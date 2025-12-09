Pricing Enterprise Background

料金とソリューション

マーケティング、トレーニング、グローバルコミュニケーションなど、あらゆる用途に対応した、シームレスで安全かつスケーラブルなAI動画制作で、組織の力を最大限に引き出しましょう。

G24.81,000件以上のレビュー
プライバシー保護 & セキュリティ | AIガバナンス管理機能 | SOC 2 | GDPR | CCPA | データプライバシーフレームワーク | AI法規格
世界をリードする企業はHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
company logo 37
company logo 38
company logo 39
特典

エンタープライズ企業がHeyGenを選ぶ理由

あなたのビジネスは止まらない。その勢いを、ビジュアルコンテンツも止めるべきではありません。

Benefits overview illustration

ビジネスのスピードで前進しましょう

動画の更新や新規作成を、数か月ではなく数分で完了。再撮影も代理店による遅延も不要です。大規模な動画も即座に制作できます。エンタープライズプランなら、優先処理もご利用いただけます。

あらゆるオーディエンスとつながる

トレーニング、マーケティング、セールス、社内コミュニケーションなどのコンテンツを、自然なボイスクローンと人間らしいリップシンクを使って、175以上の言語と方言に翻訳できます。

あなたの歩みに合わせて進化するコンプライアンス

SOC 2 Type II、GDPR、CCPA を含むエンタープライズグレードのセキュリティとコンプライアンスにより、お客様のデータ、チーム、ブランドは常に保護されます。

全員がブランド基準を守れるようにする

一元管理されたブランドキット、役割ベースのアクセス権限、そしてバージョン管理により、あらゆる部門・地域・キャンペーンにわたってコンテンツの一貫性を維持できます。

あなたの働く場所で機能します

HeyGenは、あなたのチームがすでに利用しているシステム（例：LMSプラットフォーム、CRM、マーケティングオートメーションツール）と連携し、さらに強力なAPIを使って機能を拡張することもできます。

単なるプラットフォームではなく、真のパートナーとして

導入初日から、専任のカスタマーサクセスマネージャー、24時間体制のサポート、そして御社のビジネスに合わせたオンボーディングをご利用いただけます。単にソフトウェアを購入するのではなく、パートナーを迎え入れることになるのです。

全社規模での動画制作

スーツ姿で笑顔の女性がノートパソコンの後ろに座っており、吹き出しには「あなたのためだけの特別オファーがあります！」と書かれている

グローバル規模で実現するAI主導の人材育成と学習

HeyGen Enterprise は、大規模な動画ニーズを持つ組織向けに設計されています。あらゆる部門でコンテンツを作成し、パーソナライズし、ローカライズしながら、最も厳格なセキュリティおよびコンプライアンス基準を満たすことができます。無制限の動画作成、高度なコラボレーションツール、強力な各種連携機能、そして専任サポートにより、チームはより迅速に動き、ブランド一貫性を保ち、あらゆる場所のオーディエンスにリーチできます。これらすべてを、ひとつのプラットフォーム上で実現します。

HeyGen の違いをご覧ください

課題

制作に時間がかかりすぎます。従来型の動画制作は完了までに数週間から数か月かかるため、ビジネスの変化に追いつくことができません。
クリエイティブリソースが限られており、社内の動画制作チームは手一杯の状態です。そのため、各事業部門は時間と優先順位をめぐって競い合わざるを得ません。
コストはあっという間に膨れ上がります。代理店、出演者、スタジオ、そして再撮影の積み重ねで予算は天井知らずになり、実際に制作できるコンテンツ量が大きく制限されてしまいます。
コンテンツはすぐに古くなってしまいます。動画が完成する頃には、ポリシーや製品、プロセスがすでに変わっていることもあります。
ローカリゼーションがボトルネックになっています。複数の言語で動画を翻訳し、再収録するには数週間もの遅延が発生し、予算を圧迫します。
品質が一貫していません。チームや外部ベンダーごとに動画の見た目やトーン、基準がばらばらで、ブランドが薄まってしまいます。

特長

動画を数か月ではなく数時間で作成・パーソナライズ・更新できるため、トレーニング、マーケティング、社内外コミュニケーションが遅れません。
ビジネス部門が自らプロフェッショナルなコンテンツを制作できるようにしつつ、クリエイティブチームは高付加価値のプロジェクトに専念できるようにします。
AI生成のアバターと音声を活用することで、代理店やスタジオ、再撮影の必要をなくし、予算を予測しやすく保てます。
コンテンツを常に最新の状態に保ちましょう。スクリプトの一文を更新したり、再収録なしで即座に翻訳したりできるため、状況が変化しても動画の内容を正確かつ関連性の高いものに維持できます。
遅延なくローカライズ。自然なリップシンクとボイスクローンを活用して、動画を175以上の言語と方言に翻訳し、数週間分の作業時間と大幅なコストを削減します。
一元管理されたブランドキット、役割ベースのアクセス権限、標準化されたアバターにより、すべての部門が、常にブランドイメージやトーンに合ったコンテンツを作成できる環境が整います。
G24.81,000件以上のレビュー
トラストバッジ1トラストバッジ 2トラストバッジ3トラストバッジ4トラストバッジ5

エンタープライズ向けスタックに最適な設計

学習プラットフォームから営業ツールまで、HeyGen はお使いのテクノロジーエコシステムと連携し、API を通じてさらに幅広く拡張できます。

CTA background
導入事例

トレーニング、マーケティング、ローカリゼーションの各チームがHeyGenを信頼する理由

customer story

90％

動画完了率

customer story

25％

完了率の向上

customer story

10倍

動画制作スピードの向上

customer story

10〜15

動画ごとの言語数

customer story

80％

翻訳コストの削減

customer story

1,000ユーロ

動画1分あたりの削減額

ご不明な点はありますか？ 私たちがお答えします。

HeyGen AI エンタープライズプランには何が含まれていますか？

HeyGen Enterprise は、大規模なチーム向けの、完全な AI 動画プラットフォーム兼クリエイティブオペレーティングシステムです。主な内容は次のとおりです。

  • エンタープライズガバナンス：SAML SSO、SCIM、ロールベースのアクセス、監査ログ
  • 管理者向けコントロール：ワークスペース、承認、ブランドテンプレート、コンテンツ保持
  • パフォーマンスとスケーラビリティ：優先レンダリング、高いスループット、API へのアクセス
  • セキュリティとプライバシー：転送中および保存時の暗号化、DPA（データ処理契約）への対応
  • 高度な作成機能：プライベートまたは制御されたアバター、動画翻訳、パーソナライズ
  • ホワイトグローブによるオンボーディングとサポート：専任のオンボーディング、トレーニング、およびカスタマーサクセス支援

AIエンタープライズプランの料金は、標準プランと比べてどのくらいかかりますか？

Enterprise プランは、お客様の導入計画とガバナンス要件に合わせて設計されています。ご投資額は、席数、利用状況、コンプライアンス要件、サポートレベル、契約条件などによって変動します。詳細なご提案については、ぜひ当社チームまでお問い合わせください。

ビジネス向け動画制作にAIを導入する際のコストには、どのような要因が影響しますか？

主な要因には、チーム規模、利用量、ローカライズの必要性、セキュリティおよびコンプライアンスの範囲、API と連携の複雑さ、トレーニングと有効化、SLA、そして契約期間が含まれます。

HeyGen のエンタープライズ向け AI の料金は、他のプラットフォームと比べてどうですか？

エンタープライズ企業は、成果物の品質、ローカリゼーションの精度、公開までの時間、ガバナンス機能、そして統合にかかる工数など、総合的な価値で評価します。HeyGen は、お客様の規模やワークフローに合わせて柔軟なパッケージ構成を提供します。ご要件に基づいた詳細な比較評価をご希望の場合は、お問い合わせください。

HeyGen のエンタープライズプランは、大規模な B2B 組織に適していますか？

はい。HeyGen は、ブランド管理、承認フロー、ID 管理、詳細な監査性、そして API を必要とするグローバル企業向けに構築されています。主な導入部門には、マーケティング、人材開発（L&D）、セールスイネーブルメント、コーポレートコミュニケーションなどがあります。

HeyGen は、エンタープライズ向け AI ソリューションに柔軟な料金プランを提供していますか？

はい。オプションとしては、利用量に連動したパッケージ、年次または複数年契約、コミットメント型の利用割引、そして本格展開の前に価値を検証するための段階的な導入やパイロット導入などがあります。

HeyGen は、エンタープライズ向けにどのようにセキュリティとコンプライアンス（SOC 2、GDPR、CCPA）を確保していますか？

HeyGen は、保存時および転送時の暗号化、SAML SSO、SCIM プロビジョニング、RBAC、監査ログ、最小権限アクセス、データガバナンス管理など、エンタープライズ向けのセキュリティベストプラクティスに準拠しています。GDPR および CCPA の要件に対応しており、NDA 締結後にセキュリティ関連ドキュメントや SOC 2 の詳細をご提供できます。

HeyGen を利用する企業にとって、生成 AI にはどのようなメリットがありますか？

はい！HeyGen では、基本的な機能を使って無料で動画を作成できる AI 動画ジェネレーターを提供しています。より高度なカスタマイズや高品質な書き出し、追加の AI ツールを利用したい場合は、有料プランにアップグレードすることができます。

AIで動画制作を始めましょう

あなたのビジネスに近い企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速している事例をご覧ください。

CTA background