Talking photo AI を使えば、175以上の言語と方言で話す、リアルなAIトーキングフォトを作成できます。LinkedInのプロフィール写真、ホリデー用コンテンツ、旅行シーン、さらにはファンタジー世界まで、あらゆるシーンのAIフォトアバターをワンクリックで無制限に生成できます。
ご紹介：トーキングフォトAI
あなたと同じくらい一生懸命働く、AIトーキングフォトアバターを作成しましょう。あなたの写真を使って、自分自身をあらゆるシチュエーションで再創造できます。HeyGen の AI フォトアバターは、プロフェッショナルなオフィス、ラグジュアリーなバケーション、クリエイティブなファンタジー世界など、どんなビジョンにもフィットします。自然な動き、リアルなジェスチャー、カスタムスタイルによって、あなたのアバターは業界をリードする存在になります。
テキストベースの指示を使って、AIフォトアバターの見た目を定義しましょう。このリアルなアバター作成ツールは、ビジネス用のヘッドショットからカジュアルなポートレート、シネマティックな構図まで、あなたのニーズに合わせた画像を生成します。パーソナライゼーションにおける倫理的側面や、作品づくりの中でどのようにプライバシーとのバランスを取っているかについても考慮しており、私たちの提供するサービスは他に類を見ません。
AIアバターキャラクターをさらに進化させましょう。服装を変えたり、表情を調整したり、背景を切り替えたりして、どんなテーマやシーンにも合う新しい見た目を生成できます。私たちのアバター作成アプリで、思い通りのスタイルを作成してください。
ルックパックでカスタマイズをスピードアップ。ワンクリックで、プロフェッショナル、ライフスタイル、ホリデー、ファンタジーなどのスタイルをあなたのAIフォトアバターに一括適用できます。強化された「写真からアバター生成」オプションを使って、フォトアバター作成を簡単にする新しいアバタージェネレーターをお試しください。
機能と利点：Talking Photo AI
HeyGen のトーキングフォト AI は、あらゆる画像からリアルなアバターを作成するための完全なコントロールを提供します。さまざまな見た目を試したり、プロンプトからアバターを生成したり、ワンクリックでスタイルをカスタマイズしたりと、用途に応じて柔軟に使えます。私たちのプラットフォームなら、どんなシーン・テーマ・オーディエンスにも適応する、表情豊かでアニメーションする AI アバターを簡単に作成できます。
1枚の画像から、自然なボイスシンク、豊かな表情の動き、本物らしい手のジェスチャーを備えたフル動画へと変換します。
細かい調整に悩む必要はありません。ワンクリックで、あなたのフォトアバターはあらゆるシーン、目的、気分にぴったりの理想的なルックに変身します。スタイルや設定を瞬時に切り替えられるので、常にコンテンツを新鮮に保ち、あなたのクリエイティブな目標にしっかりと合わせることができます。
スクリプトを入力
シンプルなテキストプロンプトで、なりたいシーンや服装、ポーズを自由に描写してください。HeyGen の AI が、あなたの写真を手間なくリアルな AI 画像へと変換します。ビジネス、カジュアル、テーマ性のあるスタイルなど、どんなシチュエーションでも選択可能です。アバター変換におけるコンピュータビジョンの魔法を体験しましょう。
自然なまばたきや視線の動き、繊細なマイクロ表情で、あなたのトーキングフォトAIに命を吹き込みましょう。HeyGenは、話の間や強調部分を的確にとらえ、ロボットのようではなく人間らしい話し方を実現します。感情プリセットを追加したり、強さを細かく調整して、言語・シーン・スタイルを問わず、スクリプトのトーンにぴったり合う表現に仕上げることができます。
写真を鮮やかなAIアニメーションアバターに変換
静止画像を、動きと音声を備えたダイナミックなAI生成アバターに変換します。自然で表情豊かなAI動画でオーディエンスを惹きつけ、印象的なフォトアバター体験を生み出しましょう。
最高の精度を得るには写真をアップロードするか、スキップしてイメージだけをもとにアバターを生成し、想像力を存分に発揮しましょう。
プリセットでは想像力に追いつかないときは、テキストプロンプトを使ってあなただけのスタイルを作り上げましょう。思い描いている服装や環境、雰囲気を言葉で描写すれば、あとはHeyGenがAIアバター作成ツールとして、リアリティとパーソナライズを融合させて仕上げてくれます。
厳選されたプリセットスタイルのライブラリにアクセスしてみましょう。ビジネスシーンで映える大胆な装いから、神話の冒険者のようなスタイルまで、多彩に揃っています。ルックパックを使えば、特定のテーマやシーンに合わせて洗練されたルックをすぐに適用でき、写真から生成されるあなたのアバターを一段と魅力的に演出できます。
話す写真AIを作成するには4つの簡単なステップ
あなたのデジタル世界の顔になりましょう。AI が生成したアバターが、あなたの個性や表情、動きを捉え、ユーザーエンゲージメントを高めます。
はっきり写った写真はありますか？ それなら完璧です！ その写真をアップロードし、さらにベストな結果のために、あなた自身の別の写真も数枚追加してください。そうすることで、AIがあなたの特徴を学習し、デジタルツインの細部まで正確に再現できるようになります。
思い描いているイメージを、いくつかの言葉で入力するだけで魔法が始まります。洗練されたヘッドショットから想像力あふれるシーンまで、AIアバターメーカーを使えば、あなたの雰囲気にぴったり合ったアバターを作成できます。
自然な動きと完璧なリップシンクで、あなたのアバターに命を吹き込みましょう。さりげないうなずきから大胆な表現まで、見た目も声もまるであなた自身のように再現され、AIアバタークリエイターの可能性を最大限に引き出します。
HeyGen の AI は、あなたの表情やしぐさ、個性ある特徴を学習し、超リアルなデジタル版のあなたを作り出します。作成したアバターはダウンロードして、Instagram、TikTok、YouTube、LinkedIn など、あなたが新しいアバターで輝きたいあらゆるプラットフォームで共有できます。
語りかける写真
あなたのデジタル世界の顔になりましょう。AI が生成するアバターが、あなたの個性や表情、動きを捉え、ユーザーエンゲージメントを高めます。
Talking Photo AI は、AI を活用して人物のリアルな画像や動画を生成するデジタル表現技術です。写真が話したり動いたり感情を表現したりすることで、写真に命を吹き込みます。コンテンツ制作やバーチャルコミュニケーション、あるいは単純に楽しむ目的にも最適です。
写真をアップロードし、テキストプロンプトであなたのイメージを説明すると、HeyGen がリアルな AI アバターを生成します。
HeyGen を使うと、さまざまなシーンやプラットフォーム向けに、フォトアバター、ビデオアバター、インタラクティブアバターを作成できます。無料で始めて、ユニークな機能をお試しくださいこちら.
はい、HeyGen ではアバターにモーションと音声を追加でき、よりダイナミックでリアルに表現できます。これらの機能の詳細についてはこちらをご覧ください。
HeyGen では、テキストプロンプトと Look Pack を使って服装や表情、背景を変更できるため、あなたに合わせた体験を提供できますこちら.
ルックパックを使えば、プロフェッショナル、ライフスタイル、ファンタジーなどのあらかじめ用意されたスタイルで、アバターをすぐにカスタマイズできます。アバターをどのように魅力的にできるかはこちらをご覧ください。
AIアバターは、動画の作成やSNSのプロフィール画像、ブランディングなどに利用されています。あなたも始める方法を知りたい場合は、こちらをご覧ください。
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。