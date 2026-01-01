アプリ連携でAI動画の力を最大限に引き出しましょう

テキストベースのエディターにより、AI動画ジェネレーターを文書を書くのと同じくらい簡単に使うことができます。トーン、話し方、ジェスチャー、感情表現まで、すべてをひとつのシームレスなプラットフォーム上でコントロールできます。人を中心に据えたストーリーテリング体験のために設計された、AI生成動画ソリューションです。もう、スピードとクオリティのどちらかを選ぶ必要はありません。

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115,215,935生成された動画
89,166,114生成されたアバター数
15,899,090翻訳済み動画
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HeyGen の革新的な AI 動画作成ツールを使って、動画をスケールし、ワークフローを効率化し、エンゲージメントを高めましょう。

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HeyGen の強力な動画生成ツールでアプリを強化しませんか？HeyGen の動画 API を統合して、ユーザーがあなたのアプリケーション内で直接、魅力的な AI 生成動画を作成できるようにしましょう。

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HeyGen の高性能な AI 動画作成ツールでアプリを強化しませんか？HeyGen の動画 API を統合すれば、ユーザーはあなたのアプリ上でそのまま魅力的な動画を作成できるようになります。

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クライアントにAI搭載のスタジオ品質の動画を提供したい方へ。認定パートナーとして、限定トレーニングやコミッションが受けられるエージェンシーパートナープログラムにご参加ください。

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ご不明な点はありますか？こちらでお答えします

HeyGenアプリパートナーエコシステムとは何ですか？

HeyGenのアプリパートナーエコシステムは、人気のアプリとシームレスに連携し、既存のワークフローの中でAI動画制作を効率化します。

HeyGen は Zapier を使ってどのように動画制作を効率化しますか？

HeyGen と Zapier を連携させることで、多言語の AI 動画を作成し、数多くの連携アプリケーションを使ったワークフローを自動化できます。

HeyGenはYouTube動画を翻訳できますか？

はい、HeyGen を使えば、コンテンツをダウンロードしたり再アップロードしたりすることなく、YouTube 動画を複数の言語に直接翻訳できます。

HeyGen を Canva と一緒に使うメリットは何ですか？

HeyGen と Canva を組み合わせることで、静的なデザインをダイナミックな AI 駆動の動画へと変換し、動画制作をより簡単にします。

HeyGen と HubSpot はコンテンツ戦略にどのように役立ちますか？

HeyGen と HubSpot を組み合わせることで、ユーザーはブログ記事を素早く AI 動画サマリーに変換し、ソーシャルメディア向けのコンテンツ戦略を強化できます。

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