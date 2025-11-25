Sam は毎週 20 時間分の撮影時間を節約しています

Sam は、YouTube 動画と連動したランディングページで価値ある無料コンテンツを提供することで、メール購読者数を 4 倍の 10 万人まで伸ばし、その結果として大規模で忠実なファン層を築き上げ、料理本の発売につなげました。