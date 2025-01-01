HeyGen の AI 動画ソリューションで、あらゆるイベントマーケティングのタッチポイントを最大限に活かしましょう。パーソナライズ機能を活用して、集客を促進し、参加者とのつながりを深め、イベントの価値を長く拡張することができます。
With HeyGen, crafting quality event marketing promos is as easy as writing a script. Choose from a wide array of ready-made templates to streamline the process, whether it's a conference, webinar, or meetup. You can swiftly produce custom marketing videos in over 170 locales and dialects, primed to share in no time.
HeyGen makes it seamless to send personalized videos featuring the event speakers, or their lifelike digital avatars, to attendees. Thank registrants, share event details, and give a sneak peek to build excitement with personalized video message features. This approach enhances the experience by integrating personalized content in digital marketing, creating a memorable engagement that energizes people about your event, especially through personalized interactive video opportunities.
Leverage attendee data effectively. Use HeyGen to promptly create personalized event summaries, key highlights, and follow-ups that keep your audience engaged and stimulate conversions long after the event concludes, using personalized video email marketing.
「他のパーソナライズ動画プラットフォームでもテストを行いましたが、品質面ではHeyGenが群を抜いていました。今回が初の取り組みで、ハイリスク・ハイリターンの環境であることを最初から率直にチームに伝えていましたが、そのリスクを取った価値は十分にありました。」
ケリー・ピーターズ
Tomorrow.io マーケティング担当副社長
HeyGenでイベントマーケティング動画を作成する方法
HeyGen のプロモ動画メーカーを起動し、カメラや編集スキルがなくても、カスタム動画機能を使ってイベントのプロモーション、招待、振り返り用の動画作成を始めましょう。
HeyGen は、魅力的でパーソナライズされた動画プロモーションや招待動画の作成を支援し、より高い参加率を実現します。プロフェッショナル品質の動画をオーディエンスに合わせて制作することで、混み合った受信トレイやデジタルチャネルの中でも目を引き、より多くの登録を促し、参加者数の向上につなげます。
はい！HeyGen を使えば、パーソナライズされた動画招待状やフォローアップを簡単に送信できます。イベント登壇者本人やそのデジタルアバターを起用したカスタムメッセージを作成し、参加者へのお礼やイベントの予告、セッションの見どころなどを伝えましょう。パーソナライズされたアプローチは期待感を高め、オーディエンスの関心を維持するのに役立ちます。
当社のプロモ動画メーカーを使えば、わずか数分で魅力的なイベント用プロモ動画を作成できます。スクリプトを入力し、HeyGenのすぐに使えるテンプレートから選んで、必要に応じてカスタマイズするだけです。デザインや編集の経験は一切不要で、スピーディかつストレスなく制作できます。
もちろんです！HeyGen を使えば、イベント後のパーソナライズされた動画を配信できます。イベントの振り返りや重要なポイントのまとめ、感謝のメッセージなどを含めることができ、参加者セグメントごとにフォローアップ内容を最適化できます。これにより、イベント終了後も長期的にオーディエンスの関心を維持し、コンバージョンの向上につなげることができます。
HeyGen は、カンファレンス、ウェビナー、ミートアップ、ワークショップなどの告知やパーソナライズに最適なツールです。イベント前のプロモーションからイベント後のサマリーまで、あらゆる段階でマーケティングの効果を高めます。
はい！HeyGen は 170 を超えるロケールと言語バリエーションに対応しており、イベント動画をグローバルな視聴者向けにローカライズできます。招待状、プロモーション動画、フォローアップなど、どのような用途でも、あなたのメッセージは言語や文化の壁を越えてしっかりと伝わります。
HeyGen を使えば、高額な動画制作費や大規模なクリエイティブチームは必要ありません。AI を活用したツールとテンプレートにより、コストを抑えながら高品質な動画を素早く制作でき、イベントの成功を最大化することにリソースを集中できます。
はい。HeyGen はメールプラットフォーム、ソーシャルメディアツール、イベント管理システムとシームレスに連携します。動画をキャンペーンに簡単に組み込み、イベントマーケティングのワークフローを効率化できます。
HeyGen は、パーソナライズされた動画マーケティングをシンプルかつ手軽に実現できる点で優れています。汎用的な素材に頼るのではなく、特定のセグメントに合わせてカスタマイズされた動画を作成し、スピーカーアバターを組み込んだり、イベントを差別化する魅力的なコンテンツを提供したりすることができます。
始めるのはとても簡単です。HeyGen に登録し、イベント向けにデザインされたテンプレートを閲覧して、次回のカンファレンス、ウェビナー、またはミートアップを宣伝するパーソナライズ動画の作成を始めましょう。HeyGen を使えば、実際の成果につながる、より魅力的なキャンペーンを展開できます。
