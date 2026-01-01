アプリ連携でAI動画の力を最大限に引き出しましょう
テキストベースのエディターにより、AI動画ジェネレーターを文書を書くのと同じくらい簡単に使うことができます。トーン、話し方、ジェスチャー、感情表現まで、すべてをひとつのシームレスなプラットフォーム上でコントロールできます。人を中心に据えたストーリーテリング体験のために設計された、AI生成動画ソリューションです。もう、スピードとクオリティのどちらかを選ぶ必要はありません。
HeyGen のアプリパートナーエコシステムを探索する
HeyGen の革新的な AI 動画作成ツールを使って、動画をスケールし、ワークフローを効率化し、エンゲージメントを高めましょう。
作る。稼ぐ。創造する。
HeyGen の革新的な AI 動画作成ツールを使って、動画をスケールし、ワークフローを効率化し、エンゲージメントを高めましょう。
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ご不明な点はありますか？こちらでお答えします
HeyGenアプリパートナーエコシステムとは何ですか？
HeyGenのアプリパートナーエコシステムは、人気のアプリとシームレスに連携し、既存のワークフローの中でAI動画制作を効率化します。
HeyGen は Zapier を使ってどのように動画制作を効率化しますか？
HeyGen と Zapier を連携させることで、多言語の AI 動画を作成し、数多くの連携アプリケーションを使ったワークフローを自動化できます。
HeyGenはYouTube動画を翻訳できますか？
はい、HeyGen を使えば、コンテンツをダウンロードしたり再アップロードしたりすることなく、YouTube 動画を複数の言語に直接翻訳できます。
HeyGen を Canva と一緒に使うメリットは何ですか？
HeyGen と Canva を組み合わせることで、静的なデザインをダイナミックな AI 駆動の動画へと変換し、動画制作をより簡単にします。
HeyGen と HubSpot はコンテンツ戦略にどのように役立ちますか？
HeyGen と HubSpot を組み合わせることで、ユーザーはブログ記事を素早く AI 動画サマリーに変換し、ソーシャルメディア向けのコンテンツ戦略を強化できます。
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