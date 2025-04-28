動画クリエイターのためのAI画像から動画へのジェネレーター

どんな写真でも、シンプルなAIツールで魅力的な動画に変換。動きやきれいなテキスト、音楽を加えて、ビジュアルを一瞬でグレードアップできます。SNS投稿や広告、クリエイティブなストーリーテリングに最適です。

または
続行すると、HeyGenの利用規約に同意したものとみなされます
アバターを選ぶ
スクリプトを入力
どの言語でも入力できます
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 文字
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

画像から動画を生成するツールのユースケース

あなたのビジネスと同じような企業が、最先端の画像からAI動画へのプラットフォームを活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。

マーケティングキャンペーン用ビジュアル

マーケティングキャンペーン用ビジュアル

既存の商品画像から、思わずスクロールを止めてしまう広告やSNS向け動画クリップを作成しましょう。静止画のアセットにトランジション、キャプション、サウンドを加えて短い動画に変換し、特徴やオファーを効果的に訴求できます。新たに撮影を手配する必要はありません。このツールは、AIツールを使って素早く動画を作りたいマーケターに最適です。

研修および教育コンテンツ

研修および教育コンテンツ

図表やチャート、静止画像を解説動画に変換できます。ボイスオーバーを追加し、動きを手順に同期させて、魅力的なトレーニング教材を作成しましょう。1枚の写真や一連のビジュアルを、学習者がスムーズに理解できる魅力的な動画形式へと変換するのに最適です。

ECサイト向け商品ショーケース

ECサイト向け商品ショーケース

スムーズなパン、注目のショット、わかりやすいコールアウトで、商品画像に命を吹き込みましょう。HeyGen の動画エディターを使えば、スペックの紹介、機能のアニメーション表示、よくある質問への回答まで行えます。静止画を、商品の理解を深める短い動画へと変換しましょう。

社内コミュニケーションと最新情報

社内コミュニケーションと最新情報

ダッシュボードや社内向けのビジュアルを、AI動画ツールを使って簡潔な動画に変換しましょう。ナレーションやトランジションを加えることで、注目してほしいポイントを強調し、長いメールを読むよりも早くチームに最新情報を伝えられます。

HeyGen が最高の画像から動画への生成ツールである理由

HeyGenは、あらゆる静止画像を数分で高品質でリアルな動画に変換します。シンプルな写真、詳細なプロンプト、あるいは当社のストック素材から始める場合でも、HeyGenは他にないクリエイティブなコントロール性とともに、素早くリアルな結果を提供します。

稲妻のように高速な生成

画像を、従来の制作ワークフローよりはるかに速く、低コストで、数分で洗練された動画へと変換します。

学習不要

編集経験や専門的なスキルがなくても、誰でも使いこなせるインターフェースで、プロ品質の画像から動画へのコンテンツを作成できます。

オールインワンのクリエイティブエディター

最初のプロンプトから最終書き出しまで、HeyGen のテキストベースエディターがワークフロー全体をスムーズにします。文書を書くのと同じくらい簡単に、動画を編集・調整し、制作できます。

AIフォトアバターとキャラクターアニメーション

ポートレート、全身写真、アバターを、まるで本物のようなジェスチャーでアニメーション化します。この画像ジェネレーターは表情を解析し、高度なAIを用いてリアルな顔のアニメーションを追加することで、魅力的な動画を生成します。

「従業員オンボーディング歓迎」や「ブランドストーリーキャンペーン」を含む3つの「写真から動画へ」のプロジェクトカードがあり、女性の画像が使われている。そのうち1人の女性はピンクのアイシャドウと赤い口紅をしている。

写真から動画を素早く作成

画像をアップロードし、スクリプトを追加して「動画を生成」をクリックするだけで、あとは HeyGen にお任せ。写真を数秒で高画質な魅力的動画に変換できます。大量の動画を素早く作成したい方に最適な、画像から動画への変換ツールです。

写真から変換された、多様な人物のAI生成ビデオアバターが6人分並んだグリッド。

音声・音楽・字幕をひとつのフローで

内蔵の音声と音楽を使って動画を生成できます。音声と同期した字幕付きのトーキングアバターを作成できます。別のツールを使わずに音声レイヤーを追加できます。複数の動画形式と解像度に対応しています。

ひげを生やした笑顔の男性と「Hey everyone!」というテキスト、その横にある音声生成インターフェース。

柔軟なスタイルとモーションコントロール

動画の長さ、アスペクト比、テンポを自由にカスタマイズできます。「ゆっくりパン」「被写体にズーム」などのテキストコマンドでトランジションを指示しましょう。この動画生成ツールなら、学習コストゼロで思いどおりのコントロールが可能です。

「Realistic talking video with Avatar IV」というタイトルのソフトウェアインターフェースで、女性のポートレート画像と、スクリプトおよびカスタムモーションプロンプトを入力するフィールドが表示されている。

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

あなたのビジネスと同じような企業が、どのようにコンテンツ制作を拡大し、市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用して成長を加速しているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体で私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、執筆のプロセスにおいてもライターたちが発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとって魔法のような瞬間だったのは、毎週のように撮っていた映画があったときです。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
勤務日
"HeyGenの素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームが拡張されたような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

Justin Meisinger, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
仕組み

AI画像から動画を生成するツールの使い方

Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。

ステップ1

写真をアップロード

HeyGen がモーションプランニングのために主要な被写体、物体、背景要素を検出できるよう、鮮明で高品質な画像（PNG、JPG、HEIC、または最大 200MB までの WebP）を選択してください。

ステップ2

スクリプトまたは音声を追加

スクリプトを入力するか音声をアップロードすると、Avatar IV が音声に合わせて表情や口の動きを正確に再現します。

ステップ3

モーションとフレームを生成

HeyGenは自然な動きの軌道を予測し、中間フレームを自動生成するとともに、パン、ズーム、チルトといったシネマティックな効果を加えることで、ダイナミックなアニメーションを実現します。

ステップ4

動画の調整と書き出し

AIが照明や影のつながり、トランジションを細かく調整し、あらゆるプラットフォームで共有できる、洗練されたリアルな動画を生成します。

木製のデスクの上に、グラフや指標が表示されたデータダッシュボードを映し出す Apple iMac があり、そのそばにキーボード、スマートフォン、マグカップが置かれている。

画像から動画へのAIに関するよくある質問

画像から動画を生成するAIとは何ですか？

画像から動画へのAIは、静止画を短いAI生成動画に変換します。画像をアップロードしてスクリプトを入力すると、HeyGenが表情をアニメーション化し音声を追加してくれるため、1枚の写真から動画を作成するのに最適です。

この画像から動画へのツールは、SNS向けに使えますか？

はい、こちらのAI動画ジェネレーターは、ショート動画、解説動画、そしてソーシャルプラットフォーム向けの商品紹介動画の作成に最適です。素早く、魅力的で、あなたのストーリーをわかりやすく伝える動画を作るために設計されています。

Heygen の画像から動画への変換ツールは、複数の画像形式に対応していますか？

HeyGen は MP4 と WebM 形式に対応しています。プラットフォームは、エクスポート設定に合わせて解像度と動画品質を自動的に調整します。

古い写真の顔をアニメーション化できますか？

はい。HeyGen の写真から動画への AI と顔マッピングエンジンを使えば、古い写真や静止画像を話すAI動画に変換し、AI が生成した自然な動きと音声の同期を実現できます。

これは、画像から動画を試すための最高の無料ツールですか？

HeyGen には、画像から動画を生成できる無料の AI プランがあり、支払いをしなくても機能を試したり最初の動画を作成したりできます。完全に無制限というわけではありませんが、無料で始める方法としては最高クラスのサービスです。

AI画像から動画へのジェネレーターで何ができますか？

このツールを使えば、写真や商品画像、アバターから魅力的な動画コンテンツを作成できます。マーケティングキャンペーンや個人用リール、AIベースのアニメーションを使った動画制作に最適です。

HeyGenを使って画像を動画に変換できますか？

はい、HeyGen を使えば画像を簡単にダイナミックな動画に変換できます。スライドショーを作成する場合でも、プロモーション用の動画を作る場合でも、当ツールを使えば画像を魅力的なビジュアルへと手軽に変換できます。

HeyGenは他のAI動画ジェネレーターと比べてどうですか？

HeyGen は高度な AI を活用し、アニメーション、吹き替え、モーションコントロール、自動字幕生成などの動画生成機能を提供します。1 つの洗練されたインターフェースの中に、フル機能の動画 AI ジェネレーターを統合したように動作します。

動画に音楽やナレーション（ボイスオーバー）を追加できますか？

もちろん可能です！HeyGen に搭載されているライブラリからBGMトラックを選ぶことも、ご自身の音源をアップロードすることもできます。また、HeyGen のボイスダビング機能を使って、AI生成のボイスオーバーを重ねることもできます。

HeyGen の Image to Video AI では、どのような種類の画像を使用できますか？

200MB 未満の鮮明で高品質な JPG、PNG、HEIC、WebP、またはシンプルな SVG 画像を使用できます。画像は横幅 300 ピクセル以上で、明るく、ピンぼけしていないものを用意してください。著作権で保護された画像や危険な内容の画像は避けてください。画像の品質が高いほど、アニメーションはより滑らかになります。

Heygenは古い写真をAIで動画に変換できますか？

はい、Heygen の写真から動画への変換機能を使えば、古い写真や静止画をアップロードして、まるで本物のような AI 生成動画に変換できます。顔をアニメーションさせたり、音声を生成したりして、思い出の写真や歴史的な画像を、数回のクリックだけで生き生きとよみがえらせることができます。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen でクリエイティブを始めよう

あなたのアイデアを、AIでプロ品質の動画に変えましょう。

CTA background