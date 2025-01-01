HeyGen を使って複雑なアイデアをわかりやすく伝え、顧客エンゲージメントを高めましょう。新製品のローンチであっても、ワークフローの手順案内であっても、HeyGen があれば、制作チームや複雑な編集作業なしで、ブランドイメージに合ったプロフェッショナルな解説動画を数分で作成できます。
Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.
Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.
Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.
「私たちは多くの異なる事業部門を担当しています。どのマーケティングチームにも言えることですが、私たちも存在感を発揮する必要があります。同時に、規模を踏まえると、特に機動的でなければなりません。だからこそ、受け身で反応するのではなく、積極的にAIを取り入れ、活用することを選んだのです。」
ケリー・ピーターズ
Tomorrow.io マーケティング担当副社長
HeyGen を使って商品動画を作成する方法
HeyGen にログインし、数分で魅力的でプロ品質の製品動画を作成できるように、製品紹介動画の作り方を学びましょう。
HeyGen は、AI アバターを使ってプロフェッショナルでカスタマイズ可能な動画を生成する AI 動画制作プラットフォームです。フルの制作チームを用意しなくても、魅力的で分かりやすいコンテンツを作成できるようにすることで、プロダクト解説動画の制作プロセスを大幅に簡素化します。
HeyGenはAIアバターを使用することで、生身の出演者や複雑な機材、長い制作工程を必要としません。このプラットフォームを使えば、動画を素早く制作できるうえ、簡単に内容を更新でき、グローバルな視聴者向けにローカライズすることも可能です。
はい！HeyGen では、ブランドの個性を反映したアバターをカスタマイズできます。さまざまなアバターから選択し、見た目を調整し、メッセージに合わせてセリフを自由に設定することができます。
もちろん可能です。HeyGen は複数の言語に対応しており、さまざまな市場向けの説明動画を作成できます。お好みの言語で高品質なボイスオーバーを使用し、ローカライズされたコンテンツを提供することができます。
HeyGen を使えば、動画の更新はスピーディーかつ簡単です。プラットフォーム上でスクリプトやビジュアルを編集するだけで、数分で更新済みの動画が完成します。
はい、HeyGen の製品動画は汎用性が高く、ウェブサイト、ソーシャルメディア、メールキャンペーン、社内トレーニングプラットフォームなどでの利用向けに最適化できます。
HeyGen を使えば、スクリプトの複雑さやビジュアルの要件にもよりますが、最短で数時間ほどでプロ品質の製品動画を作成できます。
まったく問題ありません。HeyGen の使いやすいインターフェースは、専門的な技術知識を持たないマーケター、教育者、ビジネスユーザー向けに設計されています。プラットフォームが動画作成のプロセスを、ステップごとにわかりやすく案内します。
HeyGen は、SaaS、eコマース、教育、医療などの業界に最適で、製品の分かりやすい説明や顧客エンゲージメントが重視されるあらゆる場面で活用できます。
始め方はとても簡単です。HeyGen に登録し、動画作成ツールを試してみて、今日から AI を活用した最初のプロダクト動画の制作を始めましょう。
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速している事例をご覧ください。