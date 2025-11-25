HeyGen の AI アバター動画ジェネレーターで、視聴者を惹きつけましょう。テキスト、スクリプト、またはアップロードした画像から、プロ品質の AI 動画アバターを即座に作成できます。マーケター、教育者、クリエイターに最適なこのプラットフォームなら、スタジオも俳優も編集スキルも不要で、高品質な動画を生成できます。あとは入力して、アニメーションにして、共有するだけです。
カメラに映らずに話す（カメラに映らないまま）
HeyGen の AI 動画アバター生成ツールで、わずか数分でリアルなアバターを作成し、デジタルプレゼンスを強化しましょう。教育コンテンツ、マーケティング動画、ソーシャルメディア用クリップなど、どのような用途でも、あなたのアバターはジェスチャーや表情、声を高精度に再現します。デジタル上のスポークスパーソンを自在に操り、カメラの前に立つことなく、魅力的な動画を制作しましょう。
AIの種類ビデオアバター
豊富なストックから選ぶことも、自分そっくりのクローンを作ってブランドやレッスン、キャンペーンに合ったスポークスパーソンを用意することもできます。ビジネス、教育者、クリエイターのいずれであっても、HeyGenならスケールに応じて、ダイナミックでプロフェッショナルな動画を柔軟に制作できます。
任意のスクリプトをAI Studioに投入するだけで、あなたのアバターが自然な声色やジェスチャー、表情で読み上げます。トレーニング用チュートリアルやマーケティングコンテンツ、SNS向けの短い動画を、当社のAI動画作成ツールを使って数秒で魅力的に仕上げましょう。
あなたの外見、表情、声にぴったり合ったAIビデオアバターを生成しましょう。175以上の言語と方言に対応しているため、メッセージの本来の魅力を損なうことなく、世界中のオーディエンスとつながることができます。
表現力豊かなAIアバターであなたの台本にぴったりマッチ
あなたのAIアバターは、身振りや話し方をただ真似るだけでなく、それらをさらに引き立てます。スクリプトに自然になじみながら、スピードとクオリティを両立するアバターで、魅力的で説得力のある動画を作成しましょう。
リアルタイムで声のトーンを調整できるアバターを使って、基調講演や心のこもった発表を行いましょう。AI Studio のテキストベースエディターを使えば、ビデオアバターのために、印象的で心に響くボーカルパフォーマンスを自在に作り上げることができます。
幅広い個性から選択でき、それぞれが独自の話し方やしぐさでデザインされています。よりパーソナライズされた体験にするには、声や表情、話し方を調整して、あなたのブランドに合うようにカスタマイズしてください。
機械的な話し方とはもうお別れ。Voice Director や Voice Mirroring などの機能により、AI 生成動画でも本物らしく自然な話し方を実現し、よりスムーズな視聴体験を提供します。
AIでビデオアバターを作成
あなたの表情や声を忠実に反映するリアルなアバターで、AI動画の制作体験を一新しましょう。デジタルなエンゲージメントツールを活用して、世界中の視聴者にリーチできます。
わずか数クリックで、あらゆるスクリプトを高品質なAI生成動画に変換できます。マーケティング、トレーニング、教育など、どのような用途でも、AIビデオアバターがカメラ不要で滑らかで自然な話し方の動画を作成します。
70以上の言語と175以上の方言に翻訳し、リップシンクまで行うAI動画で、世界中の視聴者に届けましょう。私たちのAI動画作成ソフトウェアは、どの言語でもトーン、発音、表情が正確に伝わるようにします。
複数の市場向けに異なるバージョンの動画が必要ですか？AIアバターソフトウェアなら、動画を即座にローカライズ・編集・カスタマイズできます。スクリプトの更新や表情の調整を行い、追加の撮影なしで制作をスケールさせましょう。
あなたのアバタークローンは、見た目をコピーするだけではありません。あなたのエネルギーやしぐさ、魅力までも映し出します。そのおかげで、オーディエンス向けでも、顧客向けでも、チーム向けでも、どの動画もあなたのブランドらしさが伝わる、パーソナルで本物の体験になります。
リアルそのもののAIビデオアバターで比類のないリアリズムを実現
本物の人間のように見た目・動き・話し方まで再現する、AI搭載アバターで高品質な動画を手軽に作成できます。数百種類のストックアバターから選ぶことも、画像から動画を生成するAIワークフローで自分だけのアバターを作ることも可能です。マーケティング、研修、SNS など、どんな用途でも、無料のAIアバター動画ジェネレーターがカメラ不要であなたのメッセージに命を吹き込みます。
AIアバター生成ツールは、スクリプトとアニメーションを用いて、人間の表情や声を再現するデジタルアバターを作成し、魅力的な動画コンテンツを生成します。
HeyGen では、スクリプトをアップロードすることでカスタム AI アバターを作成できます。アップロードしたスクリプトに合わせてアバターがアニメーションし、あなた独自のスタイルや声を反映させることができます。
AIビデオアバターを活用することで、撮影を行う必要がなくなり、高品質なコンテンツを低コストかつ効率的に制作できるようになります。
AIアバターは複数の言語で翻訳とリップシンクができ、自然な話し方と高い精度を実現することで、グローバルなコンテンツのリーチ拡大に貢献します。
はい、HeyGen の AI アバターは声や表情を高い精度で再現でき、リアルで魅力的な動画コンテンツを生成します。実際の精度は HeyGen プラットフォーム でご確認ください。
はい、HeyGen では無料の AI アバター動画ジェネレーターを提供しており、アップグレード前に短い動画を作成してプラットフォームを試すことができます。機能を手軽に試し、すぐに結果を確認できる便利な方法です。
もちろん可能です。HeyGen の画像から動画への AI を使えば、写真をアップロードするだけで、あなたのスクリプトを自然な動きと音声の同期で話してくれるアバター動画を生成できます。
HeyGen は、リアルなアバター、ボイスクローン、そして高度な編集ツールをひとつのプラットフォームに統合したサービスで、ビジネス、教育者、クリエイターにとって最も優れた AI アバター動画ジェネレーターのひとつとなっています。
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。