تمنحك HeyGen كل ما تحتاجه لإنشاء حلقة فيديو نظيفة واحترافية بدون استخدام برامج معقّدة. تم تصميم كل ميزة لجعل العملية سريعة وبسيطة.

• حلقات لا نهائية سلسة: كرّر المقطع الخاص بك بلا حدود أو حدّد عدد التكرارات الذي تريده.

• محدّد الحلقة على الخط الزمني: اختر الجزء الدقيق الذي تريد تكراره من خلال خط زمني واضح وبسيط.

• معاينة فورية وتصدير سريع: شاهد الحلقة أثناء التعديل وقم بتنزيلها في ثوانٍ.

• دعم لعدّة صيغ: يعمل مع MP4 وMOV وWebM وغيرها.

• أدوات تحرير شاملة في مكان واحد: قص، واقتصاص، وتسريع، وإبطاء، وكتم الصوت أو إضافة صوت مباشرة من داخل المحرّر.



لإضافة نص أو تسميات توضيحية أو عناوين إلى فيديو الحلقة الخاص بك، يمكنك أيضًا استخدام أداة HeyGen «إضافة نص أو صورة إلى الفيديو». إنّها طريقة بسيطة للارتقاء بالمحتوى الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي أو العروض التقديمية.