أنشئ ترجمات نصية دقيقة لأي فيديو في ثوانٍ. مولّد الترجمات النصية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل الصوت المنطوق إلى ترجمات نظيفة جاهزة للاستخدام تعزّز سهولة الوصول، وترفع التفاعل، وتساعد محتواك على تحقيق أداء أفضل عبر كل المنصات. ارفع الفيديو الخاص بك، وأنشئ الترجمات فورًا، ثم عدّلها بأدوات بسيطة تحافظ على سير عملك سريعًا وخاليًا من التوتر.
أنشئ ترجمات تلقائياً باستخدام الذكاء الاصطناعي
الترجمة النصية تساعد عددًا أكبر من الأشخاص على مشاهدة محتواك وفهمه. فهي تحسّن إمكانية الوصول، وتزيد من تفاعل المشاهدين، وتجعل أداء فيديوهاتك أفضل على منصات التواصل الاجتماعي. توفر لك HeyGen طريقة بسيطة لإنشاء ترجمات نصية دقيقة دون الاعتماد على برامج معقّدة أو نسخ يدوي.
مع تولّي الذكاء الاصطناعي الجزء الأكبر من العمل، تحصل على ترجمات نصية نظيفة ومضبوطة التوقيت تطابق الصوت لديك فورًا. يمكنك تعديلها بسرعة، وضبط أسلوبها، وتصدير صيغة الملف التي تحتاجها لـ YouTube وTikTok وInstagram وReels أو لمحتوى الفيديوهات الطويلة. كل شيء يتم داخل المتصفح، بحيث يمكنك إضافة ترجمات لأي فيديو من أي جهاز دون القلق بشأن التخزين أو الإعداد.
إذا كان مقطع الفيديو يحتاج إلى قص قبل إضافة الترجمات، يمكنك تعديله بسرعة باستخدام أداة Online Video Trimmer:
أفضل الممارسات لتحسين الترجمات النصية المُنشأة بالذكاء الاصطناعي
التسميات التوضيحية الجيدة تساعد الأشخاص على متابعة رسالتك حتى عندما لا يمكنهم رفع مستوى الصوت. وللحصول على أفضل النتائج من أداة إنشاء التسميات التوضيحية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، يمكن أن تُحدِث بعض الخطوات البسيطة فرقًا كبيرًا.
1. استخدم صوتاً واضحاً قدر الإمكان؛ فالكلام النقي يساعد الذكاء الاصطناعي على التقاط كل كلمة بدقة. تقليل الضوضاء أو الصدى في الخلفية يجعل الترجمات النصية في الفيديو أكثر موثوقية.
2. تحدّث بوتيرة ثابتة؛ فالكلام السريع أو غير المنتظم يمكن أن يسبب مشكلات في التوقيت. الحفاظ على وتيرة متسقة يساعد على بقاء الترجمة النصية متزامنة مع الفيديو.
3. راجع ترجماتك النصية وحسّنها يمنحك الذكاء الاصطناعي معظم ما تحتاجه، لكن مراجعة سريعة تضمن تسجيل الأسماء والمصطلحات التقنية أو اللهجات بشكل صحيح.
4. طابِق أسلوب الترجمة النصية مع المنصّة التي تنشر عليها. مقاطع الفيديو القصيرة غالبًا تحتاج إلى نص واضح وجريء يسهل قراءته، بينما يعمل المحتوى الطويل بشكل أفضل مع ترجمات بسيطة لا تلفت الانتباه بعيدًا عن الفيديو.
5. اختر تنسيق التصدير المناسب تعمل ملفات SRT وVTT بشكل أفضل مع محتوى YouTube أو مواد التدريب. أما الترجمة المدمجة داخل الفيديو فهي مثالية لـ TikTok وInstagram وReels.
وسّع جمهورك بعناوين فرعية تزيد التحويلات
توفر لك HeyGen مجموعة متكاملة من الأدوات لإنشاء ترجمات دقيقة من دون إبطاء سير عملك. كل شيء مصمَّم لمساعدتك على الانتقال بسرعة من الرفع إلى التصدير مع الحفاظ على تحكّم كامل في النتيجة النهائية.
1. تسميات توضيحية تلقائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي أنشئ تسميات توضيحية في ثوانٍ باستخدام تقنيات متقدّمة للتعرّف على الكلام. HeyGen يلتقط الكلام بوضوح ويقدّم ترجمات نصية نظيفة ومتزامنة مع الفيديو الخاص بك.
2. أدوات تعديل بسيطة أصلح الأخطاء البسيطة، واضبط التوقيت أو حدّث علامات الترقيم مباشرة داخل المحرر. أجرِ تحسينات سريعة بدون الحاجة إلى تنزيل أي برامج إضافية.
3. حرق الترجمة على الفيديو أو تصدير ملفات الترجمة صدّر ملفات SRT أو VTT لمنصات مثل YouTube، أو احرق الترجمة مباشرة داخل الفيديو الخاص بك لـ TikTok وInstagram وReels.
4. دعم الترجمات متعددة اللغات أنشئ ترجمات بعدة لغات للوصول إلى جمهور عالمي. مفيد لمقاطع الفيديو الخاصة بالتسويق والتعليم والتدريب.
5. أنماط وتنسيقات مخصّصة عدّل الخط واللون والحجم والموضع بحيث تتوافق الترجمات النصية مع هوية علامتك التجارية أو أسلوب منصتك. استخدم ترجمات نصية بسيطة أو نصوصاً لافتة للانتباه لمحتوى الفيديو القصير.
إذا كنت تريد إضافة نص إضافي على الشاشة أو إبراز اللحظات المهمة، جرّب أداة إضافة نص إلى الفيديو :
أضف ترجمات إلى فيديوك في 4 خطوات سهلة
إنشاء الترجمات النصية باستخدام HeyGen لا يستغرق سوى بضع خطوات. لست بحاجة إلى خبرة في المونتاج أو برامج إضافية. كل شيء يتم عبر الإنترنت، وتحصل على ترجمات نصية واضحة ودقيقة خلال دقائق.
اختر ملف MP4 أو MOV أو WebM وقم برفعه إلى HeyGen.
تحلل HeyGen الصوت الخاص بك وتُنشئ ترجمات نصية دقيقة مع طوابع زمنية بشكل تلقائي.
تحقّق من الأسماء والمصطلحات التقنية أو تعديلات التوقيت، وعدّل الترجمات النصية مباشرة داخل المحرّر
حمّل الترجمات كملف SRT أو VTT، أو صدّر فيديو بتسميات توضيحية مدمجة إذا كنت ستنشره على TikTok أو Instagram أو Reels.
يستخدم مولّد العناوين بالذكاء الاصطناعي تقنية التعرف على الكلام لتحويل الصوت إلى نص، ثم يضيف الطوابع الزمنية بحيث تظهر العناوين في اللحظة المناسبة. يمكنك مراجعة العناوين وتحريرها وتصديرها كملفات ترجمة أو كفيديوهات مدمج بها العناوين بالفعل. للمبدعين الأفراد، تبدأ خطة Creator من $29.
نعم. هذه الأداة تعمل كمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعي وكمولّد ترجمات في الوقت نفسه. يمكنك إنشاء الترجمات تلقائياً، وتحريرها لتحسين الدقة، وتصدير ملفات SRT أو VTT للمنصات التي تدعم رفع ملفات الترجمة.
مع صوت واضح، تكون الترجمات النصية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي دقيقة بدرجة عالية، وغالبًا لا تحتاج إلا إلى تعديلات بسيطة. مراجعة الترجمات النصية تساعدك على التأكد من صحة الأسماء والمصطلحات التقنية ولغة العلامة التجارية قبل النشر. فعّل مزايا الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الخطط التي تبدأ من $49 شهريًا.
نعم. يمكنك تعديل الصياغة وعلامات الترقيم والتوقيت مباشرة داخل المحرّر. يتيح لك ذلك ضبط الترجمة النصية بدقة دون إعادة رفع الفيديو أو استخدام برنامج منفصل.
يمكنك تصدير الترجمات كملفات ترجمة SRT أو VTT أو تنزيل فيديو مع ترجمات مدمجة داخل الصورة. الترجمات المدمجة مثالية لـ TikTok وInstagram وReels وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.
نعم. كثير من الأشخاص يشاهدون الفيديوهات بدون صوت. تساعد الترجمات النصية المشاهدين على فهم رسالتك فورًا، مما يمكن أن يحسّن وقت المشاهدة، والاحتفاظ بالمشاهدين، ومستوى التفاعل بشكل عام.
نعم. تستخدم العديد من الفرق الترجمات إلى جانب AI Video Script Generator لإنشاء نصوص واضحة أولًا، ثم تحويلها إلى فيديوهات مع ترجمات بشكل أسرع وبعدد أقل من المراجعات.
بعد تصدير فيديوك مع الترجمة، يمكنك استخدام أداة Share Video من HeyGen لإرسال رابط مباشرة إلى زملاء الفريق أو العملاء بدون الحاجة إلى تنزيلات كبيرة.
