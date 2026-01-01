Aロールは動画における主要な映像で、プレゼンターやインタビュー対象者、物語の中心となるシーンなど、メインの被写体が映っている素材を指します。ストーリーの核となる映像であり、視覚的な変化や文脈を補うためにBロールが組み合わされることが多くあります。