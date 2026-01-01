HeyGen 認定代理店を見つける。
テキストベースのエディターにより、AI動画ジェネレーターを文書を書くのと同じくらい簡単に使うことができます。トーン、話し方、ジェスチャー、感情表現まで、すべてをひとつのシームレスなプラットフォーム上でコントロールできます。人を中心に据えたストーリーテリング体験のために設計された、AI生成動画ソリューションです。もう、スピードとクオリティのどちらかを選ぶ必要はありません。
あなたのビジネスに最適なAI動画の専門家を見つけましょう
HeyGen の革新的な AI 動画作成ツールを使って、動画をスケールし、ワークフローを効率化し、エンゲージメントを高めましょう。
認定パートナーを探す
AI生成動画などに実績のある、HeyGen認定代理店を厳選してご紹介します。
あなたにぴったりの相手を見つけよう
フィルターを使って、あなたの業界や特定のAI動画ニーズを専門とする代理店を見つけましょう。
つながって協力する
経験豊富な HeyGen 認定代理店に連絡してプロジェクトについて相談し、信頼できる AI 動画制作のエキスパートと共に導入を始めましょう。
メリット
なぜHeyGen認定代理店と提携すべきなのか？
信頼できる専門性
Enable secure, frictionless team access with enterprise-grade single sign-on (SSO) and identity management.
ニーズに合わせたAI動画ソリューション
Manage all seats, credits, and invoices from one streamlined, organization-wide billing hub.
より速い動画制作
Create and publish videos confidently with full commercial rights included for business use.
多言語動画
Connect HeyGen seamlessly to your existing tools and workflows, such as Zapier, HubSpot, Make, and n8n.
最先端のAI動画イノベーション
Control roles, permissions, and shared assets to keep every team aligned and on brand.
シームレスなAI動画統合
Generate videos faster with accelerated rendering queues reserved for business users.
ご不明な点はありませんか？私たちがお答えします
HeyGenとは何ですか？
HeyGen は、カメラや編集スキルがなくても、プロ品質の動画を素早く作成できる AI 動画生成プラットフォームです。HeyGen で広がる可能性を発見し、無料で始めましょう。
HeyGen の AI 動画ソリューションの主な機能は何ですか？
主な機能には、AI動画生成、カスタマイズ可能なAIアバター、高い拡張性、170以上の言語への翻訳機能、そしてさまざまな業界での活用事例が含まれます。これらの機能は、HeyGenのプラットフォームに登録することで無料でお試しいただけます。
HeyGen の AI アバターはどのように動作しますか？
HeyGen の AI アバターは、実際の表情や動きを精巧に再現できるため、プレゼンテーションやマーケティングに最適です。まずはHeyGen を無料でお試しください。
HeyGenの動画は他の言語に翻訳できますか？
はい、HeyGen は 170 を超える言語と方言への翻訳に対応しており、元の話し方やスタイルを保ったまま変換できます。さまざまな言語の動画の世界に飛び込んでみましょう。 HeyGen。
HeyGen 認定代理店パートナー・エコシステムとは何ですか？
インタラクティブアバターや多言語コンテンツなどのAI動画ソリューションを専門とする一流の代理店と企業をつなぎます。プロフェッショナルな代理店パートナーには、HeyGenを通じてご紹介します。