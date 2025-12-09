課題

制作に時間がかかりすぎます。従来型の動画制作は完了までに数週間から数か月かかるため、ビジネスの変化に追いつくことができません。

クリエイティブリソースが限られており、社内の動画制作チームは手一杯の状態です。そのため、各事業部門は時間と優先順位をめぐって競い合わざるを得ません。

コストはあっという間に膨れ上がります。代理店、出演者、スタジオ、そして再撮影の積み重ねで予算は天井知らずになり、実際に制作できるコンテンツ量が大きく制限されてしまいます。

コンテンツはすぐに古くなってしまいます。動画が完成する頃には、ポリシーや製品、プロセスがすでに変わっていることもあります。

ローカリゼーションがボトルネックになっています。複数の言語で動画を翻訳し、再収録するには数週間もの遅延が発生し、予算を圧迫します。