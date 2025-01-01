魅力的でプロフェッショナルな企業向けキーノート動画で、あなたのビジョンを形にしましょう。HeyGen を使えば、カメラの前に立つことなく、経営陣が登場するスタジオ品質のキーノートを制作できます。面倒なスケジュール調整も、制作の遅延も、撮り直しも不要です。しかも、直前の最後の一秒まで編集が可能です。
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
はい。HeyGen では、経営陣を含むチームメンバーのカスタムアバターを作成できます。短い動画と音声サンプルをご提供いただくだけで、ブランドの声と権威を備えた、リアルで説得力のあるデジタルプレゼンターを生成し、コンテンツを届けることができます。
HeyGen のスクリプトベースエディターである AI Studio を使えば、いつでも動画を修正できます。スクリプトを編集するだけで、その変更内容を反映した動画が自動的に再生成されるため、撮り直しや再編集を行う必要はありません。
HeyGen は、170 を超える言語と方言に対応しており、ネイティブのような音声ナレーションと自動字幕を提供します。再収録することなく、市場ごとにローカライズされたキーノート動画を生成できます。
HeyGen で制作されたキーノート動画は、オンデマンド配信（メール、SNS、ランディングページ）に最適なほか、ライブイベントや社内タウンホール向けの事前収録セッションとしても活用できます。
Brand Kit を使えば、アバターの服装や背景からフォントやカラーまで、あらゆる要素をカスタマイズできます。自分で用意したビジュアルをアップロードすることも、ブランド用テンプレートを使ってチームやキャンペーン全体で一貫性を保つことも可能です。
もちろん可能です。HeyGen ではチームベースの編集およびレビューのワークフローに対応しているため、マーケター、経営陣、デザイナーが、面倒なやり取りを減らしながら一つの場所で共同作業できます。
はい。スライド、動画、チャートなどの各種メディアを、ビデオ内に直接アップロードできます。HeyGen では、スクリプトに合わせてビジュアルを同期できるため、洗練されたプレゼンテーションスタイルの流れを実現できます。
AI キーノート動画は、ランディングページへの埋め込み、メールキャンペーンでの共有、ソーシャルチャネルでの公開、ウェビナーでの活用など、さまざまな形で利用できます。多くのマーケティングチームは、パートナー向けイネーブルメントや社内ブリーフィング向けに再利用することもあります。
導入はとても簡単です。まずは無料トライアルに登録して、どのように動作するかお試しください。その後、アバターを選び、スクリプトをアップロードすれば、数分で動画制作を始められます。オンボーディングチームが、エグゼクティブ向け動画、ローカライゼーション、ブランディングのベストプラクティスについて丁寧にご案内します。
