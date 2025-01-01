「私たちは多くの異なる事業部門を担当しています。どのマーケティングチームにも言えることですが、私たちも存在感を発揮する必要があります。同時に、規模を踏まえると、特に機動的でなければなりません。だからこそ、受け身で反応するのではなく、積極的にAIを取り入れ、活用することを選んだのです。」

ケリー・ピーターズ

Tomorrow.io マーケティング担当副社長