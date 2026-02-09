プロンプトを使ってAIフォトアバターを生成

テキストベースの指示を使って、AIフォトアバターの見た目を定義しましょう。このリアルなアバター作成ツールは、ビジネス用のヘッドショットからカジュアルなポートレート、シネマティックな構図まで、あなたのニーズに合わせた画像を生成します。パーソナライゼーションにおける倫理的側面や、作品づくりの中でどのようにプライバシーとのバランスを取っているかについても考慮しており、私たちの提供するサービスは他に類を見ません。