغ للصور؟

يدعم HeyGen صيَغ MP4 وWebM. يقوم النظام تلقائياً بضبط الدقة وجودة الفيديو لتناسب إعدادات التصدير الخاصة بك.

هل يمكنني تحريك الوجوه في الصور القديمة؟

نعم. باستخدام تقنية تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ومحرك تتبّع الوجوه من HeyGen، يمكنك تحويل الصور القديمة أو الثابتة إلى فيديوهات بالذكاء الاصطناعي تتحدّث بحركة مولَّدة بالذكاء الاصطناعي وصوت متزامن.

هل هذا هو أفضل أداة مجانية لتجربة تحويل الصور إلى فيديو؟

تقدّم HeyGen فئة مجانية لتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي حتى تتمكّن من استكشاف المزايا وإنشاء أول فيديو لك بدون دفع. ورغم أنها ليست غير محدودة بالكامل، إلا أنها من أفضل نقاط البداية المجانية المتاحة. للمبدعين الأفراد، خطة Creator تبدأ من $29

ما الذي يمكنني فعله باستخدام مولّد تحويل الصور بالذكاء الاصطناعي إلى فيديو؟

يتيح لك هذا الأداة إنشاء محتوى فيديو رائع من الصور، وصور المنتجات، والأفاتارات. مثالي للحملات التسويقية، والريلز الشخصية، والفيديوهات المزودة برسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي.

هل يمكنني تحويل الصور إلى فيديوهات باستخدام HeyGen؟

نعم، يمكنك بسهولة تحويل الصور إلى فيديوهات ديناميكية باستخدام HeyGen. سواء كنت تنشئ عرض شرائح أو فيديو ترويجي، أداتنا تجعل من السهل تحويل الصور إلى محتوى بصري جذاب. لاحتياجات الإنشاء المتقدّمة، خطة Pro تبدأ من $49

كيف تقارن HeyGen مع مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى؟

تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة في الذكاء الاصطناعي لتقديم مزايا إنشاء الفيديو مثل التحريك، الدبلجة، التحكّم في الحركة، وإضافة الترجمات التلقائية. تعمل كمولّد فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي مدمج في واجهة واحدة سلسة.

هل يمكنني إضافة موسيقى أو تعليق صوتي إلى الفيديو؟

بالتأكيد! يمكنك اختيار مقاطع موسيقية خلفية من مكتبة HeyGen المدمجة أو رفع ملفاتك الخاصة. يمكنك أيضًا إضافة تعليقات صوتية مُنشأة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات الدبلجة الصوتية من HeyGen.

ما أنواع الصور التي يمكنني استخدامها في ميزة تحويل الصورة إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي على HeyGen؟

يمكنك استخدام صور واضحة وعالية الجودة بصيغ JPG أو PNG أو HEIC أو WebP أو صور SVG بسيطة بحجم أقل من 200MB. تأكد أن عرض الصورة لا يقل عن 300 بكسل، وأن تكون مضيئة جيدًا وغير ضبابية. تجنّب المحتوى المحمي بحقوق النشر أو غير الآمن. كلما كانت الصورة أفضل، كانت الحركة أكثر سلاسة.

هل يمكن لـ HeyGen تحويل الصور القديمة إلى فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

نعم، تتيح لك ميزة تحويل الصور إلى فيديو في HeyGen رفع الصور القديمة أو الثابتة وتحويلها إلى فيديوهات واقعية مُنشأة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك تحريك الوجوه، وإنشاء كلام، وإحياء ذكرياتك أو الصور التاريخية ببضع نقرات فقط.

