150年以上にわたり、Sibelcoは産業用鉱物の採掘と加工を専門とするグローバルなマテリアルソリューション企業として事業を展開してきました。本社をベルギーに置き、ヨーロッパ、北米、南米、アジアなど世界各地で事業を行うSibelcoは、持続可能性とイノベーションに重点を置き、環境負荷を最小限に抑えながら、変化する顧客ニーズに応えるためにプロセスと製品の継続的な改善に取り組んでいます。

Sibelco のデジタルラーニングマネージャーである Jean-Marie Petit 氏は、社内向けトレーニング動画の従来の制作プロセスでは、完成までに数か月もの制作期間がかかることが多いと語りました。しかし HeyGen を導入したことで、彼のチームは生産性を大幅に向上させ、サプライチェーン生産プロセスを円滑にするための、安全で有益なトレーニング教材を提供するという同社のミッションに、より効率的に取り組めるようになりました。

課題

これまで、Sibelco のトレーニングチームにとって動画制作は大きなハードルでした。出演者の手配、世界各地の拠点への出張撮影、さらに各言語向けに動画を編集・カスタマイズする作業は、多くの時間とリソースを消費していました。こうした従来型の手法は、予算を圧迫するだけでなく、チームが効率的かつ効果的に動画を制作することを妨げていたのです。

コスト削減と制作時間の短縮につながるAIツールに関心を持っていたJean-Marieのラーニング＆ディベロップメントチームは、HeyGenを見つけたことで、ワークフローが一変しました。チームは、これまでのように俳優をスタジオに何時間も、場合によっては何日も呼んで動画を制作する必要がなくなり、時間と労力を大幅に節約できるようになりました。HeyGenを使えば、コンテンツの更新も迅速に行うことができ、研修教材を常に最新の方針や手順に沿った内容に保つことができます。

解決策

HeyGen のリアルな AI アバターとテキスト読み上げ（text-to-speech）機能を統合したことで、Sibelco のトレーニングプロセスは大きく変革され、外部ベンダーへの依存が大幅に減りました。動画を社内で制作・公開できるようになったことで、チームはコンテンツをより細かくコントロールできるようになり、大きなコスト削減につながるとともに、制作チームが主体的に動画を作成できるようになりました。

この新しいワークフローは、Sibelco の業務プロセスを効率化しただけでなく、スタジオ品質の研修動画を大規模に制作できるようにし、従業員が自分の業務を安全かつ効率的に遂行するために必要な知識とスキルを身につけられるようにしました。制作プロセスを合理化したことで、Jean-Marie の L&D チームは、特定の研修ニーズに合わせたコンテンツを迅速に開発できるようになりました。これにより、従業員は一貫性のある明確な指示を受けられ、ミスの発生を抑え、全体的なパフォーマンスの向上につながっています。その結果、研修要件を満たすだけでなく、組織全体に安全性と効率性を重視する文化を育むことにも貢献しています。

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結果

わずか6か月足らずで、Sibelcoは社内トレーニング動画の制作にかかる時間を一変させました。動画制作コストは劇的に削減され、わずか1分間のトレーニングコンテンツで1,000ユーロを節約できるようになりました。さらに、同社のチームはHeyGenを活用して、自社のチームにAIの可能性を示しており、これはSibelcoにおけるAIの変革的な可能性を浮き彫りにするうえで非常に大きな価値を発揮しています。

さらに、HeyGen を活用することで、制作・公開できる動画の本数を大幅に増やすことができました。この変化により、豊富な動画制作の専門知識がない人でも、より幅広い人々が革新的なアイデアを形にし、コンテンツを作れるようになりました。現在では、チームは既存コンテンツを効率的に更新し、予算を増やすことなく高品質なトレーニング教材を制作できるようになっています。

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「HeyGen を使えば、物事はよりシンプルで直感的になります。AI の活用は敷居が高く感じられることもありますが、HeyGen のワークフローなら簡単に扱うことができ、Sibelco の従業員の安全を守りながら、私たちのチームの時間とコストを節約できます。」

ジャン＝マリー・プティ

デジタルラーニングマネージャー（Sibelco）