妥協なきスピード
制作やポストプロダクションにかかる時間を数日、場合によっては数週間単位で短縮できます。HeyGen の超リアルなアバター、直感的な動画エディター、そしてスムーズなコラボレーションツールにより、クオリティを損なうことなく、数分でAIマーケティング動画を作成できます。
解き放とう あなたのマーケティングチームの創造性、リソース、そして時間を
あなたのチームは優秀ですが、マーケティング動画の制作は、時間・コスト・ストレスが果てしなく吸い込まれるブラックホールのようなものです。HeyGen を使えば、チームのアイデアを一瞬でプロ品質の動画に変換できます。
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AI を活用した翻訳と言語同期により、175 以上の言語と方言の壁を取り払い、どの市場にも簡単に展開できるようにします。
1つのスクリプトから、無限の動画を生み出しましょう。視聴者一人ひとりのニーズに直接語りかけるパーソナライズ動画メッセージを、簡単に作成でき、より強いつながりと高いコンバージョンを実現します。
Brand Kit、テンプレート、高度なボイスクローン機能で、ブランドのアイデンティティを守りましょう。HeyGen を使えば、すべての動画コンテンツで一貫性を保てます。
ライブコラボレーション、直感的なコメント機能、きめ細かなアクセス権限管理で、シームレスなチームワークを実現します。HeyGen が常にプロジェクトを整理し、安全に保ちます。
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複数のプラットフォーム向けに、視聴者を惹きつけてリードを効率的に顧客へと転換する、プロフェッショナルで目を引く広告キャンペーンを、これまでのほんのわずかな時間で作成できます。
複数のプラットフォーム向けに、視聴者を惹きつけてリードを効率的に顧客へと転換する、プロフェッショナルで目を引く広告キャンペーンを、これまでのほんのわずかな時間で作成できます。
キャンペーンの立ち上げ、商品のプロモーション、フォロワーとのコミュニケーションなど、どんな目的でも、素早く制作でき、スケールしやすく、コスト効率の高い“スクロールを止める”ソーシャル動画で、他と一線を画しましょう。
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見込み客一人ひとりや特定のセグメントに合わせてパーソナライズされた動画を作成し、より深いレベルでつながり、高いエンゲージメントを実現しましょう。
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リアルなAIアバターが24時間365日、質問に答え、見込み客を次のステップへ導き、リードを精査し、パーソナライズされた提案を大規模に届けます。
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シームレスな翻訳、精密なリップシンク、そして175以上の言語と方言に対応した文化的に最適化されたコンテンツで、世界中へのリーチを拡大しましょう。
シームレスな翻訳、精密なリップシンク、そして175以上の言語と方言に対応した文化的に最適化されたコンテンツで、世界中へのリーチを拡大しましょう。
録画後も長く視聴者を惹きつけ続ける、ダイナミックで長く使える動画アセットで、コンテンツ制作を驚くほどスムーズにしましょう。
録画後も長く視聴者を惹きつけ続ける、ダイナミックで長く使える動画アセットで、コンテンツ制作を驚くほどスムーズにしましょう。
複数のプラットフォーム向けに、視聴者を惹きつけてリードを効率的に顧客へと転換する、プロフェッショナルで目を引く広告キャンペーンを、これまでのほんのわずかな時間で作成できます。
複数のプラットフォーム向けに、視聴者を惹きつけてリードを効率的に顧客へと転換する、プロフェッショナルで目を引く広告キャンペーンを、これまでのほんのわずかな時間で作成できます。
キャンペーンの立ち上げ、商品のプロモーション、フォロワーとのコミュニケーションなど、どんな目的でも、素早く制作でき、スケールしやすく、コスト効率の高い“スクロールを止める”ソーシャル動画で、他と一線を画しましょう。
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見込み客一人ひとりや特定のセグメントに合わせてパーソナライズされた動画を作成し、より深いレベルでつながり、高いエンゲージメントを実現しましょう。
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リアルなAIアバターが24時間365日、質問に答え、見込み客を次のステップへ導き、リードを精査し、パーソナライズされた提案を大規模に届けます。
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シームレスな翻訳、精密なリップシンク、そして175以上の言語と方言に対応した文化的に最適化されたコンテンツで、世界中へのリーチを拡大しましょう。
シームレスな翻訳、精密なリップシンク、そして175以上の言語と方言に対応した文化的に最適化されたコンテンツで、世界中へのリーチを拡大しましょう。
録画後も長く視聴者を惹きつけ続ける、ダイナミックで長く使える動画アセットで、コンテンツ制作を驚くほどスムーズにしましょう。
録画後も長く視聴者を惹きつけ続ける、ダイナミックで長く使える動画アセットで、コンテンツ制作を驚くほどスムーズにしましょう。
動作が遅く、反応が悪い
動画プロジェクトには数週間から数か月もかかり、チームはタイムリーさと関連性を維持するのに苦労しています。
高額な外部依存
高額な専門家や外部代理店の対応を常に待たされ、そのたびに予算は膨らみ、プロジェクトのスピードも落ちてしまいます。
ブランドへの不安
ブランド基準にコンテンツを合わせるだけのために、会議や終わりのない修正に何時間も費やしてしまう。
スケーリングの悪夢
あなたの動画制作プロセスは成長を前提に構築されていないため、ニーズの変化に合わせてコンテンツを増やそうとしても、非常に非効率で、場合によってはほとんど不可能になっています。
逃したチャンス
制作の複雑さと高コストが原因で、そもそも動画を作れず、強力なマーケティング機会を逃してしまっています。
オンデマンド作成
プロ品質の動画を素早く作成し、あらゆるマーケティング機会に迅速に対応できるようチームを支援します。
完全なクリエイティブの自由
高額な外部代理店や専門人材に頼る必要がなくなり、時間と予算を節約しながら、手間なくスケールできます。
自動化による卓越性
繰り返し発生する撮影や編集作業をワークフローから取り除き、創造性と戦略に集中できるようにしましょう。
大規模なブランド信頼の構築
あらゆる動画でブランドの一貫性を簡単に維持し、あらゆる接点で信頼と品質を確保できます。
無限の可能性
ブランドのクオリティを損なうことなく動画制作をシームレスに拡大し、新たな高みへと到達しましょう。
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最初のアップロードから最終的な納品に至るまで、お客様のデータは業界最先端のプロトコルによって保護されています。
SOC 2 Type II、GDPR、CCPA、Data Privacy Framework、および AI Act の各基準に完全準拠しています。
当社のセキュリティ対策は、新たな脅威を先回りして予測し、軽減できるよう、常に先進的かつ継続的に進化しています。
AI動画を活用して、高品質でスケーラブルかつコスト効率の高いキャンペーンを制作し、縮小する予算と増え続けるコンテンツ需要という課題をどのように乗り越えるかをご紹介します。
AI動画を活用して、高品質でスケーラブルかつコスト効率の高いキャンペーンを制作し、縮小する予算と増え続けるコンテンツ需要という課題をどのように乗り越えるかをご紹介します。
AI動画ツールが、高品質でスケーラブルな動画コンテンツをすべてのチームにとって身近なものにし、現代のマーケティングをどのように変革しているかをご紹介します。
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AI を活用して高いコンバージョン率を生み出す動画スクリプトの書き方を学びましょう。ステップごとのガイドで、スクリプト構成、ストーリーテリングのコツ、そして数分で動画を作成できるツールまでを網羅しています。
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既存のワークフローとシームレスに連携して、動画制作プロセスを効率化しましょう。あるいは、HeyGenのAPIを使って、チームに最適なワークフローを構築することもできます。
HeyGen は、マーケターが数分でマーケティング動画を作成できるようにし、制作時間を短縮し、ローカライズを可能にし、パーソナライズを大規模に展開します。AI 動画マーケティングは、クリエイティビティと一貫性を高める一方で、Brand Kit とテンプレートにより、マーケティング動画制作が常に本物でブランドイメージに沿ったものになるよう支援します。
AI動画マーケティングとは、AIを活用して動画を素早く制作・パーソナライズし、大量に展開する手法です。HeyGenは、ビジネスの時間とコストを削減しながらブランドの一貫性を保ち、アイデアを世界中の視聴者を惹きつけて成長を促進するプロフェッショナルなAIマーケティング動画へと変換します。
マーケティング動画を素早く作成するには、HeyGen の AI マーケティング動画機能を使うことで、アバター、テンプレート、直感的なエディターを活用できます。スクリプトをアップロードし、アバターと音声を選択して、ブランディングをカスタマイズすれば、撮影やスタッフ、ポストプロダクションなしで、プロ品質のコンテンツを生成できます。
AI は、営業向けに名前・企業名・抱えている課題を差し込んだり、役職ごとにオンボーディングを最適化したり、エンゲージメント用コンテンツを各地域向けにローカライズしたりすることで、マーケティング動画をパーソナライズします。これにより、AI マーケティング動画はより視聴者にとって関連性の高いものとなり、大規模でも強いつながりを生み出し、コンバージョン率の向上につながります。
HeyGen は、A/B テスト、パーソナライズされたコンテンツ、175 以上の言語と方言へのローカライズにより、AI マーケティング動画を最適化します。AI がスクリプト、フォーマット、話し方を洗練し、あらゆるチャネルでエンゲージメント、関連性、コンバージョン率を高めます。
HeyGen の AI 動画マーケティングは、視聴者ごとにパーソナライズされた広告を作成し、各プラットフォームに最適なフォーマットへ自動的に最適化します。これにより、ブランドイメージの一貫性が保たれ、エンゲージメントが向上し、SNS、Webサイト、広告ネットワーク全体でより高い ROI を実現できます。
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。