魅力的でプロフェッショナルな企業向けキーノート動画で、あなたのビジョンを形にしましょう。HeyGen を使えば、カメラの前に立つことなく、経営陣が登場するスタジオ品質のキーノートを制作できます。面倒なスケジュール調整も、制作の遅延も、撮り直しも不要です。しかも、直前の最後の一秒まで編集が可能です。