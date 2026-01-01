ザ・ウルトグループは、締結・組立用部材の開発、製造、販売において世界市場をリードする企業です。世界各地で400社を超える企業が2,800以上の営業所やショップを運営しており、ドイツのキュンツェルスアウを発祥とするこのグローバルなファミリービジネスを構成しています。ウルトの企業文化は、オープンさ、感謝、敬意、好奇心、責任感、謙虚さ、そして質素さといった価値観によって特徴づけられています。これらの価値観は、ウルトの成功を支える礎であり、あらゆる協働の基本となっています。
8万8,000人の従業員が80を超える国々に分散しているため、多言語で構成されたチームが存在し、その業務ニーズも多岐にわたります。コミュニケーションやトレーニングにおけるギャップを埋めるには、コスト効率と生産性を両立しつつ、コミュニケーションプロセスを合理化できるソリューションが必要でした。そこでヴュルスが選んだのが HeyGen でした。
グローバルな人材とのコミュニケーション
家族経営のグローバル企業であるウルトは、多国籍な従業員に対して一貫性があり効果的なコミュニケーションを実現するという課題に直面していました。CEO や取締役会を含む経営陣は、APAC、ヨーロッパ、アメリカなどの地域の従業員に情報を届けるため、複数の言語で最新情報や戦略的な取り組みを共有する必要がありました。既存のプロセスは、高額なスタジオ収録のボイスオーバーや精度の低い字幕ソリューションに依存しており、いずれもスケーラブルでもコスト効率的でもありませんでした。
「HeyGen のようなツールは、私たちにとって大きなニーズがありました。というのも、例えばアジア太平洋地域の上級副社長であれば、日本、マレーシア、インドネシア、カンボジアにある当社グループ各社の責任を負うことになるからです」と、ヴルス社 コーポレートコミュニケーション部門 グループリーダーのアンドレアス・ヘンシェル氏は語った。
これらの課題に拍車をかけていたのが、コストと時間の非効率性でした。文字起こし、翻訳、字幕付けなどの従来型の動画制作手法は、多くのリソースを必要とします。外部スタジオでボイスオーバーを制作すると、必要な言語によっては、10分の音声あたり800〜1,200ユーロの費用がかかります。
「個々のプロジェクトに声優を起用するには費用がかかりすぎる場合、英語版に対して各国語の字幕を付けることで対応しようとしていました」とアンドレアスは語った。「しかしそれは十分な解決策ではなく、しかもかなり高くつきました。というのも、英語が分からない人にとっては、自分の言語の字幕が付いているとはいえ、英語の動画そのものにまだ苦労させられてしまうからです。」
HeyGenの導入とユースケースの拡大
HeyGen により、Würth は多言語動画を簡単に制作できるようになりました。各地域の上級副社長は HeyGen を使って、最大 10 言語で月次アップデートを作成し、アジア太平洋、ヨーロッパ、アメリカ大陸のチームがタイムリーでローカライズされたメッセージを受け取れるようにしています。これらの動画は Würth のイントラネットシステムを通じて共有され、ユーザーの言語設定に自動的に合わせてコンテンツが表示されるため、アクセシビリティとエンゲージメントが向上しています。
「動画翻訳機能とインターフェースの使いやすさは、競合他社と比べて本当に優れている。HeyGenには代わりになるものがない」とアンドレアス氏は語った。
Würth は HeyGen の別の活用方法として、自社の複雑な製品に関するチームトレーニングに役立てています。産業用工具や電子部品を含む多様な製品ポートフォリオを持つ Würth では、社内チームと顧客の双方に向けた多言語のトレーニング教材が必要でした。しかし、リモートでも対面でも、言語の壁がトレーニングセッションの効果を妨げていました。
「当社には、ほとんどすべての製品についてセールスポイントや仕組みを学ばなければならないグローバルな営業部隊がいるため、R&D部門からプロダクトマネジメント、そしてグローバルな営業部隊へと知識を受け渡す際に問題が生じていました」とアンドレアスは語った。
これにより、各チームは自分たちの母国語でワークショップを収録し、HeyGen がそれを翻訳して複数の言語で洗練された動画として生成できるようになりました。この機能によって、チームは動画全体を再撮影することなく、特定のセグメントだけをシームレスに更新できるようになり、コンテンツの正確性を保ちながら、時間とリソースの大幅な削減を実現しました。
「一番の利点は、たとえ言い間違えたり、言葉に詰まったりしても、HeyGen なら簡単に修正できることです」とアンドレアスは言いました。「製品アップデートがあっても、動画を最初から撮り直す必要はなく、その部分だけを差し替えればいい。それが、トレーナーたちにとって非常に大きな資産だと分かってきている点です。」
動画を最優先する企業へと変革する
HeyGen の導入により、ヴルートグループはグローバルな従業員とのコミュニケーションやトレーニングの方法を変革し、同社の情報伝達手段は文章中心から動画中心へとシフトしつつあります。
- コスト削減：従来のスタジオでのボイスオーバーを HeyGen のAI翻訳機能に置き換えたことで、ヴルス社は80％のコスト削減を実現しました。経営陣向けプレゼンテーションの制作費が大幅に抑えられ、同社はリソースをより戦略的に配分できるようになりました。
- 時間効率HeyGen により、動画制作にかかる時間が半分になりました。最近では、CEO と会社オーナーによる 65 分間のプレゼンテーションを 8 つの言語に翻訳しましたが、これが 4 営業日で完了しました。従来であれば、少なくとも 8 日はかかる作業でした。
- アクセシビリティの向上：最大10言語で動画を提供することで、Würthのコミュニケーションはより包括的で効果的なものになりました。従業員は自分の言語に合わせたコンテンツにアクセスできるようになり、エンゲージメントと理解度が高まりました。
- 使いやすさの向上HeyGen の直感的なインターフェースにより、従来の eラーニングや動画編集ツールと比べてオンボーディング時間が短縮されました。従業員はわずか45分でツールの使い方を習得でき、ヴルス社の世界各地の拠点にいるチームが、このテクノロジーをスムーズに導入できるようになりました。
「HeyGen は私たちの動画コンテンツの作り方に革命を起こし、動画をコミュニケーションの手段として活用するのに大いに役立っています」とアンドレアスは語った。「コミュニケーションをこれまでよりずっと身近で、そしてずっとパーソナルなものにしてくれました。」