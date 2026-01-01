ザ・ウルトグループは、締結・組立用部材の開発、製造、販売において世界市場をリードする企業です。世界各地で400社を超える企業が2,800以上の営業所やショップを運営しており、ドイツのキュンツェルスアウを発祥とするこのグローバルなファミリービジネスを構成しています。ウルトの企業文化は、オープンさ、感謝、敬意、好奇心、責任感、謙虚さ、そして質素さといった価値観によって特徴づけられています。これらの価値観は、ウルトの成功を支える礎であり、あらゆる協働の基本となっています。

8万8,000人の従業員が80を超える国々に分散しているため、多言語で構成されたチームが存在し、その業務ニーズも多岐にわたります。コミュニケーションやトレーニングにおけるギャップを埋めるには、コスト効率と生産性を両立しつつ、コミュニケーションプロセスを合理化できるソリューションが必要でした。そこでヴュルスが選んだのが HeyGen でした。

グローバルな人材とのコミュニケーション

家族経営のグローバル企業であるウルトは、多国籍な従業員に対して一貫性があり効果的なコミュニケーションを実現するという課題に直面していました。CEO や取締役会を含む経営陣は、APAC、ヨーロッパ、アメリカなどの地域の従業員に情報を届けるため、複数の言語で最新情報や戦略的な取り組みを共有する必要がありました。既存のプロセスは、高額なスタジオ収録のボイスオーバーや精度の低い字幕ソリューションに依存しており、いずれもスケーラブルでもコスト効率的でもありませんでした。

「HeyGen のようなツールは、私たちにとって大きなニーズがありました。というのも、例えばアジア太平洋地域の上級副社長であれば、日本、マレーシア、インドネシア、カンボジアにある当社グループ各社の責任を負うことになるからです」と、ヴルス社 コーポレートコミュニケーション部門 グループリーダーのアンドレアス・ヘンシェル氏は語った。

これらの課題に拍車をかけていたのが、コストと時間の非効率性でした。文字起こし、翻訳、字幕付けなどの従来型の動画制作手法は、多くのリソースを必要とします。外部スタジオでボイスオーバーを制作すると、必要な言語によっては、10分の音声あたり800〜1,200ユーロの費用がかかります。

「個々のプロジェクトに声優を起用するには費用がかかりすぎる場合、英語版に対して各国語の字幕を付けることで対応しようとしていました」とアンドレアスは語った。「しかしそれは十分な解決策ではなく、しかもかなり高くつきました。というのも、英語が分からない人にとっては、自分の言語の字幕が付いているとはいえ、英語の動画そのものにまだ苦労させられてしまうからです。」

HeyGenの導入とユースケースの拡大