منصة HeyGen لفيديوهات مخصّصة بالذكاء الاصطناعي تمكّنك من إنشاء فيديوهات مخصّصة بسهولة، مع دمج الأسماء والتفضيلات أو العروض داخل كل فيديو. وصّل رسالتك إلى جمهورك بمحتوى مصمَّم خصيصًا لهم، لزيادة التفاعل ورفع معدلات التحويل. سواء كنت تستهدف أفرادًا أو حملات واسعة النطاق،

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨ Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥ Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦ Videos translated
هل تريد أن تجعل فيديوهاتك أكثر جاذبية وتأثيرًا؟

منصّة الفيديوهات المخصّصة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تساعدك على إنشاء فيديوهات لكل مشاهد على حدة، بحيث تكون رسالتك شخصية وذات صلة. سواء كنت تعمل في التسويق أو المبيعات أو تسعى لتعزيز تفاعل العملاء، تُعدّ الفيديوهات المخصّصة أفضل طريقة لبناء التواصل. أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة من HeyGen تمكّنك من إنشاء فيديوهات تجذب الانتباه وتقوّي علاقاتك مع جمهورك.

باستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي لدينا، يمكنك بسهولة إضافة تفاصيل مثل الأسماء، التفضيلات، والمشتريات السابقة إلى فيديوهاتك. هذا يجعل كل فيديو لا يُنسى، ويزيد التفاعل، ويدفع المشاهدين لاتخاذ إجراء. إنه مثالي لرسائل البريد الإلكتروني بالفيديو المخصص، والتسويق، والحفاظ على العملاء.

إذا كنت تبحث عن تجربة أكثر تفاعلية، استكشف فيديوهات أفاتار بالذكاء الاصطناعي، حيث تجسّد الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي رسائلك وتمنحك تواصلاً أكثر غنى وعمقًا مع جمهورك.

أفضل الممارسات لإنشاء فيديوهات مخصّصة

ضاعِف فاعلية فيديوهاتك المخصّصة مع هذه النصائح الأساسية:

• اعرف جمهورك: افهم المشاهدين لديك. تعرّف على احتياجاتهم وتفضيلاتهم وسلوكياتهم. هذا يساعدك على إنشاء محتوى يلامس اهتماماتهم ويحقق تفاعلًا أفضل.

• حافظ على الأصالة: يجب أن تبدو التخصيصات طبيعية. تجنّب المبالغة فيها. اجعلها بسيطة وخفيفة حتى تظل فيديوهاتك حقيقية وجديرة بالثقة.

• اختبر التنويعات: جرّب أنواعًا مختلفة من التخصيص، مثل الأسماء أو العروض أو تنسيقات الفيديو. اختبر هذه التنويعات لمعرفة ما يعمل بأفضل شكل مع جمهورك.

• قياس النتائج: تتبّع مؤشرات التفاعل مثل معدلات النقر والتحويلات. استخدم هذه البيانات لتحسين فيديوهاتك واستراتيجية التخصيص بمرور الوقت.

رفع مستوى التفاعل من خلال فيديوهات مخصّصة

الفيديوهات المخصّصة طريقة فعّالة لجذب انتباه جمهورك. عندما تخصّص رسائلك لكل مشاهد، فإنك تُظهر له أنك تقدّر تفضيلاته. هذا يعزّز التفاعل ورضا العملاء ويزيد من الاحتفاظ بهم ومعدلات التحويل.

بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدّمة من HeyGen، أصبح إنشاء فيديوهات مخصّصة على نطاق واسع أسهل من أي وقت مضى. سواء كنت تستهدف مجموعة محددة أو جمهورًا واسعًا، تساعدك الفيديوهات المخصّصة على إيصال رسالتك بشكل أكثر فعالية.


موثوق به من قِبل الشركات حول العالم، نساعدك على إنشاء فيديوهات عالية الجودة تعزّز التفاعل والتحويل وتدعم أهداف عملك. بفضل الأدوات سهلة الاستخدام والتكامل السلس مع الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنتاج فيديوهات تتوافق مع اهتمامات جمهورك وتحقق النتائج التي تسعى إليها

كيف يعمل؟

أنشئ أفاتار الذكاء الاصطناعي المخصص لك في 4 خطوات سهلة

حوّل فيديو بسيط إلى أفاتار رقمي متكلم ومخصّص بالكامل لك باستخدام HeyGen. اتبع هذه الخطوات الأربع السهلة:

الخطوة 1

سجّل فيديو مدته دقيقتان لنفسك

صوّر نفسك وأنت تقرأ النص المرفق في مكان جيد الإضاءة. سيُستخدم هذا الفيديو كأساس لأفاتار الذكاء الاصطناعي المخصص لك.

الخطوة 2

ارفع لقطاتك وقدّم الموافقة

بعدما تسجّل الفيديو الخاص بك، أرسله مع نموذج الموافقة بشكل آمن إلى HeyGen. سيستخدم خبراؤنا اللقطات لإنشاء الأفاتار الشخصي لك، مع التأكد من أنه يعكس أسلوبك ونبرة صوتك.

الخطوة 3

أنشئ فيديوهات باستخدام الأفاتار الخاص بك

بعد إنشاء الأفاتار الخاص بك، استخدمه لتقديم الرسائل والعروض التقديمية والدروس التعليمية أو أي محتوى آخر. سيبدو أفاتارك حيًا بحركات واقعية، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه، وصوت طبيعي.

الخطوة 4

شارك فيديو الأفاتار الخاص بك في أي مكان

بمجرد أن يصبح الأفاتار جاهزاً، يمكنك نشر فيديوك المخصص عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو الأدوات الداخلية، أو قنوات العملاء. أصبح الأفاتار جاهزاً الآن للتفاعل على نطاق واسع والوصول إلى جمهورك بفعالية.

الأسئلة الشائعة حول منصة الفيديو المخصّص

ما هي منصة الفيديو المخصص؟

تتيح لك منصة HeyGen إنشاء فيديوهات مخصّصة على نطاق واسع من خلال إضافة الأسماء والرسائل والتفاصيل المخصّصة تلقائياً، مما يجعل كل مشاهد يشعر أن الفيديو تم إنشاؤه خصيصاً له.

كيف يخصّص المنصّة مقاطع الفيديو تلقائياً؟

تضيف حقولاً ديناميكية مثل الأسماء أو الرسائل المخصّصة، ويقوم الذكاء الاصطناعي بدمجها بسلاسة في كل فيديو. هذا يوفر الوقت ويلغي الحاجة إلى التعديل اليدوي في الحملات الكبيرة. الشركات وصنّاع المحتوى قاموا بالفعل بـإنشاء فيديوهات 135,807,118 فيديو باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.


هل يمكنني استخدام الفيديوهات المخصّصة في حملات التسويق أو المبيعات؟

نعم. الفيديوهات المخصّصة تعزّز التفاعل في حملات التواصل، وإعداد المستخدمين الجدد، والمتابعات. ولتجربة عرض أكثر تفاعلية، يمكنك ربطها مع تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.


هل توجد حدود لعدد مقاطع الفيديو المخصّصة التي يمكنني إنشاؤها؟

تعتمد الحدود على خطة HeyGen الخاصة بك، حيث تدعم الباقات الأعلى إنشاء الفيديوهات على نطاق واسع. يمكنك الاطلاع على الخيارات أو التسجيل في أي وقت من خلال HeyGen Signup.


هل يمكنني استخدام الفيديوهات المخصّصة للتعلّم الإلكتروني أو التدريب؟

نعم. تجعل مقاطع الفيديو المخصّصة الدروس أكثر ملاءمة لكل متعلّم. للمحتوى التعليمي المنظّم، يمكنك أيضًا استخدام مولّد فيديوهات التدريب بالذكاء الاصطناعي.

كم يستغرق إنشاء كل فيديو مخصص؟

إنشاء الفيديو سريع. بمجرد رفع القالب والبيانات، يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء كل فيديو مخصص خلال دقائق، حتى مع القوائم الكبيرة. منصّة الذكاء الاصطناعي لدينا قد ترجمت 18,698,196 فيديو عبر لغات متعددة.

هل يمكنني تتبّع أداء مقاطع الفيديو المخصّصة الخاصة بي؟

نعم. HeyGen توفّر تحليلات تعرض مستوى التفاعل، ونسب النقر، والتحويلات. تساعدك هذه الرؤى على تحسين الحملات المستقبلية وتطوير استراتيجيات التخصيص.

