هل تريد أن تجعل فيديوهاتك تبدو طبيعية وجذّابة من دون أن تقضي ساعات في المونتاج؟ مع ميزة مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، يمكنك مزامنة حركات الشفاه فورًا مع أي صوت أو كلام، لإنشاء حوار متناسق التوقيت وواقعي بعدة لغات.

سواء كنت تنتج محتوى تدريبيًا، أو فيديوهات تسويقية، أو مقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن تقنية مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تجعل الأفاتارات ولقطات الأشخاص الحقيقيين يتحدثون بطلاقة وبشكل طبيعي. يمكنك بسهولة دبلجة الفيديوهات، ومواءمة المحتوى محليًا، أو ترجمة الكلام للوصول إلى جمهور عالمي، وكل ذلك مباشرة من متصفحك دون الحاجة إلى أدوات معقدة أو برامج مونتاج.