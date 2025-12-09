ビジネスのスピードで前進しましょう
動画の更新や新規作成を、数か月ではなく数分で完了。再撮影も代理店による遅延も不要です。大規模な動画も即座に制作できます。エンタープライズプランなら、優先処理もご利用いただけます。
あなたのビジネスは止まらない。その勢いを、ビジュアルコンテンツも止めるべきではありません。
動画の更新や新規作成を、数か月ではなく数分で完了。再撮影も代理店による遅延も不要です。大規模な動画も即座に制作できます。エンタープライズプランなら、優先処理もご利用いただけます。
トレーニング、マーケティング、セールス、社内コミュニケーションなどのコンテンツを、自然なボイスクローンと人間らしいリップシンクを使って、175以上の言語と方言に翻訳できます。
SOC 2 Type II、GDPR、CCPA を含むエンタープライズグレードのセキュリティとコンプライアンスにより、お客様のデータ、チーム、ブランドは常に保護されます。
一元管理されたブランドキット、役割ベースのアクセス権限、そしてバージョン管理により、あらゆる部門・地域・キャンペーンにわたってコンテンツの一貫性を維持できます。
HeyGenは、あなたのチームがすでに利用しているシステム（例：LMSプラットフォーム、CRM、マーケティングオートメーションツール）と連携し、さらに強力なAPIを使って機能を拡張することもできます。
導入初日から、専任のカスタマーサクセスマネージャー、24時間体制のサポート、そして御社のビジネスに合わせたオンボーディングをご利用いただけます。単にソフトウェアを購入するのではなく、パートナーを迎え入れることになるのです。
全社規模での動画制作
HeyGen の違いをご覧ください
学習プラットフォームから営業ツールまで、HeyGen はお使いのテクノロジーエコシステムと連携し、API を通じてさらに幅広く拡張できます。
HeyGen Enterprise は、大規模なチーム向けの、完全な AI 動画プラットフォーム兼クリエイティブオペレーティングシステムです。主な内容は次のとおりです。
Enterprise プランは、お客様の導入計画とガバナンス要件に合わせて設計されています。ご投資額は、席数、利用状況、コンプライアンス要件、サポートレベル、契約条件などによって変動します。詳細なご提案については、ぜひ当社チームまでお問い合わせください。
主な要因には、チーム規模、利用量、ローカライズの必要性、セキュリティおよびコンプライアンスの範囲、API と連携の複雑さ、トレーニングと有効化、SLA、そして契約期間が含まれます。
エンタープライズ企業は、成果物の品質、ローカリゼーションの精度、公開までの時間、ガバナンス機能、そして統合にかかる工数など、総合的な価値で評価します。HeyGen は、お客様の規模やワークフローに合わせて柔軟なパッケージ構成を提供します。ご要件に基づいた詳細な比較評価をご希望の場合は、お問い合わせください。
はい。HeyGen は、ブランド管理、承認フロー、ID 管理、詳細な監査性、そして API を必要とするグローバル企業向けに構築されています。主な導入部門には、マーケティング、人材開発（L&D）、セールスイネーブルメント、コーポレートコミュニケーションなどがあります。
はい。オプションとしては、利用量に連動したパッケージ、年次または複数年契約、コミットメント型の利用割引、そして本格展開の前に価値を検証するための段階的な導入やパイロット導入などがあります。
HeyGen は、保存時および転送時の暗号化、SAML SSO、SCIM プロビジョニング、RBAC、監査ログ、最小権限アクセス、データガバナンス管理など、エンタープライズ向けのセキュリティベストプラクティスに準拠しています。GDPR および CCPA の要件に対応しており、NDA 締結後にセキュリティ関連ドキュメントや SOC 2 の詳細をご提供できます。
はい！HeyGen では、基本的な機能を使って無料で動画を作成できる AI 動画ジェネレーターを提供しています。より高度なカスタマイズや高品質な書き出し、追加の AI ツールを利用したい場合は、有料プランにアップグレードすることができます。
あなたのビジネスに近い企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速している事例をご覧ください。