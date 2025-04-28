حوّل الأفكار، السكربتات، الروابط أو المقاطع الصوتية إلى ريلز سوشيال احترافية باستخدام مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. أنشئ تعديلات متفاعلة مع الصوت، وترجمات، وقوالب جاهزة للمنصات، ونسخًا محلية بلغات مختلفة تلقائيًا، بدون كاميرات، وبدون محرّرين، فقط فيديو قصير جاهز للنشر.
Capture trends fast. Paste a prompt or upload a clip and generate vertical reels that match trending formats, maximizing reach and engagement with minimal turnaround.
Turn product pages or catalog links into shoppable short videos. HeyGen pulls product imagery, creates highlight scenes, and outputs multiple ad variants for testing.
Create audio-reactive lyric reels by uploading tracks and lines with our AI tool. The engine times captions and visuals to phrasing and beat so lyric drops feel cinematic and shareable.
Convert lesson scripts, tips, and how-tos into short, captioned reels for faster learner engagement. Localize content via the video translator for global courses and L&D programs.
Transform long-form videos, live streams, or podcasts into dozens of short reels automatically using our free AI reel generator. Batch generation and API workflows let creators publish consistent content quickly with the help of our free AI reels maker.
Generate concert visuals, DJ loops, or festival promos that match live energy. Export performance-ready loops in high quality for LED screens and VJ setups.
لماذا HeyGen هو أفضل مولّد ريلز بالذكاء الاصطناعي
HeyGen تجمع بين إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّم، وتحليل الصوت، وسير العمل المعتمد على القوالب لإنتاج مقاطع قصيرة لافتة للانتباه في دقائق. يحصل صُنّاع المحتوى والفرق على جودة متسقة، وسرعة في التجربة والتعديل، وتوطين مدمج بحيث يحقق كل حملة أداءً قويًا على مستوى العالم.
أنشئ ريلز احترافية في دقائق من خلال موجّه واحد أو نص مكتوب أو رابط، باستخدام مُنشئ الريلز المجاني بالذكاء الاصطناعي. تقوم HeyGen بأتمتة اختيار المشاهد، وضبط الإيقاع، وإضافة الترجمات حتى تنتقل من الفكرة إلى محتوى جاهز للنشر بسرعة كبيرة.
اختر الأنماط البصرية، واضبط الحركة والألوان، واستبدل اللقطات، أو حسّن النصوص والتوقيت بدقة. HeyGen يمنحك تحكماً متقدماً من دون الحاجة إلى برامج مونتاج معقّدة أو جداول زمنية.
صدّر نسخًا محسّنة لكل منصة من TikTok وInstagram Reels وYouTube Shorts أو الإعلانات المدفوعة على السوشيال ميديا باستخدام أداة صناعة الريلز لدينا. ترجم السكربتات باستخدام أداة ترجمة الفيديو مع الحفاظ على دقة مزامنة الشفاه وتوقيت الترجمات للوصول إلى جمهور عالمي باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.
من نص بالذكاء الاصطناعي إلى إنتاج ريلز
تحلل HeyGen النص الذي تكتبه أو الموجّه أو الصفحة المرتبطة، وتُنشئ لوحة قصة قابلة للتعديل لمشاهد تتوافق مع النبرة والهدف، مما يتيح لك تخصيص المحتوى الخاص بك. يقوم مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي باختيار اللقطات وحركة الكاميرا والتوقيت لبناء مقطع متماسك يتبع سردك مع الحفاظ على كلماتك الأصلية.
مرئيات تتفاعل مع الصوت وتحرير يعتمد على الإيقاع
ارفع مقطعًا صوتيًا، وسيقوم HeyGen بتحليل الإيقاع والنبض والطاقة لقيادة المونتاج، والانتقالات، والمؤثرات البصرية. أنشئ ريلز تنبض مع موسيقاك، وتبرز لحظات الذروة، وتطابق الجُمل الموسيقية للحصول على محتوى قصير أكثر جذبًا.
ترجمة ذكية للنصوص على الشاشة، وتعليقات صوتية، وتوطين للمحتوى
أنشئ تلقائياً ترجمات صوتية ونصية لفيديو الريل الخاص بك. يدعم النظام استنساخ الصوت والسرد بعدة لغات، كما أن مترجم الفيديو يعيد إنتاج الإلقاء بلغات أخرى بحيث تبدو الريلات المترجمة طبيعية وملائمة للوقت.
أدوات سريعة للتخصيص وإعادة المزج
استبدل لقطات b-roll التي يختارها الذكاء الاصطناعي بلقطاتك الخاصة، غيّر الأنماط، أو طبّق تعديلات دقيقة باستخدام موجّهات بسيطة. دمجتحويل الصورة إلى فيديوأو استبدال الوجه لإنشاء مقاطع تعتمد على الشخصيات، واستخدم مزامنة الشفاه للحصول على توافق أدق في الأداء.
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتدفع نموّها باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
كيفية استخدام مُنشئ الريلز بالذكاء الاصطناعي
أنشئ ريلز من الفكرة إلى ملف جاهز للنشر في أربع خطوات واضحة.
أدخل فكرتك، ضع رابط منتجك، الصق النص، أو ارفع مقطع الصوت لإنشاء ريلز بسهولة. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى والبيانات الوصفية والصوت لإعداد لوحة قصة للريل الخاص بك، لتعمل كأداة تحرير فيديو قوية.
اختر إعدادات بصرية جاهزة أو مظهرًا مخصصًا، ثم حدّد نسبة العرض إلى الارتفاع العمودية أو المربعة أو الأفقية، والمهيّأة لمنصات TikTok وInstagram وShorts. HeyGen يجهّز لك تلقائيًا نسخ الفيديو المناسبة لكل منصة.
حرّر المشاهد، واستبدل اللقطات، واضبط الإيقاع، وحدّد أنماط الترجمة النصية. استخدم موجّهات بسيطة أو أدوات الضبط المتقدّمة لتغيير الحركة أو الألوان أو التركيز، من دون الحاجة إلى جداول زمنية معقّدة.
قم بإخراج الريل النهائي بصيغة MP4 وصدّر نسخًا محسّنة لكل منصة. استخدم وضع المعالجة الدفعية أو الـ API لإنشاء عدة نسخ مختلفة ونسخ محلية بلغات متعددة باستخدام أداة ترجمة الفيديو.
مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي يستخدم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتحويل الأفكار أو النصوص أو الروابط أو الملفات الصوتية إلى فيديوهات قصيرة. تقوم HeyGen بأتمتة المونتاج، وإضافة الترجمات، وضبط إعدادات المنصات المختلفة بحيث يتمكّن صُنّاع المحتوى من إنتاج عدد أكبر من الريلز بسرعة أكبر، واختبار نسخ متعددة، والحفاظ على هوية بصرية متسقة دون الحاجة إلى توظيف محرري فيديو.
ارفع المقطع الصوتي الخاص بك أو اربط ملف الصوت، وسيقوم HeyGen بتحليل الإيقاع والنبض والمقاطع لاستخدامها في تحديد القصّات والانتقالات وشدة العناصر البصرية. يمكنك إبراز لحظات الـ drops، وضبط الترجمة على الجُمَل الموسيقية، أو ربط المسارات المنفصلة بالمؤثرات للحصول على مؤثرات بصرية متفاعلة مع الصوت في الريلز الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
نعم. الصق رابط URL وسيقوم HeyGen، صانع الريلز بالذكاء الاصطناعي المجاني، باستخراج الصور والنصوص والأجزاء الأساسية لإنشاء مخطط أولي لفيديو قصير. يقوم مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي بترتيب المشاهد، وإضافة التسميات التوضيحية، وإنتاج فيديو جاهز للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكنك تحسينه وتصديره.
بالتأكيد، محرر الفيديو لدينا مصمَّم لتبسيط عملية الإبداع لديك. HeyGen ينشئ تلقائياً ترجمات دقيقة وأنماطاً للعناوين الفرعية مصمَّمة للمشاهدة على الموبايل. يمكنك تعديل التوقيت، والأسلوب، واللغة، وسيقوم النظام بتصدير ملفات الترجمة أو إضافة الترجمة مباشرة داخل الفيديو حسب الحاجة.
نعم. استخدم أداة ترجمة الفيديو المدمجة لترجمة النصوص والتعليقات، وإنشاء تعليقات صوتية محلية، والحفاظ على التوقيت ومزامنة الشفاه. يتيح لك ذلك إطلاق مقاطع قصيرة مكيّفة ثقافيًا بسرعة مع نفس الفكرة الإبداعية.
اختر من قوالب سينمائية، أو محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)، أو عرض المنتجات، أو الرسوم المتحركة، أو القوالب المخصّصة للعلامة التجارية. عدّل الألوان، والحركة، والعناصر التراكبية، والطباعة، والانتقالات. استبدل الأصول بالذكاء الاصطناعي بلقطاتك الخاصة عبر أدوات تحويل الصور إلى فيديو أو من خلال الرفع المباشر.
نعم. HeyGen يقدّم صيغاً مخصّصة للمنصات المختلفة وملفات MP4 عالية الجودة مُحسّنة للحملات المدفوعة. يسهّل وضع الدُفعات إنشاء عدة نسخ من الإعلانات لاختبارات A/B وتحسين الأداء. الشركات وصنّاع المحتوى قاموا بالفعل بـإنشاء فيديوهات 135,807,118 باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.
معظم الريلز يتم إنشاؤها خلال دقائق، حسب الطول ودرجة التعقيد. يسهّل المعالجة الدفعية وأتمتة العمل عبر الـ API التعامل مع أحجام عمل أكبر وتوفير وقت تنفيذ سريع للفرق التي تنشئ العديد من النُسخ المختلفة.
نعم. يمكنك رفع صوت أو استنساخه للتعليق الصوتي، واستخدام أفاتارات مخصّصة أو منشئين مخصّصين لعرض الريلز الخاصة بك. اجمع بين استبدال الوجه أو عناصر الأفاتار للحصول على موهبة متكررة عبر الحملة باستخدام قوالبنا القابلة للتخصيص.
تحتفظ بالملكية الكاملة لمقاطع الفيديو التي تقوم بتصديرها. HeyGen لا تدّعي أي حقوق على محتواك، مما يضمن أنك تحتفظ بملكية الأعمال التي تنشئها باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا. تأكد من امتلاكك الحقوق اللازمة لأي وسائط تابعة لطرف ثالث يتم تضمينها في الريل. أنشئ مقدّمي عروض بالذكاء الاصطناعي جذّابين باستخدام 110,336,635 أفاتار تم إنشاؤهم.
نعم. توفر HeyGen واجهات REST API، وإشعارات webhook، وميزات المعالجة الدفعية لأتمتة سير عمل تحويل الروابط إلى Reels، وإنشاء الكتالوجات، والنشر المجدول.
تلتزم HeyGen بممارسات أمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك التشفير، وضوابط الوصول، وخيارات الامتثال للفرق. تظل أصولك الإبداعية والفيديوهات التي يتم إنشاؤها خاصة وآمنة.
