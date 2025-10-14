HeyGenは2つの吹き替えエンジンを提供しています：スピードとプレシジョン。非常に自然なリップシンクと優れた性別検出によるコンテキスト対応翻訳が必要な場合は、プレシジョンモデルを使用してください。大規模な高速翻訳が必要な場合は、スピードエンジンを使用してください。

オーディオ吹き替えを使用して、ビデオのオーディオのみを翻訳することもできます。リップシンクを適用せずに素早く翻訳できます。例えば、ビデオに顔がない場合などに便利です。