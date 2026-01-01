アプリ連携でAI動画の力を最大限に引き出しましょう

テキストベースのエディターにより、AI動画ジェネレーターを文書を書くのと同じくらい簡単に使うことができます。トーン、話し方、ジェスチャー、感情表現まで、すべてをひとつのシームレスなプラットフォーム上でコントロールできます。人を中心に据えたストーリーテリング体験のために設計された、AI生成動画ソリューションです。もう、スピードとクオリティのどちらかを選ぶ必要はありません。