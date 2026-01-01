AIポッドキャストジェネレーター
HeyGen の Avatar IV AI Podcast Generator を使えば、ポッドキャストをすぐに作成できます。台本を書くか、アップロードするだけ。
マイクは不要です。AI がテキストをクリアでリアルな音声に変換し、そのまま配信可能な状態にします。物語、インタビュー、ディスカッションなどに最適です。
ストーリーとナラティブ系ポッドキャスト
Turn written stories into polished podcast episodes without recording. The AI podcast generator delivers clear narration and consistent pacing, making it easy to publish engaging storytelling content at scale.
インタビューとディスカッション形式のポッドキャスト
Create interview-style podcasts from prepared scripts or structured conversations. The AI produces natural back-and-forth delivery, helping you share insights and discussions without coordinating hosts or guests.
マーケティングとブランドのポッドキャスト
Launch branded podcast episodes that explain products, share updates, or tell brand stories using a free AI podcast generator. The AI podcast generator enables fast production while maintaining a professional sound across episodes.
トレーニングと社内コミュニケーション
Convert training materials, onboarding guides, or internal updates into audio content. Employees can consume information on demand without attending live sessions or reading long documents.
教育・学習コンテンツ
Transform lessons, lectures, or written materials into accessible podcast episodes. The AI podcast generator helps learners review topics through audio, improving flexibility and retention.
多言語ポッドキャスト配信
Create podcast episodes in multiple languages from a single script. The AI adapts voice and delivery for each language, making global content distribution fast and cost-effective for your professional podcast.
チームがHeyGenのAIポッドキャストジェネレーターを使う理由
最高のAIポッドキャストジェネレーターを探す際には、いくつかの特定の機能によってツール同士の違いがはっきりします。これらの機能は、生成されるポッドキャストがどれだけリアルで汎用性が高く、実用的かを左右し、私たちのAI動画ジェネレーターを使うことで、毎回高品質なオーディオ制作を実現できます。
台本作成、録音、編集に何時間も費やすことなく、わずかな時間で完成度の高い30分のポッドキャストを制作できます。AIポッドキャストジェネレーターである HeyGen を使えば、高価なマイクや防音設備、スタジオレンタルも不要になり、理想的なAIポッドキャスト制作ツールとしてご利用いただけます。
HeyGen は、トーンや感情、強調を自然に表現できる高品質な AI 音声クローンを提供します。プロの声優や長時間の収録を行う必要がなく、聴き手を惹きつける音声を簡単に作成できるため、プロフェッショナルなポッドキャストを効率的に制作できます。
HeyGen を使えば、1 つの台本から AI 動画メーカーを用いて、さまざまな言語のポッドキャストエピソードを生成できます。この機能により、翻訳者や声優を用意することなく、一貫したメッセージを保ちながら、シームレスに海外市場へ展開することが可能になります。
テキストからポッドキャストを自動生成
書いたスクリプトを、自動的に完成したポッドキャストエピソードへと変換します。AIがテキストを、マイクや収録セッション、手作業の編集なしで、聞き取りやすく自然な音声に変換します。これにより技術的なハードルが取り除かれ、ポッドキャスト制作のスピードが大幅に向上します。
リアルなAIボイスクローン
自然なトーン、感情、強調を表現できるリアルなAI音声からお選びいただけます。ジェネレーターは長時間のエピソードでも一貫した人間らしい音声を生成し、声優を起用しなくてもリスナーを惹きつけ続けます。
音声・音楽・字幕をひとつのフローで
内蔵ボイスと音楽を使って動画を生成できます。音声と同期した字幕付きのトーキングアバターを作成し、別ツールを使わずに音声レイヤーを追加できます。複数の動画フォーマットと解像度に対応しています。
柔軟なスタイルとモーションコントロール
動画の長さ、アスペクト比、テンポを自由にカスタマイズできます。「ゆっくりパン」「被写体にズーム」などのテキストコマンドでトランジションも指示可能。この動画生成ツールなら、学習の手間なく、思いどおりにコントロールできます。
品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。
HeyGenのAIポッドキャスト生成ツールの仕組み
AI を使ったポッドキャスト制作は、従来の録音方法よりもはるかに簡単です。マイクの前で話したり音声ファイルを編集したりする必要がなく、プロ品質の音声コンテンツを手間なく作成でき、数分でポッドキャストを完成させられます。ここでは、AI を使ってポッドキャストを作る 4 つの簡単なステップをご紹介します。
写真をアップロード
顔がはっきり写っている高画質な画像を選択してください。対応フォーマットは PNG、JPG、HEIC、WebP で、最大 200MB までアップロードできます。
スクリプトを選んで準備する
まずは台本、ブログ記事、コラム、会議メモ、あるいは PDF などのテキストを用意します。音声化に不向きな画像や複雑な装飾を含めず、内容が明瞭で会話調になるよう整えることで、スムーズにポッドキャスト用コンテンツへ変換できます。
最適なAI音声を選ぶ
性別、年齢、アクセント、話し方などから選んで、コンテンツのトーンに合った声を選択できます。
AIアバターで生成して、配信を完了
ポッドキャストの音声にリアルなAIアバターを組み合わせて動画版を作成し、コンテンツを強化しましょう。結果をプレビューして最終調整を行い、その後は配信用に動画または音声形式で書き出せます。
よくある質問（FAQ）
AIポッドキャストジェネレーターとは何ですか？
HeyGen の Podcast Generator は、テキスト・音声・画像から、すぐに共有できるプロ品質のポッドキャスト動画を生成する AI ツールです。AI ボイスクローンを使って自然な声とリアルなアバターを作成し、数分でポッドキャスト全体のクオリティを高めます。マイクも声優も必要ありません。高速で、多言語に対応し、時間とコストを大幅に節約できます。
ポッドキャストを自動生成してくれるAIはありますか？
はい、いくつかのAIツールでポッドキャストを作成できます。HeyGen の Podcast Generator は、テキストや音声から、AIボイスクローンとアバターを使ってビデオポッドキャストを生成します。マイクや声優がなくても利用できます。
AIポッドキャストジェネレーターはどのファイル形式を扱えますか？
ほとんどのAIポッドキャストジェネレーターは、TXT、PDF、DOCX、XLSX、HTMLファイルに対応しており、テキストの構造や読みやすさを保ったまま音声へ変換します。
AIポッドキャストジェネレーターの料金はどのくらいですか？
料金は機能によって大きく異なりますが、一般的には無料プランから、月額15ドル〜50ドル程度のプレミアムプランまで幅広く用意されています。まずは、こちらからHeyGenプラットフォームを無料でお試しください。
AIポッドキャストジェネレーターは複数の言語でコンテンツを作成できますか？
はい、AIポッドキャストジェネレーターは複数の言語に対応しており、あらゆるコンテンツを音声やアクセントをカスタマイズしたポッドキャストに簡単に変換できます。HeyGenでこの機能をこちらからお試しください。
AIでポッドキャストを生成するのにどれくらい時間がかかりますか？
2,000語のスクリプトなら、特にAIアバターなどの高度な機能と組み合わせることで、通常5分以内に生成できます。
ポッドキャストで使うAI音声はカスタマイズできますか？
はい、ポッドキャストのトーンやスタイルに合わせて、ピッチ、スピード、感情、強調を調整できます。HeyGen でこれらの機能をこちらからお試しください。
無料のAIポッドキャストジェネレーターで作成したポッドキャストは、どのように配信すればよいですか？
ポッドキャストは、主要なオーディオ配信プラットフォーム向けに書き出せるほか、AIアバターでビジュアルを強化して動画プラットフォーム向けに配信することもできます。
HeyGenで作成を始めましょう
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。