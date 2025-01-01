customer story

90％

動画完了率

customer story

25％

完了率の向上

customer story

10倍

動画制作速度の向上

customer story

10〜15

動画ごとの言語数

customer story

80％

翻訳コストの削減

customer story

1,000ユーロ

動画1分あたりの削減額

世界をリードするブランドはHeyGenでこうして創造する

世界中の10万社を超えるリーディングブランドが、制作時間を短縮し、コストを削減し、品質を損なうことなく動画制作をスケールさせるために、なぜHeyGenを使って数分で動画を作成しているのかをご覧ください。

世界をリードする企業はHeyGenを信頼しています
ご不明な点はありませんか？こちらでお答えします。

HeyGen の技術を活用した AI 事例から、企業は何を学べますか？

HeyGen の AI ケーススタディでは、企業が制作時間を短縮し、コンテンツをグローバルに拡大し、クリエイティビティを高めている事例を紹介しています。チームは数時間で動画を完成させ、代理店は多言語で納品し、ブランドはアバターを活用してキャンペーンを具現化することで、コストを抑えながら、市場をまたいだスケーラブルで高品質なストーリーテリングを実現しています。

HeyGen を活用した AI マーケティングの事例では、どのようにエンゲージメントと ROI の向上が実証されていますか？

HeyGen の AI ケーススタディは、パーソナライズされスケール可能な動画が、より強力なエンゲージメントと ROI を生み出すことを示しています。ブランド各社は、オンボーディング動画によってコンバージョン率とリテンションを 2 倍にし、ターゲットを絞ったキャンペーンでエンゲージメントを 3 倍に高め、多言語コンテンツでグローバルなリーチを拡大しました。これにより、HeyGen がマーケターに対し、パーソナライゼーションの大規模展開、コスト削減、インパクトの最大化を可能にしていることが証明されています。

教育分野におけるAI活用の事例では、HeyGenを研修や学習に用いることで、どのような成果が示されていますか？

HeyGen の AI 教育ケーススタディでは、教育機関や企業がどのように学習成果を向上させているかを紹介しています。アバターはスキル練習のためのロールプレイを支え、企業はコンプライアンス研修を近代化し、医療チームは医療コンテンツの作成を高速化し、教育者は多言語レッスンを提供できるようになります。これにより、学校、企業、そしてプロフェッショナル向け研修において、トレーニングがより魅力的で、スケーラブルかつ効果的なものになります。

医療分野のAI活用事例では、HeyGenをどのように活用してコミュニケーションを改善し、コストを削減しているのですか？

HeyGen の AI 医療ケーススタディでは、医療機関がどのようにコミュニケーションを改善し、コストを削減し、医療アクセスを拡大しているかを紹介しています。医師は解説動画を通じて医療知識を共有し、チームは研修コンテンツの制作時間を 50％短縮し、医療機関は多言語の認定コンテンツを大規模に展開することで、患者、医療従事者、そして世界中の視聴者に対して、正確で費用対効果の高い教育を提供しています。

ヴルトグループはどのようにHeyGenのAI動画生成を活用して成功を収めたのですか？

Würth は HeyGen を活用して多言語対応のアバター動画を生成することで、従来のテキスト中心のコミュニケーションから動画ファーストのコミュニケーションへと転換しました。その結果、翻訳コストを 80％ 削減し、制作時間を半分に短縮するとともに、従業員がわずか 45 分でプラットフォームを使いこなせるようになり、グローバルで魅力的なトレーニングやメッセージ発信を、より効率的かつ費用対効果の高い形で実現しました。

AIアバターを活用したAIカスタマーストーリーにおいて、企業はコマツから何を学ぶことができますか？

コマツのAI導入事例は、企業がAIアバターを活用して研修やコミュニケーションをどのように変革できるかを示しています。多言語対応で一貫性があり、かつ魅力的な動画を制作することで、コマツは受講完了率を約90％まで引き上げ、知識定着度を向上させ、制作コストも削減しました。この成功事例は、AIを活用したカスタマーストーリーが、スケーラブルでブランド一貫性のある学習ソリューションを実現し、研修だけでなくマーケティングやグローバルコミュニケーションにも展開できることを示しています。

trivago は HeyGen の AI ケーススタディを活用して、どのようにマーケティング成果を向上させましたか？

trivago の HeyGen 活用事例は、AI を使ったマーケティングのケーススタディが、動画ローカライゼーションを劇的に効率化できることを示しています。HeyGen の AI 翻訳機能とアバターを活用することで、trivago はポストプロダクションの時間を半減（3〜4か月の短縮）し、30の市場向けにテレビ広告を迅速にローカライズしつつ、一貫したブランドアイデンティティを維持し、スケーラブルで効率的かつ高品質なマーケティング成果を実現しました。

オグルヴィは、AIマーケティングの事例研究において、どのようにAIアバターを活用しましたか？

OgilvyはHeyGenと提携し、シンガーのペルソナを起用したZ世代向けキャンペーンのような、感情に響くアバター主導のマーケティング動画を制作しました。HeyGenのアバターを活用することで、大規模かつ高いパーソナライズ性とローカライズ性を備えたコンテンツを制作し、オーディエンスとのつながりを強化しながら、感情的なトーンを損なうことなく、市場横断的なエンゲージメントを高めることに成功しました。

導入事例 | HeyGen