「素晴らしいサポートと品質」
"問題が発生したのですが、サポートが数分以内に対応してくれました。アバターのクオリティも素晴らしく、全体としてとても価値のあるツールだと思います。"— Capterra上のDanielle U.
あらゆるクリエイターとチームに対応する柔軟な料金プラン
HeyGen は 10 万社以上の企業に対し、カメラや撮影クルーを必要とせずに、動画の制作・ローカライズ・スケール・コラボレーションを可能にします。2025 年の G2「最も急成長している製品」第 1 位に選出された当社は、プロフェッショナルな動画制作をこれまでになく簡単にします。
$0/月
HeyGen の AI 動画メーカーのような AI ツールを試してみたいクリエイターやマーケターにとって、AI 活用を始めるのに最適なエントリーポイントです。
$29/月
個人クリエイター向けのアバター動画を無制限に制作可能なプランです。AI動画ジェネレーターやAI音声合成などの高度な機能にアクセスできます。
$99/月
大規模に高品質なコンテンツを制作する上級ユーザー向けのプランです。プレミアム機能へのアクセスを10倍に拡大し、圧倒的に美しい4K画質での書き出しが可能になります。
月額149ドル
追加シートは1席あたり20ドルです。チームや企業向けの、安全でスケーラブルな動画制作
あなたのビジネスニーズに合わせたスタジオ品質の動画制作。
無料
クリエイター
プロ
AI スタジオエディター
フルアクセス
フルアクセス
フルアクセス
動画1本あたりの最長時間
3分
30分
30分
動画処理速度
標準
高速
より高速
書き出し解像度
720P
最大1080P
最大4K
動画テンプレート
75歳以上
75歳以上
75歳以上
画面録画ツール
PowerPoint および PDF のインポート
音声入力
デザインをテンプレートとして保存
ウォーターマークの削除
ストック動画アバター
500以上
700以上
700以上
カスタムデジタルツイン
1
1以上
1以上
カスタムデジタルツインの外観
500
500
500
AI音声
1,000件以上
1,000件以上
1,000件以上
ボイスクローン
1つのボイスクローン
無制限
無制限
写真アバター
最大3
無制限
無制限
アバター IV 世代の分数
動画ごとのアバターIV最長利用時間
30秒
3分
3分
モーション／ジェスチャー操作
ルックを生成
AIモデルのトレーニング
ルックパック
プロダクト配置
カスタム音声エモーション
追加のデジタルツイン
アドオン
アドオン
AI背景除去
動画1本あたりの最長時間
3分
30分
30分
動画処理速度
標準
高速
最速
グローバル言語スイート
30以上の言語
175の言語と方言
175の言語と方言
ブランドボイス（ブランド用語集）
文字起こしをソースとしてアップロード
翻訳原稿の編集と校正
音声を切り替える
インタラクティブ動画
動画リンクの埋め込み
インタラクティブクイズ
ビデオの分岐と意思決定機能
SCORM エクスポート
ユーザー席数
1
1
1
動画コメント
ブランドキット
動画ドラフトでの共同作業
タグ付けしてタスクを割り当てる
共同作業スペース
チーム用テンプレート
ロール管理
コンテンツアクセス制御
きめ細かなコンテンツアクセス制御
多要素認証（MFA）
SAML/SSO
SCIM
パスワード保護されたURL
監査ログ
チームメンバーへの2要素認証の必須化
ライブチャットサポート
HeyGenは無料で利用でき、クレジットカード不要で月に最大3本の動画を生成できます。有料プランでは、無制限に動画を作成できます。短尺動画を作成する個人向けには、HeyGen Creatorプランが月額29ドル（年払いの場合は月あたり24ドル）です。高品質な動画を制作し、チームでコラボレーションしたい方向けには、HeyGen Businessプランが月額149ドルで、追加メンバー1人あたり月額20ドルがかかります。
サブスクリプションを解約すると、次回以降の請求サイクルの自動更新が停止されます。つまり、現在の請求サイクルが終了するまでは、サブスクリプションの機能を引き続きご利用いただけますが、それ以降の更新分について料金が請求されることはありません。
月額サブスクリプションは毎月お支払い方法に請求が発生しますが、年額サブスクリプションは年に一度だけ請求が発生します。年額サブスクリプションを月あたりの金額に換算すると、月額サブスクリプションよりも安くなります。
プランの変更は Web アプリケーション上で行えます。上位プランへのアップグレードは即時に反映されます。下位プランへのダウングレードは、現在の請求サイクルの終了時に適用されるようにスケジュールされます。
はい。作成した動画の使い方や配布方法に制限はありません。ただし、使用する素材や入力内容が許容されるガイドラインの範囲内である必要があります（たとえば、アップロードする素材が著作権を侵害していないこと、キャラクター入力に不適切または攻撃的な言葉を含めないことなど）。
クレジットカード、米国の銀行口座、Cash App、Google Pay、Klarna、Link by Stripe、またはお住まいの地域に応じたその他のローカル決済方法でお支払いいただけます。
サブスクリプションの一時停止または解約オプションは、アカウントページに直接アクセスすることで確認できます。
お客様から寄せられている声
ネタバレすると、皆さん本当にうれしい言葉をたくさん寄せてくれています。
「これは私たちのコンテンツ制作にとって革命的です。時間とコストを削減できるうえ、仕上がりも非常にプロフェッショナルです。本当に素晴らしいです。」— CapterraでのManuel R.のレビュー
「リアルなアバターと、シンプルなUIがとても気に入っています。デザイナーではないメンバーでも、HeyGenを使えば簡単に素晴らしい動画を作成できます。」— Product Hunt 上の Thomas V.
「このツールの多用途性には本当に感心しています。広告からチュートリアルまで、あらゆるものを作成しています。HeyGen は直感的に使えて、ほとんど手間がかかりません。」— Product Hunt 上の Umair B.
「今はカメラも撮影クルーも必要ないのが本当に気に入っています。台本を入力するだけで動画ができあがるんです。ものすごく便利ですし、仕上がりも素晴らしいです。」— Product Hunt の Wendy D.
「HeyGen の多言語対応は、グローバルなオーディエンスにリーチするのに最適です。翻訳とボイスオーバーはとても自然に聞こえます。」— Product Hunt での Xiao L.
「画像生成の分野から来た私にとって、HeyGenでの動画制作体験は本当に素晴らしいものでした。驚くほど簡単に、たくさんの創造性を引き出してくれます。」— Capterra の Bella M.
「一人で事業をしている私にとって、HeyGen は制作チームがなくてもプロフェッショナルなコンテンツを作るのに役立っています。とても分かりやすく、効果的なツールです。」— Product Hunt の Alexis N.
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。