HeyGen は、パーソナライズされた動画マーケティングをシンプルかつ手軽に実現できる点で優れています。汎用的な素材に頼るのではなく、特定のセグメントに合わせてカスタマイズされた動画を作成し、スピーカーアバターを組み込んだり、イベントを差別化する魅力的なコンテンツを提供したりすることができます。