AI 用語集

このAI動画用語集では、AI生成動画、翻訳、アバター技術、その活用事例に関連する主要な用語を、わかりやすく簡潔に解説しています。動画制作とローカリゼーションの未来を形作るツールや概念を、素早く理解できるように設計されています。

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A

Aロールは動画における主要な映像で、プレゼンターやインタビュー対象者、物語の中心となるシーンなど、メインの被写体が映っている素材を指します。ストーリーの核となる映像であり、視覚的な変化や文脈を補うためにBロールが組み合わされることが多くあります。

広告は、視聴者に商品やサービスの購入を促すために作成されたプロモーション用の動画です。通常は短尺で特定のターゲットに向けて制作され、デジタルプラットフォーム全体でのパフォーマンスが最適化されています。

1つのAIアバターは、人間の外見や行動を模倣するコンピューター生成のデジタルキャラクターです。主に動画、バーチャルアシスタント、カスタマーサービス向けアプリケーションなどで利用されています。

AIアバタージェネレーターは、人工知能を使ってリアルなデジタルキャラクターを生成するツールです。ユーザーは、自社のブランディングや伝えたいメッセージに合わせて、見た目・声・表情を自由にカスタマイズできます。

このツールは、デジタルアバターとテキスト読み上げ機能、そして動画レンダリングを組み合わせることで、実際の人物を撮影せずに動画を作成できます。スケーラブルでパーソナライズされたコンテンツを素早く制作するのに最適です。

AI生成動画とは、台本作成、ナレーション、アニメーション、編集などの要素を自動化する人工知能技術を使って作られた動画のことです。これらの動画を活用することで、コンテンツ制作にかかる時間やコストを削減できます。

AIジェネレーターは、アルゴリズムを用いて、ユーザーの入力やデータパターンに基づき画像・テキスト・動画などのコンテンツを生成するツールです。反復的な作業を自動化することで、クリエイティブなワークフローを効率化します。

ウェブサイト上のAI SDR（AIセールス・ディベロップメント・レプレゼンタティブ）は、訪問者に挨拶し、リードの見込み度を見極め、基本的な質問に回答するデジタルエージェントです。セールスファネルにおける最初の接点として機能します。

これは、AI ツールを使って動画内の話し言葉や書き言葉を別の言語に変換することを指します。通常は、文字起こし、翻訳、そしてボイスオーバー（音声吹き替え）の生成が含まれます。

あるAI翻訳ツールは、機械学習と自然言語処理を用いて、テキストや音声を自動的にある言語から別の言語へ変換します。字幕、リアルタイムの会話、カスタマーサポートなどで一般的に利用されています。

AIチュートリアルは、人工知能のツールや技術の使い方を解説する教育用動画です。AIについて学ぶ初心者からプロフェッショナルまでを対象としています。

AI動画ジェネレーターは、人工知能を使ってテキスト、画像、または音声から動画を生成するツールです。撮影機材や出演者、スタジオが不要になることも多く、動画制作プロセスを自動化します。

AI動画翻訳は、自動化されたツールを使って、セリフ、字幕、ナレーションなどをさまざまな言語に翻訳する技術です。これにより、動画コンテンツを世界中の視聴者が利用しやすくなります。

AI動画翻訳ツールとは、動画コンテンツを処理し、複数の言語間で翻訳するためのツールです。通常、音声認識、機械翻訳、音声合成を組み合わせて動作します。

Avatar AI は、人工知能を使ってデジタル上の人物キャラクターを作成・アニメーション化し、制御する技術です。これらのアバターは、人間らしいインタラクションを実現するために、動画、ゲーム、またはインタラクティブなアプリケーションで利用できます。

アバタージェネレーターは、ユーザーが選択した特徴に基づいて、人やキャラクターのデジタルな姿を作成するツールです。主にゲーム、ソーシャルメディア、ビジネス向け動画コンテンツなどでよく利用されています。

B

Bロールとは、動画内のメインとなるストーリーや映像を補強するための追加映像のことです。文脈を補ったり、動きを見せたり、インタビューやナレーションのカット部分を自然につなぐためによく使われます。

ブランド動画は、企業のミッション、価値観、そして個性を伝えるためのものです。ブランドのアイデンティティを確立し、信頼を築き、視聴者と感情的なつながりを持つためによく活用されます。

C

コンプライアンス研修の動画は、従業員に法的・倫理的・規制上の基準について教育するものです。これにより、組織はリスクを低減し、従業員が求められるポリシーやルールを順守することを確実にします。

企業向けトレーニング動画は、従業員に自社のポリシー、スキル、業務プロセスについて教育するために作成されたものです。これにより、チーム全体で一貫したオンボーディングと継続的な専門能力開発を実現できます。

D

ディープ翻訳とは、従来の手法よりも文脈や慣用表現、語調をより正確に捉える高度なニューラル機械翻訳を指します。特に、長文コンテンツや動画スクリプトの翻訳に有用です。

これらは長尺動画であり、ストーリーテリングの視点から実際の出来事、人々、あるいは特定のテーマを掘り下げていくコンテンツです。事実に基づいた情報と物語的な手法を組み合わせることで、視聴者を惹きつけながら理解を深めてもらうことを目的としています。

E

イベントマーケティング動画は、カンファレンス、ウェビナー、製品発表会などのライブイベントを宣伝するためのものです。魅力的なビジュアルコンテンツによって期待感を高め、参加を促進します。

F

金融知識の共有動画は視聴者にお金の管理、投資、経済の概念について教えます。複雑な金融トピックを、より幅広い視聴者にも理解しやすい形で伝えるのに役立ちます。

占いの動画は、占星術やタロット、その他の伝統に基づいて予言やスピリチュアルな洞察を提供するものです。これらは、娯楽目的や自己理解・自己内省のためによく利用されます。

G

生成AI動画とは、データからパターンを学習したAIモデルを用いて、リアルな映像・音声・台本などを自動生成した動画コンテンツを指します。この手法により、人手による作業が減り、制作スピードが向上します。

H

歴史ストーリーテリング動画は、過去の出来事や時代を物語形式で振り返るコンテンツです。教育、娯楽、または文化の継承を目的として活用されます。

ハウツー動画は、タスクの完了方法や問題の解決方法をステップごとに解説するコンテンツです。カスタマーサポートと教育の両方の場面で広く利用されています。

L

語学学習用動画は、新しい言語の語彙、文法、発音、会話を教えるコンテンツです。あらゆる習熟度レベルの学習者を対象に、ガイド付きの指導を通じて学習をサポートします。

リーダーシップアップデート動画は、経営陣から直接、最新情報や目標、変更点などを共有するためのものです。これにより、組織全体の透明性と足並みのそろった状態が促進されます。

学習コースは、ビデオを用いてレッスンやチュートリアル、知識評価を行う体系的な教育プログラムです。学校やオンラインプラットフォーム、企業研修などの場で広く利用されています。

M

医療知識共有動画は、健康に関する概念、治療法、手技などをわかりやすく説明するものです。これらの動画は、専門家や医療機関、教育者によって活用され、一般の人々の理解向上や研修・教育の質の向上に役立てられています。

モチベーション動画は、視聴者を鼓舞し、前向きな気持ちにさせ、やる気を高めることを目的としています。自己啓発、逆境に立ち向かう力、そして個人の成長といったテーマが取り上げられることが多いです。

映画や音楽のレビュー動画は、新作や名作エンターテインメントを批評・分析するコンテンツです。視聴者が次に何を観るか、何を聴くかを決める手助けをします。

これらはクリエイティブな動画で、AIによって生成または強化されたオリジナルの音楽やストーリーテリングを特徴としています。エンターテインメントと革新的なテクノロジーを組み合わせたコンテンツです。

N

ニュースやストーリーテリング動画は、時事ニュース、人間ドラマ、文化的な物語などを取り上げます。魅力的で有益なコンテンツを通じて、視聴者に情報を伝え、関心を引きつけます。

これらは、定期的なアップデートであり、顧客、従業員、またはコミュニティに最新情報を提供するために、メールや動画を通じて共有されます。内容には、各種のお知らせ、成果、その他の関連ニュースが含まれます。

O

オンデマンドのウェビナーやポッドキャストは、いつでも視聴または聴取できる事前収録の音声・動画セッションです。専門家の見解やソートリーダーシップ、特定分野に特化した議論に柔軟にアクセスできる手段を提供します。

オンボーディング研修動画は、新入社員や新しいユーザーが、会社のツール、文化、期待されることを素早く理解できるよう支援します。これにより、一貫性があり、歓迎されていると感じられるスムーズなスタートを提供します。

P

個人的なあいさつや自己紹介動画は、自分自身を親しみやすく印象に残る形で紹介するための短いメッセージです。主にネットワーキング、オンボーディング、あるいはアウトリーチの場面でよく使われます。

パーソナライズされた営業アプローチとは、見込み顧客に合わせてカスタマイズしたメッセージや動画を送ることです。この手法は、信頼関係を築き、自社の提案が相手にとってどれだけ関連性があるかを示し、成約率を高めることを目的としています。

ポストプロダクションは、撮影された生素材を編集し、カラーグレーディングを行い、音声・音楽・グラフィック・各種エフェクトなどで仕上げていく、映像制作の最終工程です。ここで映像は最終的な形に整えられ、公開や配信に向けて準備されます。

プリプロダクションは、脚本作成、絵コンテ作成、キャスティング、ロケハン、スケジューリングなどを含む、動画制作における企画・準備段階を指します。この段階で、スムーズな撮影のための土台を築き、クリエイティブ面での方向性の統一と、制作に必要な体制や段取りを整えます。

製品発表動画は、新機能、サービス、または製品リリースを視聴者に紹介するためのものです。話題を喚起し、顧客に情報を提供し、メディアの注目を集める目的で使用されます。

プロダクト解説動画は、製品の仕組みや主な利点をわかりやすく紹介する短い説明動画です。通常、顧客への教育、営業活動の支援、そして複雑な機能をシンプルに伝える目的で活用されます。

商品レビュー動画は、特定の商品について、その機能や長所・短所を評価するコンテンツです。偏りのない意見や実際のユーザー体験を提供することで、購入を検討している人の判断をサポートします。

プロダクション、または撮影とも呼ばれる工程は、カメラ、照明、音響機材を使って、計画された映像をすべて収録する段階です。台本や絵コンテに沿って、スタジオやロケーションでクリエイティブなビジョンを具体化していくプロセスを指します。

R

宗教関連の動画は、教えや祈り、説教、霊的なメッセージなどを共有するものです。これらは、コミュニティがつながりを保ち、信仰をより深める助けとなります。

見出し

安全トレーニング動画は、視聴者に事故を防ぐ方法や緊急時の対応方法を教えるものです。これらは、リスクの高い産業や職場環境において不可欠な存在です。

営業プレゼンテーションは、製品・サービス・提案内容をわかりやすく示すための構成された提案型の説明です。通常、営業チームが見込み顧客やクライアントを説得する目的で使用します。

脚本作成とは、動画のためのセリフ、ナレーション、構成を作り上げるプロセスです。これはストーリーテリングの土台となり、制作全体の進行を導く役割を果たします。

ソーシャルメディア動画は、Instagram、TikTok、LinkedIn などのプラットフォーム向けに作られた短尺コンテンツです。ブランドがオーディエンスと交流し、認知度を高め、タイムリーな最新情報やプロモーションを発信するのに役立ちます。

これらの動画は顧客、クライアント、従業員による前向きな体験を紹介するものです。実際の成果を通じて、信頼性と信用を高めます。

T

スキルベースのトレーニング動画は、ソフトウェアの使い方、機械の操作、ビジネスマナーなどのソフトスキルといった特定の能力を身につけることを目的としています。従業員や学生が特定の分野でスキルを向上させるために活用されます。

動画を翻訳するとは、話されている言語や書かれている言語を別の言語に変換することを意味します。これには、字幕の作成、吹き替え、新しい音声トラックの制作などが含まれます。

このプロセスでは、文字起こし、機械翻訳、ボイスオーバーなどのツールを用いて、英語以外の動画コンテンツを英語に変換します。英語を話す視聴者にリーチするためによく利用される手法です。

V

ビデオAIとは、動画コンテンツの解析、編集、強化、または生成において人工知能を活用することを指します。物体認識、シーン検出、自動動画生成といったツールを支える技術です。

動画ジェネレーターとは、テキストや画像、テンプレートから動画を作成するソフトウェアツールです。AI を活用して編集やナレーションを自動化できる場合もあります。

動画翻訳ツールは、動画内の言語を別の言語に変換し、多くの場合は字幕や吹き替え音声として提供します。AI動画翻訳ツールは、このプロセスを自動化し、高速かつ高精度で行います。

ボイスオーバーとは、映像とは別に録音されたナレーションを後から追加し、説明したり案内したり物語を語ったりするための音声のことです。チュートリアル、ドキュメンタリー、コマーシャルなどで一般的に使われます。

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