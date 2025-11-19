AI動画ジェネレーター

高速でシンプル、しかも驚くほどパワフル。テキスト、画像、または音声クリップから始めるだけで、AI動画ジェネレーターがあなたのために動画全体を自動生成します。ボイスオーバーや翻訳はもちろん、ブランドにマッチしたスタイルまで、すべておまかせください。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。
ワンショット テキストから動画へ
ワンショット テキストから動画へ

ビデオエージェント

アイデアを入力して「生成」をクリックするだけ。思っているよりずっと早く、共有可能な動画が手に入ります。カメラも編集ソフトも制作スキルも不要。ダウンロードして編集することも、そのまますぐに共有することもできます。

ハイパーリアルなアバター
アバター
アバター

ハイパーリアルなアバター

リアルなリップシンクと自然な表情で、ポートレートを瞬時に生き生きと動かしましょう。あらゆるキャラクターや歴史上の人物、自分の顔写真を、魅力的なプレゼンターに変身させることができます。SNS、オンライン講座、ストーリーテリングに最適です。

翻訳
翻訳

動画および音声の吹き替え

動画を高精度に翻訳しましょう。あらゆる動画をアップロードするだけで、最先端のボイスクローン技術、正確なリップシンク、自動生成字幕を用いて、175以上の言語と方言に自動で吹き替えできます。

テキストベースの動画編集ツール
テキストベースの動画編集ツール

AI スタジオ

テキストベースのエディターにより、AI動画ジェネレーターを使うのは、ドキュメントを書くのと同じくらい簡単になります。トーン、話し方、ジェスチャー、感情表現まで、すべてをひとつのシームレスなプラットフォームでコントロールできます。人を中心に据えたストーリーテリング体験のために設計された、AI生成動画ソリューションです。もう、スピードとクオリティのどちらかを選ぶ必要はありません。

Miro

動画制作スピードが10倍向上

AI動画制作があなたの最強の武器になりました

エンタープライズレベルのセキュリティと管理機能を備えた単一のワークスペースから、トレーニング、マーケティング、セールス、社内向けコンテンツを一括して作成できます。

テキストから動画へ logo
テキストから動画へ

テキストをAIで動画に変換

テキストから動画へのAIを使って、スクリプトから完全なAI動画を作成できます。私たちのAI動画ジェネレーターは、動画制作プロセス全体を最初から最後まで自動で行い、ボイスオーバー、ビジュアル、AIアバターを備えた高品質な1080pまたは4Kのシネマティック動画を生成します。そのため、説明動画、セールス動画、オンボーディング動画、YouTubeコンテンツなどを、複数の声・言語・スタイルで、より速く作成できます。作りたい動画を説明するだけで、最小限の手間で高品質な動画を生成できます。

写真から動画へ logo
写真から動画へ

写真を動画に変換する

どんな画像でも数秒で動画に変換できます。画像をアップロードし、スクリプトを追加するだけで、リアルなAIリップシンク、自然な話し方のタイミング、表情豊かなボイスを備えたダイナミックなAI生成動画に変換します。テキストオーバーレイ、BGM、スムーズなトランジションを追加して、手動編集なしで動画をレベルアップ。175以上の言語と方言に対応し、複数のAIボイスやアクセントから選んでAI動画を作成できます。

商品広告 logo
商品広告

プロダクトプレースメント

商品画像とスクリプトをアップロードするだけで、あとはAd Generatorにお任せ。あなたのアバターの手に商品を自然に配置し、音楽・キャプション・ボイスオーバーを追加して編集できます。サンプル品の発送や撮影クルーの手配なしで、TikTok・Instagram・Amazon向けコンテンツをスケールさせるのに最適です。

UGC広告 logo
UGC広告

バズるリアクション動画と本物のUGCを今すぐ量産しよう

カメラもスタジオも使わずに、思わずスクロールを止めてしまうソーシャルコンテンツを制作しましょう。商品レビューやニュースアップデートはもちろん、あなたのアバターがトレンド動画にリアクションするストーリー風の動画まで、HeyGen を使えば、TikTok、Instagram、YouTube Shorts で「顔出しなし」のチャンネルやパーソナルブランドを簡単に作成・拡大できます。

AIモデル logo
AIモデル

世界で最も強力なAIモデルで創造しよう

HeyGen 内で最新の生成テクノロジーに直接アクセスできます。Sora、Veo、Kling などの AI 動画生成モデルを使ってシネマティックな動画の B ロールを作成し、Flux で高精細な画像を生成し、ElevenLabs で超リアルな音声を作成しましょう。シネマティックなシーンから本物のようなボイスオーバーまで、プロ品質の動画アセットを、プラットフォームから離れることなく即座に制作できます。

AIアバター生成ツール

リアルなアバターでAI動画を作成

当社のAIアバター生成ツールは、写真・動画・カスタムプロンプトから、まるで本物のようなデジタルアバターを生成します。ストックアバターを使うことも、自分専用のアバターを作ることもでき、表情・しぐさ・服装・背景・動きまで自由にカスタマイズして、リアルなフェイススワップAI機能を含むあらゆるビジュアルスタイルに合わせることができます。

Logo
よりリアルに
Logo
偽物っぽい

写真アバター

1枚の静止画像を、瞬時にダイナミックなフルモーション動画へと変換します。自然な音声同期、表情豊かな顔の動き、そして本物のような手のジェスチャーで、あらゆるポートレートに命を吹き込むことができます。当社の高度なトーキングフォトAIを活用してください。

公開アバター

高品質な既製AIアバターが揃った多彩なライブラリからお選びください。カメラや照明、スタジオを自分で用意することなく、ビジネス、研修コース、ソーシャルメディア向けのプロフェッショナルで魅力的な動画を即座に生成できます。

デジタルツイン

自分自身を短い動画で撮影するだけで、見た目・動き・声まであなたそっくりの、非常にリアルなデジタルクローンを生成できます。二度とカメラの前で撮影しなくても済むように、あなたのパーソナルブランドとコンテンツ制作をシームレスに拡大しましょう。

AI翻訳

あらゆる言語に対応したAI動画翻訳ツール 言語

ワンクリックで175以上の言語と方言に対応。動画をアップロードするだけで、HeyGenのAI動画翻訳機能が、元の話者の声質・トーン・話すペースを保ったまま、自然なリップシンクと字幕付きで別の言語に翻訳します。再収録や声優の手配、音声の手動同期は一切不要。どの市場・どの言語でも、スピードと高い精度、一貫したコンテンツ品質を実現します。

language feature icon 0

175以上の言語と方言

トーンや話し方、個性を損なわず、文化的背景まで正確に反映した翻訳。

language feature icon 1

動画を自動翻訳する

動画をアップロードするか、API を利用して、AI 動画を即座にローカライズし、グローバルな視聴者向けに大規模展開しましょう。

language feature icon 2

ボイスクローンとリップシンク

ボイスクローンとAIリップシンクを使って、言語が変わっても一貫した声を保ちましょう。

AI Studio で、AI 動画を手軽に作成・編集

Creating an ai video should be as simple as writing a document; AI Studio, our text-based video editor, keeps everything streamlined from the first draft to the final video. It's built for a human-first storytelling experience, so you never have to compromise between speed, quality, and authenticity.

動画編集をもっと手軽に

初心者から経験豊富なクリエイター、企業まで、誰でも使いやすいインターフェースで、AI動画を自在に指示・調整・パーソナライズできます。

常にブランドらしく
創造的に協力する
他にないカスタマイズ性

注目の導入事例

"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に関して私が持っているのと同じレベルの創造性を、執筆プロセスの中でライターたちも発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー

Miro ラーニングメディアデザイナー

10倍

動画制作スピードの向上

5倍

動画制作の増加

世界をリードする企業はHeyGenを信頼しています
当社の企業ビジョン

物語は私たちの世界を形作り、インスピレーションを与え、教え、そして人と人をつなぎます。これはあなた自身の旅路です。私たちは、あなたの声が決して埋もれてしまわないようにします。

注目のチーム

品質、シンプルさ、スピードを重視する 100,000 以上のチームに利用されています

革新的なAI動画メーカーを活用して、あなたのビジネスと同じような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

人材育成・能力開発

人材育成・能力開発

コンプライアンスから社員育成、継続的なスキル向上まで、ニーズに合わせたトレーニング体験を構築できます。AI動画プラットフォームにより、品質やスピードを損なうことなく、インパクトのある学習をスケールさせることが容易になります。

マーケティング

マーケティング

プロ品質の動画をオンデマンドで制作できます。スクリプトと数回のクリックだけで、PDFやブログ記事、スライド資料など、あらゆるアセットを魅力的でブランドイメージに合った動画コンテンツへと、いつでも低コストで変換できます。

セールス

セールス

見込み客開拓からフォローアップ、製品デモに至るまで、パーソナライズされたアプローチを大規模に展開できます。HeyGen は、営業担当者が混雑した受信トレイの中で存在感を示し、商談サイクルを加速し、より強固な顧客関係を構築することを支援します。

ローカリゼーション

ローカリゼーション

数か月ではなく、わずか数瞬で世界中のオーディエンスにリーチしましょう。あらゆる動画を175以上の言語と方言に同時ローカライズし、完璧なリップシンクと自然な感情表現まで再現して、新たな市場を一気に開拓できます。

icon
icon
icon
icon
icon

HeyGen API を使用して、AI 動画生成をワークフローにシームレスに統合しましょう

Video Agent を使った動画生成、Video Translation による動画翻訳、Text-to-Speech モデルによる音声生成に利用できる従量課金制 API です。さらに、アバターの作成、Studio API を通じた動画生成、テンプレート構築によって、ワークフローを高速化できます。

icon
icon
icon
icon
icon
グローバルなセキュリティおよびコンプライアンス基準を満たすことを認証済み

よくある質問

AI動画ジェネレーターとは何ですか？

AI動画ジェネレーターとは、テキストプロンプトやテキストと画像、あるいはスクリプトから動画を生成するAI搭載ツールのことです。これらのAIツールはスマートな動画編集ソフトのように機能し、プロンプトをもとに、高度な動画編集スキルがなくても、印象的でリアルなAI動画や動画クリップを作成します。

最高のAI動画ジェネレーターはどれですか？

HeyGen は、使いやすさを重視するプロフェッショナルやマーケターに最適な、最高のオンライン AI 動画ジェネレーター兼動画作成ツールです。動画テンプレートやテキストプロンプトから魅力的なマーケティング動画を作成でき、ソーシャルメディアやビジネス用途向けに、あらゆる形式の動画をすぐに生成できます。


自分自身のAI動画を作成するには？

短い動画クリップまたは参考画像をアップロードし、HeyGen にスクリプトを入力するだけで、プラットフォームがリアルなAIモーションと音声付きの動画を生成します。アニメーションを付けたり、フォーマットを調整したりして、AI搭載の編集ツールを使いながら、解説動画やSNS向けのショートクリップを作成できます。

HeyGenは無料のAI動画ジェネレーターですか？

はい。HeyGen には、テキストから動画への変換や AI を活用した動画生成に対応した無料プランがあります。有料プランでは、より高度な AI 動画生成機能、動画編集オプション、そしてお選びいただく AI プロダクトやモデルに応じた複数形式のサポートが含まれます。

HeyGenでAI動画を作成するには、どのような種類の入力を使用できますか？

テキストや画像、ストック画像、音声を使ってAI動画を生成できます。HeyGenは、テキストを説明動画や解説動画に変換でき、さまざまな形式やスタイルでインパクトのあるコンテンツを簡単に作成・公開できるテンプレートを提供します。

HeyGenで音声を動画に変換できますか？

はい、変換できます。音声を動画にHeyGen で行えます。

音声ファイルをアップロードするだけで、HeyGen の AI 搭載システムが自動的に動画を生成します。音声と映像を同期させて、リアルな AI アバターや動画クリップを作成できるため、ビジュアル要素が必要なポッドキャスト、解説動画、教育コンテンツなどに最適です。

HeyGenでビジネス向けプレゼンテーションにテキストから動画機能を利用できますか？

はい。HeyGen のテキストから動画への機能を使えば、あらゆるテキストプロンプトから魅力的な解説動画やスライドを作成できます。AI画像生成機能と動画テンプレートにより、マーケティング、トレーニング、製品デモなど、目的に合った形式で動画をすぐに作成・公開できます。

AI動画は従来の動画制作に取って代わることができますか？

はい。HeyGen で作成した AI 動画は、ほとんどのビジネス、マーケティング、研修のニーズにおいて、従来型の映像制作を完全に代替することができます。

シーンをアニメーションさせたり、モーションを追加したりして、洗練された印象の動画を生成できます。これにより、クリエイターはすべての編集作業をひとつの動画ワークフロー内で完結させながら、より速く動画を公開でき、シンプルかつスケーラブルで、コスト効率の高い制作が可能になります。

編集経験がなくても、どのようにAI動画を作成できますか？

HeyGen のシンプルなインターフェースを使えば、動画編集スキルがなくても AI 動画を作成できます。テキストや画像をアップロードし、動画テンプレートを選ぶだけで、AI が自動的に AI 動画を生成してくれます。直感的に使えるため、誰でも短時間で印象的な動画を作成できます。


HeyGen を使って AI 動画を作成する方法は？

HeyGenでAI動画を作成するには、アバターを選び、話してほしい内容を貼り付ける（またはスライド資料をアップロードする）うえで、声と使用する言語を選択します。その後、ビジュアルやブランディングを自分のスタイルに合わせて調整し、「生成」を実行して、完成した動画を書き出します。

HeyGenで参照画像を使ってAI動画を作成できますか？

はい。参照画像をHeyGenにアップロードすると、自然な見た目のAI動画を生成できます。AIを使ってアバターをアニメーションさせたり表情を調整したりして、リアルなAIの動きと音声の同期を備えた、パーソナライズされた解説動画やブランド向けクリップを作成できます。


AI動画ジェネレーターでは、どのような種類の動画を作成できますか？

HeyGen の AI 動画ジェネレーターを使えば、リアルな AI アバター、自然な AI 音声、多言語翻訳機能を活用して、解説動画、マーケティングやセールス向けプロモーション動画、製品デモ、トレーニングやオンボーディング用コンテンツ、パーソナライズされたアウトリーチ動画、SNS 用クリップなどを、大量かつ短時間で制作できます。

AI動画の生成にはどのくらい時間がかかりますか？

HeyGen は非常に高速で、多くの動画は1分以内に生成されます。動画が長かったり、シーン数が多かったり、より重いエフェクトを使用している場合は、少し時間がかかることがありますが、それでも通常は数分程度で完了します。

HeyGenを使ってTikTokやその他のソーシャルメディア向けのAI動画を作成できますか？

もちろん可能です。HeyGen のオンライン AI 動画ジェネレーターを使えば、編集の経験がなくても AI 動画を作成できます。動画テンプレートを選び、AI 音声ナレーションを追加して、TikTok などのプラットフォーム向けにマーケティング動画を自由にカスタマイズできます。コンテンツを簡単に作成して、すぐに公開できます。

HeyGen の AI 動画ジェネレーターは、安全で倫理的に運用されていますか？

はい。HeyGen はお客様のデータを安全に保護し、責任を持ってアバターを作成します。お客様は AI で生成された動画やビジュアルの所有者であり、それらが倫理的かつ安全に制作されていることを理解したうえで、マーケティングやトレーニング用のコンテンツを安心して公開できます。


AIで動画制作を始めましょう

あなたのビジネスのような企業が、最先端のAI動画を活用して、コンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速している事例をご覧ください。

