تحويل المدوّنة إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى سريع

حوّل مقالات مدونتك إلى فيديوهات قصيرة يشاهدها الناس فعلاً. مع HeyGen يمكنك تحويل المقالات والأدلة والنشرات البريدية إلى فيديوهات يقدّمها أفاتار على الشاشة، تجمع بين النصوص المرئية والرسوم والصوت، وكل ذلك من دون فتح أي برنامج مونتاج. أعد توظيف أفضل محتوى مكتوب لديك في مقاطع جاهزة للتمرير لكل قناة.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨ Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥ Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦ Videos translated
الريادة الفكرية وتسويق المحتوى

Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.

تثقيف حول المنتج وتحديثات الميزات

Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.

إعادة توظيف محتوى تحسين محركات البحث (SEO)

Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.

تحسينات البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية

Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.

ملخصات التعلم والتطوير

Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.

مقاطع وسلاسل لوسائل التواصل الاجتماعي

Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.

لماذا تختار HeyGen لتحويل المدوّنة إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي؟

تجعل HeyGen من السهل تحويل المحتوى الكتابي الطويل إلى فيديوهات موجزة تتماشى مع طريقة استهلاك الناس للمعلومات اليوم. ابدأ من رابط مدونة أو نص منسوخ، ثم دع الذكاء الاصطناعي يلخّص الأفكار الرئيسية، ويُعدّ النص، ويُركّب المشاهد لك. ستحصل على فيديوهات متوافقة مع هوية علامتك التجارية من مكتبة المحتوى الحالية لديك دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

أعد توظيف المدونات الحالية في مكتبة فيديو

حوّل المقالات، والدروس التعليمية، ومقالات القيادة الفكرية ذات الأداء العالي إلى فيديوهات عالية الجودة توسّع نطاق وصولها. يمكن أن يتحول منشور مدونة واحد إلى عدة مقاطع لوسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، وصفحات الهبوط، حتى تستفيد بأقصى قدر من المحتوى الذي أنشأته بالفعل.

حافظ على نبرة علامتك التجارية وبنيتها كما هي

تحلل HeyGen مدونتك للحفاظ على الأسلوب والرسائل الأساسية والبنية الجوهرية. يمكنك تحسين النصوص، واستبدال الأمثلة، وضبط الطول بحيث يظل كل فيديو يعكس طريقتك أنت، ولكن في صيغة أكثر بصرية واختصارًا مع صوت بالذكاء الاصطناعي.

أنشئ فيديوهات بدون فرق تصوير أو أدوات معقدة

تخطَّ الكاميرات والجداول الزمنية والتحرير اليدوي. تتولى HeyGen إدارة المقدّمين والتصميمات والإيقاع، بحيث يمكن لفرق التسويق والكتّاب والخبراء المتخصصين إنشاء فيديوهات مباشرة من محتواهم دون عنق زجاجة في الإنتاج.

رابط مدونة أو مستند أو نص إلى فيديو

ابدأ من رابط تدوينة مباشرة، أو مستند مرفوع، أو نص منسوخ. تقوم HeyGen باستخلاص العناوين، والفقرات الأساسية، والأمثلة المهمة، ثم تحوّلها إلى مخطط فيديو واضح. أنت من يقرر ما الذي تحتفظ به أو تختصره أو تحذفه قبل عملية الإنشاء.


إنشاء النصوص بالذكاء الاصطناعي وتلخيصها

دع الذكاء الاصطناعي يحوّل المقاطع الطويلة إلى سرد موجز مع تعليق صوتي يتماشى مع إيقاع الفيديو. أنشئ مسودة نص من مقالك، ثم عدّل النبرة والطول وعبارات الدعوة إلى الإجراء. النصوص الأقصر تحافظ على تفاعل المشاهدين مع إبقاء أفكارك الرئيسية واضحة.

المقدّمون والتعليقات الصوتية والترجمة النصية على الشاشة

اختر مقدّمين واقعيين أو تنسيقات صوت بالذكاء الاصطناعي فقط لتوصيل رسالتك بعدة لغات. تعمل الترجمات النصية التلقائية على تحسين سهولة الوصول ومدة المشاهدة، خاصة على المنصات التي يُغلق فيها الصوت، بينما تحافظ إعدادات الصوت على اتساق أسلوب الإلقاء مع علامتك التجارية.

تصميمات مرئية ووسائط ونِسَب أبعاد

طبّق تنسيقات تجمع بين النص، والمقدّم، ووسائط الدعم من دون تصميم يدوي. أضف صوراً جاهزة، أو لقطات شاشة، أو مخططات لدعم قصتك، ثم صدّر الفيديو بصيغ عمودية أو مربعة أو عريضة لتناسب كل قناة وتُنشئ فيديوهات جذابة.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمّم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة سيناريو، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر يشبه أننا عززنا فريقنا؛ يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد تحويل المدوّنة إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

HeyGen يقدّم لك سير عمل موجّه يحوّل المقالات إلى فيديو جاهز في خطوات مركّزة قليلة. أنت توفّر المحتوى، والنظام يساعدك على تنسيقه ليكون جاهزاً للمشاهدة السريعة.

الخطوة 1

ابدأ من مدونتك أو مقالك

الصق رابط مقالة مدونة، أو ارفع ملف PDF، أو أضف نص المقال مباشرة. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى، وتحديد الأجزاء الرئيسية، وإعداد مخطط منظم يمكنك تنقيحه لتحويله إلى فيديوهات جذابة.

الخطوة 2

أنشئ نصك وحرّره بدقة

استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الفقرات الطويلة في جمل قصيرة وسهلة للقراءة بصوت عالٍ. عدّل النص ليتوافق مع أسلوبك في الإلقاء، واضبط الطول، وابرز أهم النقاط الأساسية لجمهورك.

الخطوة 3

اختر أسلوب المقدّم والعناصر البصرية

اختر مقدّم عرض أو ملفاً صوتياً، وحدّد التنسيقات، وأضف العناصر البصرية المساندة. استخدم لقطات الشاشة، أو صور المنتج، أو المقاطع الجاهزة لتسهيل فهم الأفكار المجرّدة.

الخطوة 4

أنشئ وصدّر وأعد الاستخدام

أنشئ الفيديو، راجع التوقيت، ثم صدّره بصيغ مناسبة لمدونتك، وقنوات التواصل الاجتماعي، أو المنصات الداخلية لديك. يمكنك إعادة فتح المشروع في أي وقت لتحديث النص أو العناصر البصرية عندما يتغيّر محتواك.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو تحويل المدوّنة إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي؟

تقنية تحويل المدوّنات إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي هي تقنية تقوم بتحويل المحتوى المكتوب مثل التدوينات والمقالات والأدلة إلى فيديو. فهي تلخّص النص، وتُنشئ نصًا صوتيًا (سكريبت)، وتُركّب مشاهد تحتوي على تعليق صوتي، وعناوين فرعية، ومواد بصرية، بحيث يمكن للناس المشاهدة بدلًا من القراءة.

كيف يحوّل HeyGen المدوّنة إلى فيديو؟

HeyGen يستورد رابط مدونتك أو النص، يحدّد الأفكار الرئيسية، ويقترح نصًا وهيكلًا للمشاهد. تقوم بتنقيح النص، واختيار المقدّم والعناصر البصرية، ثم تنشئ فيديو يتبع تسلسل مقالك الأصلي ليصل إلى جمهور أوسع.

هل أحتاج إلى مهارات في إنتاج الفيديو لاستخدام هذا؟

لا. تم تصميم سير العمل للمسوقين والكتّاب والمعلمين الذين يعرفون محتواهم، وليس أدوات المونتاج، من أجل تحسين إنشاء الفيديو. القوالب والمقدّمون وعناصر التحكّم البسيطة تتولى عنك تنسيق المشاهد وضبط التوقيت.

هل يمكنني الحفاظ على نبرة وأسلوب علامتي التجارية؟

نعم. يمكنك تعديل النصوص، واختيار الأصوات، وتطبيق عناصر الهوية البصرية مثل الألوان والشعارات. يساعدك ذلك على إبقاء الفيديوهات المعتمدة على المدونات متوافقة مع محتواك الحالي وإرشادات التصميم الخاصة بك لإنشاء الفيديو.

هل يمكنني إنشاء فيديوهات من مقالات المدونة القديمة؟

نعم. الصق الروابط أو النصوص من أرشيف المحتوى لديك وحوّل مقالات المدونة إلى فيديوهات جديدة. هذه طريقة بسيطة لإحياء المقالات التي ما زالت تقدّم قيمة وإعادة توزيعها من خلال محتوى فيديو.

ما هي اللغات والمناطق المدعومة؟

تدعم HeyGen العديد من اللغات للتعليق الصوتي والترجمة النصية، بحيث يمكنك إعادة استخدام نفس محتوى المدونة عبر مناطق مختلفة. يمكنك إنشاء نسخ فيديو بلغات متعددة من مقالة واحدة دون إعادة إنشاء العناصر البصرية في كل مرة باستخداممترجم الفيديو.

أين يمكنني استخدام الفيديوهات التي تم إنشاؤها من المدونات؟

يمكنك تضمينها مرة أخرى في المدوّنة الأصلية، أو نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، أو إدراجها في حملات البريد الإلكتروني، أو مشاركتها في البوابات الداخلية، أو استضافتها على صفحات الهبوط كمحتوى فيديو. أي مكان قد يستفيد فيه القارئ من ملخص بصري يُعد مناسبًا.

ما المدة المناسبة للفيديو المستند إلى تدوينة مدونة؟

تعمل معظم مقاطع الفيديو المستندة إلى المدونات بشكل أفضل عندما تتراوح مدتها بين دقيقة وثلاث دقائق لتقديم ملخصات على مستوى عالٍ. وللمحتوى الأعمق، يمكنك تقسيم المقالة الطويلة إلى عدة مقاطع فيديو أقصر حتى يتمكن المشاهدون من اختيار الأجزاء التي تهمهم.

هل يمكنني تحديث الفيديو عندما يتغيّر محتوى المدونة؟

نعم. افتح المشروع، وحدّث النص أو الأجزاء التي تغيّرت في مقالك، ثم أعد إنشاء الفيديو. بهذه الطريقة تظل محتويات الفيديو والمدونة متوافقة بدون إعادة بناء كل شيء من الصفر.

هل يكون محتوى مدونتي آمنًا عند رفعه؟

نعم. تتم معالجة النصوص والوسائط والفيديوهات التي تنشئها مع مراعاة الخصوصية والأمان. تظل محتفظًا بالتحكم في محتواك وفي كيفية توزيع الفيديوهات النهائية.

