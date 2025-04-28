あなたのビジネスと同じような企業が、最先端の画像からAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。

マーケティングキャンペーン用ビジュアル 既存の商品画像から、思わずスクロールを止めてしまう広告やSNS向け動画クリップを作成しましょう。静止画のアセットにトランジション、キャプション、サウンドを加えて短い動画に変換し、特徴やオファーを効果的に訴求できます。新たに撮影を手配する必要はありません。このツールは、AIツールを使って素早く動画を作りたいマーケターに最適です。

研修および教育コンテンツ 図表やチャート、静止画像を解説動画に変換できます。ボイスオーバーを追加し、動きを手順に同期させて、魅力的なトレーニング教材を作成しましょう。1枚の写真や一連のビジュアルを、学習者がスムーズに理解できる魅力的な動画形式へと変換するのに最適です。

ECサイト向け商品ショーケース スムーズなパン、注目のショット、わかりやすいコールアウトで、商品画像に命を吹き込みましょう。HeyGen の動画エディターを使えば、スペックの紹介、機能のアニメーション表示、よくある質問への回答まで行えます。静止画を、商品の理解を深める短い動画へと変換しましょう。