コマツのAI導入事例は、企業がAIアバターを活用して研修やコミュニケーションをどのように変革できるかを示しています。多言語対応で一貫性があり、かつ魅力的な動画を制作することで、コマツは受講完了率を約90％まで引き上げ、知識定着度を向上させ、制作コストも削減しました。この成功事例は、AIを活用したカスタマーストーリーが、スケーラブルでブランド一貫性のある学習ソリューションを実現し、研修だけでなくマーケティングやグローバルコミュニケーションにも展開できることを示しています。