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HeyGenのAIポッドキャスト生成ツールの仕組み

AI を使ったポッドキャスト制作は、従来の録音方法よりもはるかに簡単です。マイクの前で話したり音声ファイルを編集したりする必要がなく、プロ品質の音声コンテンツを手間なく作成でき、数分でポッドキャストを完成させられます。ここでは、AI を使ってポッドキャストを作る 4 つの簡単なステップをご紹介します。