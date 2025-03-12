حوّل صورتك أو فيديو قصير إلى نسخة رقمية واقعية منك. مع HeyGen، يمكنك إنشاء أفاتار بالذكاء الاصطناعي يتحدث ويتحرك ويتفاعل بأكثر من 175 لغة. سريع، واقعي، ومثالي لمقاطع الفيديو، والتدريب، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
تريد أفاتار ذكاء اصطناعي فريد لفيديوهاتك؟

باستخدام مولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، يمكنك إنشاء نسخة رقمية واقعية من نفسك أو تصميم شخصية مخصّصة بالكامل تمثّل علامتك التجارية. سواء كنت تُنتج فيديوهات تسويقية، مواد تدريبية، أو محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن الأفاتار المخصّص لك يساعدك على الظهور في أي مكان دون الحاجة إلى الظهور أمام الكاميرا.

تتيح لك HeyGen تخصيص مظهر الأفاتار الخاص بك وصوته وتعابير وجهه بحيث يتوافق تمامًا مع أسلوبك وشخصيتك. اختر ملامح الوجه والملابس والإيماءات التي تعكس هوية علامتك التجارية. يمكن للأفاتار الخاص بك التحدّث بأكثر من 175 لغة، مما يجعل التواصل العالمي بسيطًا وأصيلًا.

مع إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، يمكنك تصميم أفاتارات احترافية بدون كاميرات أو ممثلين أو أدوات مونتاج معقّدة. إنّه أسهل طريقة لإنشاء محتوى فيديو جذّاب وقابل للتوسّع يقرّبك من جمهورك.

أفضل الممارسات لإنشاء أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك

لجعل الأفاتار المخصص الخاص بك يبدو طبيعيًا واحترافيًا، اتبع هذه النصائح البسيطة:

✓ استخدم فيديو أو صورًا عالية الجودة: اللقطات الواضحة والمضاءة جيدًا تمنحك نتائج أكثر واقعية.
✓ سجّل في إضاءة قوية ومتجانسة: تجنّب الظلال حتى يتمكّن الذكاء الاصطناعي من التقاط التفاصيل بدقة.
✓ اجعل الخلفيات بسيطة: الخلفيات الواضحة الخالية من المشتتات تمنحك مخرجًا نهائيًا أنظف.
✓ جرّب استنساخ الصوت: استخدم تقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ليبدو صوت الأفاتار قريبًا من صوتك.
✓ خصّص الملابس وتعبيرات الوجه: عدّل الملابس والنبرة والإيماءات لتناسب هوية علامتك التجارية.
✓ أضِف عدة لغات: تحدّث بطبيعية بأكثر من 175 لغة ولهجة للوصول إلى جماهير عالمية.

هل تريد تسجيل شروحات أو عروض توضيحية للمنتج باستخدام الأفاتار الخاص بك؟ جرّب مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي لالتقاط فيديوهاتك مباشرة من المتصفح

زيادة التفاعل باستخدام أفاتارات الذكاء الاصطناعي

HeyGen تجعل من السهل إنشاء أفاتارات احترافية تحاكي الواقع بدون كاميرات أو ممثلين أو مهارات في المونتاج. كل شيء يعمل داخل المتصفح لديك، لتحصل على نتائج مصقولة خلال دقائق.

✓ تعابير وإيماءات طبيعية: تتحرك الأفاتارات وتتحدث مع حركات وجه واقعية تتماشى مع نبرة صوتك.
✓ استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي: امنح الأفاتار صوتك الخاص باستخدام تقنيات متقدّمة لتركيب الكلام.
✓ دعم لغوي عالمي: تواصل بطبيعية بأكثر من 175 لغة ولهجة.
✓ سير عمل بسيط عبر المتصفح: أنشئ الفيديوهات وخصصها وصدّرها أونلاين بدون الحاجة إلى أي برنامج.

ميزة «Create Your Own Avatar» من HeyGen تحوّل الشخصيات إلى حياة حقيقية بحركة معبّرة، وأداء صوتي طبيعي، وتفاصيل واقعية تساعدك على التواصل مع جمهورك بفعالية.

كيف يعمل؟

أنشئ أفاتارك المخصص بالذكاء الاصطناعي في 4 خطوات سهلة

من فيديو قصير إلى نسخة رقمية شخصية جاهزة للتحدّث تمثّلك بالكامل. إنشاء أفاتار بالذكاء الاصطناعي مع HeyGen سريع وبسيط. كل ما تحتاجه هو فيديو قصير أو صورة للبدء. خلال بضع دقائق فقط، سيكون أفاتارك المخصص بالذكاء الاصطناعي جاهزًا للتحدّث والعرض والتواصل مع جمهورك.

الخطوة 1

سجّل فيديو قصير

التقط مقطعًا واضحًا ومضاءً جيدًا لنفسك باتباع الإرشادات البسيطة على الشاشة.

الخطوة 2

حمّل الفيديو ونموذج الموافقة الخاص بك

يتم معالجة لقطاتك بشكل آمن لإنشاء الأفاتار الشخصي الخاص بك.

الخطوة 3

خصّص مظهرك وصوتك

عدّل أسلوبك وتعبيراتك ونبرة صوتك لتتوافق مع شخصيتك أو علامتك التجارية.

الخطوة 4

ابدأ في إنشاء الفيديوهات

اكتب النص الذي تريده، وسيقدّم الأفاتار رسالتك بشكل طبيعي بأي لغة.

الأسئلة الشائعة حول إنشاء أفاتارك الخاص

ما هي أداة HeyGen «Create Your Own Avatar»؟

إنها أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوّل الفيديو أو الصورة الخاصة بك إلى نسخة رقمية متحدثة عنك. يمكنك استخدامها في فيديوهات الأعمال، والعروض التقديمية، وإنشاء المحتوى. احصل على وصول كامل إلى 500 واستكشف كل الأفاتارز.

هل يمكنني إنشاء أفاتار من صورة أو فيديو؟

نعم. ارفع صورة واضحة أو مقطع فيديو قصير، وسيقوم HeyGen بإنشاء أفاتار واقعي لك خلال دقائق.

هل يمكن لأفاتاري التحدّث بلغات مختلفة؟

نعم. يمكن لأفاتارك التحدّث بأكثر من 175 لغة ولهجة، مما يجعله مثالياً للوصول إلى جماهير عالمية.

هل يمكنني تحديث الأفاتار الخاص بي أو إعادة إنشائه لاحقًا؟

نعم. يمكنك حذف الأفاتارات أو إعادة إنشائها أو تحديثها من لوحة التحكم الخاصة بك حسب الحاجة، وذلك وفقًا لمستوى اشتراكك.

هل هذه الميزة متاحة في جميع الباقات؟

يتوفر إنشاء الأفاتار المخصص في الباقات المميزة، وتتضمّن بعض الباقات تجارب مجانية أو وصولاً محدودًا. لاحتياجات الإنشاء المتقدّمة، باقة Pro تبدأ من $49

