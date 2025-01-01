カメラ前に立つプレゼンターや高価な機材、大がかりな編集作業が不要になることで、HeyGen は AI アバターを活用し、プロフェッショナルで正確なナレーションを実現します。これにより、ドキュメンタリー動画の制作スピードが大幅に向上し、より低コストでの制作が可能になります。