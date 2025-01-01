長文のメールやブログはもうやめましょう。HeyGen を使えば、制作チームがなくても、新製品の紹介、主要機能の解説、顧客エンゲージメントに役立つ高品質なプロダクト動画を、すばやく簡単に作成できます。
Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.
Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.
Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.
From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.
プロダクトアナウンスメント動画とは、新しい製品・機能・サービスを紹介する、短くて魅力的な動画のことです。ビジネスが主なメリットを伝え、期待感を高め、導入や利用を促進するのに役立ちます。
製品動画は、オーディエンスを惹きつけ、新しい製品をわかりやすく説明するうえで最も効果的な手段のひとつです。静的なコンテンツと比べて、動画は記憶定着率を高め、内容をより明確に伝え、発表や告知をより魅力的なものにします。HeyGen を使えば、プロの動画制作チームがいなくても、プロダクトマーケターが高品質な動画を短時間で簡単に作成できます。
HeyGen は、プロダクトマーケターが数分でプロ品質の製品紹介動画を作成できる、AI 搭載の動画ツールを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートやリアルな AI アバター、使いやすい編集ツールにより、ブランドの一貫性を保ちながら、動画制作をシンプルにします。
はい。HeyGen では、ブランドカラー、フォント、ロゴ、その他のビジュアル要素を追加して、制作するプロダクト動画が自社のブランディングに合うようにカスタマイズできます。さらに、視聴者に合わせてトーンやスタイルを調整することも可能です。
はい。HeyGen は、AI 音声とリップシンクを用いた動画の翻訳およびローカライズを複数の言語でサポートしています。これにより、追加の制作コストをかけることなく、グローバルな視聴者向けに製品動画を容易にスケールできます。
いいえ。HeyGen は動画編集の経験がないマーケター向けに設計されています。直感的なドラッグ＆ドロップツールを使えば、専門的なスキルがなくても、洗練された商品紹介動画をすばやく作成できます。
HeyGen は、新製品のローンチ、機能アップデート、サービス拡大、ベータプログラムの告知、社内向けイネーブルメント更新などのプロダクト動画の作成に利用できます。動画は、外部の顧客向け、営業チーム向け、あるいは社内ステークホルダー向けなど、対象に合わせてカスタマイズできます。
商品紹介動画の理想的な長さは30〜90秒です。この長さであれば、視聴者の関心を維持しながら、重要な情報を簡潔に伝えられます。HeyGenを使えば、SNS、メール、ランディングページなど、さまざまなプラットフォームに合わせた複数バージョンの動画を素早く作成できます。
製品動画は、メールキャンペーン、自社サイト、ランディングページ、LinkedIn、YouTube、X、さらに Slack や Microsoft Teams などの社内コミュニケーションツールを含む複数のチャネルで共有できます。
HeyGen を使えば、わずか数分で高品質な商品動画を作成できます。AIアバター、テンプレート、自動音声ナレーションを活用することで、時間のかかる動画制作が不要になり、タイトなローンチ期限にも対応できます。
