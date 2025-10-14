AIビデオ吹き替え 175以上の言語
コンテンツを単に吹き替えるだけでなく、真にローカライズしましょう。当社のAIビデオ翻訳は、あなたの自然な話し声をクローンし、新しい言語に合わせて口の動きを完璧に同期させます。撮り直しなしで、トレーニング資料、マーケティング広告、YouTubeコンテンツを175以上の言語に即座に適応させます。
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数分で別の言語で視聴できます。
HeyGenのAI吹き替えツールを使うべき理由
高速で、シンプルかつ低コスト
動画にボイスオーバーを付けたり翻訳したりするためのAIダビングが必要ですか？ 従来のダビングではスタジオや声優、編集作業が必要になり、コストも時間もかかります。HeyGenなら、動画をアップロードして175以上の言語と方言から選ぶだけで、AIが数分でプロ品質のダビングを自動生成します。
あなたならではの声を守ろう
一般的なテキスト読み上げは、話し手の個性を平板にしてしまいます。HeyGen のAIボイスクローンは、あなたの声のトーンや話し方、細かなニュアンスまで捉え、本当にあなたらしい音声を生み出します。マーケティング、研修、ストーリーテリングなど、どんな用途でも、あなたのブランドボイスをあらゆる言語で一貫して届けることができます。
シームレスで正確なリップシンク
ズレた吹き替えほど没入感を壊すものはありません。HeyGen の AI は高度なタイミングモデルを使い、話者の口の動きにボイスオーバーをぴったり同期させます。その結果、視聴者を引き込んだままにする、滑らかで自然なシンクロが実現します。
グローバルな事業展開を拡大しましょう
ボイスダビングは、発見性、視聴時間、エンゲージメントを拡大します。HeyGen は大規模なローカライズを自動化し、企業やクリエイターが膨大なコンテンツライブラリを素早く翻訳して、海外の視聴者を獲得し、成長を加速できるようにします。
ビデオとオーディオの吹き替え
HeyGenは2つの吹き替えエンジンを提供しています：スピードとプレシジョン。非常に自然なリップシンクと優れた性別検出によるコンテキスト対応翻訳が必要な場合は、プレシジョンモデルを使用してください。大規模な高速翻訳が必要な場合は、スピードエンジンを使用してください。
オーディオ吹き替えを使用して、ビデオのオーディオのみを翻訳することもできます。リップシンクを適用せずに素早く翻訳できます。例えば、ビデオに顔がない場合などに便利です。
ご不明な点はありませんか？私たちがお答えします。
HeyGen の AI 吹き替えツールは、最も自然なリップシンク機能を提供していますか？
はい。HeyGen は高度な顔同期技術によって構築されており、声に合わせて唇の動きがぴったり合うようになっています。これにより、マーケティング動画から研修用コンテンツまで、さまざまな形式のコンテンツで自然で人間らしい吹き替え体験をシームレスに実現できます。
HeyGenのAI吹き替えツールは何ができるのですか？
HeyGen のボイスダバーは、元の音声を AI が生成した多言語ボイスオーバーに置き換えつつ、話し手のトーンや話し方のスタイル、リップシンクを維持します。これにより、クリエイターは複雑な編集作業や高額な吹き替えチームを必要とせず、洗練されたローカライズ動画を即座に制作できます。
HeyGenは複数の言語に効果的に対応できますか？
HeyGenは、AIによるアニメーションとタイミングモデルを用いて、音声トラックを顔の動きと同期させます。これにより、吹き替え音声が自然に口の動きと一致し、視聴者は不自然なズレに気を取られず、伝えたい内容に集中できるようになります。
音声の吹き替えは人間らしい声ですか、それとも機械的な声ですか？
HeyGen の AI ボイスは、プロフェッショナルな用途向けに調整された、自然で表情豊かな人間らしい声を実現します。機械的なテキスト読み上げツールとは異なり、温かみのある自然な音声を提供することで、学習・マーケティング・ストーリーテリングなどの動画に本物らしさを与えます。
吹き替えの際に、異なる声やアクセントを選ぶことはできますか？
はい。HeyGen には、性別・声のトーン・地域のアクセントなど、さまざまなバリエーションの音声ライブラリが豊富に用意されています。この柔軟性により、動画のブランディングや視聴者の期待、文化的な背景に合わせて最適な音声を選ぶことができ、最大限の効果を得ることができます。
HeyGenのAI吹き替えを使うのに、動画編集のスキルは必要ですか？
編集スキルは一切必要ありません。動画をアップロードして、言語と声を選ぶだけで、あとは HeyGen が自動的にすべて処理します。直感的なデザインのプラットフォームなので、初心者でも簡単に吹き替えを行えます。
HeyGenは映画やテレビの言語吹き替えを簡単にしてくれるのでしょうか？
HeyGen は、映画やテレビ向けの言語吹き替えをより簡単にします。175 を超える言語と方言で自然な声の変換に対応しており、作品本来の雰囲気や感情的なインパクトを保ったまま、グローバルな配信を可能にします。
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