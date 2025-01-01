瞬時に製品動画を作成して、オーディエンスにわかりやすく伝えましょう

HeyGen を使って複雑なアイデアをわかりやすく伝え、顧客エンゲージメントを高めましょう。新製品のローンチであっても、ワークフローの手順案内であっても、HeyGen があれば、制作チームや複雑な編集作業なしで、ブランドイメージに合ったプロフェッショナルな解説動画を数分で作成できます。

Hero visual
G24.81,000件以上のレビュー
メリットと価値

魅力的な製品動画で複雑な機能をわかりやすく説明する

Create product videos without the bottlenecks

Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.

Benefit 1 visual

Elevate your how-to guides with engaging visual templates

Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.

Benefit 2 visual

Iterate, scale, and translate videos faster than ever before

Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.

Benefit 3 visual

マーケティングチームがユーザーをどのように教育しているかを発見しましょう

Tomorrow.io

Tomorrow.io

Learn how Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation.

Pyne

Pyne

Discover how Pyne achieve 4x faster time-to-value and 2.3x more conversions.

「私たちは多くの異なる事業部門を担当しています。どのマーケティングチームにも言えることですが、私たちも存在感を発揮する必要があります。同時に、規模を踏まえると、特に機動的でなければなりません。だからこそ、受け身で反応するのではなく、積極的にAIを取り入れ、活用することを選んだのです。」

ケリー・ピーターズ

Tomorrow.io マーケティング担当副社長

ケリー・ピーターズ

HeyGen を使って商品動画を作成する方法

  1. HeyGen を開く

HeyGen にログインし、数分で魅力的でプロ品質の製品動画を作成できるように、製品紹介動画の作り方を学びましょう。

  1. 理想的な商品動画テンプレートを見つけるか、ゼロから作成する
  1. HeyGen の Chrome 拡張機能で画面を録画する
  1. 製品動画にトークトラックとアバターを追加する
  1. 製品紹介動画をカスタマイズする
  1. さらに多彩なデザイン要素でクリエイティブに仕上げましょう
  1. 製品の動画を提出する

よくある質問

HeyGenとは何ですか？また、どのようにして製品説明動画の作成に役立ちますか？

HeyGen は、AI アバターを使ってプロフェッショナルでカスタマイズ可能な動画を生成する AI 動画制作プラットフォームです。フルの制作チームを用意しなくても、魅力的で分かりやすいコンテンツを作成できるようにすることで、プロダクト解説動画の制作プロセスを大幅に簡素化します。

HeyGen のプロダクト動画は、従来の動画とどのように違うのですか？

HeyGenはAIアバターを使用することで、生身の出演者や複雑な機材、長い制作工程を必要としません。このプラットフォームを使えば、動画を素早く制作できるうえ、簡単に内容を更新でき、グローバルな視聴者向けにローカライズすることも可能です。

商品動画内のAIアバターはカスタマイズできますか？

はい！HeyGen では、ブランドの個性を反映したアバターをカスタマイズできます。さまざまなアバターから選択し、見た目を調整し、メッセージに合わせてセリフを自由に設定することができます。

HeyGen のプロダクト動画は、多言語の視聴者にも適していますか？

もちろん可能です。HeyGen は複数の言語に対応しており、さまざまな市場向けの説明動画を作成できます。お好みの言語で高品質なボイスオーバーを使用し、ローカライズされたコンテンツを提供することができます。

商品が変更になった場合、商品動画はどのように更新すればよいですか？

HeyGen を使えば、動画の更新はスピーディーかつ簡単です。プラットフォーム上でスクリプトやビジュアルを編集するだけで、数分で更新済みの動画が完成します。

HeyGenのプロダクト動画は複数のプラットフォームで使用できますか？

はい、HeyGen の製品動画は汎用性が高く、ウェブサイト、ソーシャルメディア、メールキャンペーン、社内トレーニングプラットフォームなどでの利用向けに最適化できます。

HeyGenでプロダクト解説動画を作成するには、どのくらい時間がかかりますか？

HeyGen を使えば、スクリプトの複雑さやビジュアルの要件にもよりますが、最短で数時間ほどでプロ品質の製品動画を作成できます。

HeyGenで商品動画を作成するのに、映像制作のスキルは必要ですか？

まったく問題ありません。HeyGen の使いやすいインターフェースは、専門的な技術知識を持たないマーケター、教育者、ビジネスユーザー向けに設計されています。プラットフォームが動画作成のプロセスを、ステップごとにわかりやすく案内します。

HeyGen のプロダクト動画は、どの業界で最も効果がありますか？

HeyGen は、SaaS、eコマース、教育、医療などの業界に最適で、製品の分かりやすい説明や顧客エンゲージメントが重視されるあらゆる場面で活用できます。

製品説明動画を作成するために、HeyGenの始め方を教えてください。

始め方はとても簡単です。HeyGen に登録し、動画作成ツールを試してみて、今日から AI を活用した最初のプロダクト動画の制作を始めましょう。

AIで動画制作を始めましょう

あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速している事例をご覧ください。

CTA background