ビジュアルでの説明は理解しやすい一方で、チュートリアル動画の制作は時間とコストがかかりがちです。HeyGen を使えば、プロ品質のチュートリアル動画やステップバイステップのガイド、HeyGen を使ったハウツー動画の作り方を、制作チームなしでも数分で作成できます。従業員のトレーニング、顧客のオンボーディング、ナレッジ共有をグローバルな視聴者に向けて行えます。
People learn better with video. HeyGen helps you create how-to videos in minutes with HeyGen by turning text-heavy instructions into clear, engaging step-by-step tutorial videos so your audience can see and understand exactly what to do, whether it’s a how-to demonstration, an onboarding guide, or a troubleshooting walkthrough.
You don’t need expensive video equipment or editing skills to make great how-to content. With HeyGen’s AI avatars, voiceovers, and easy templates, you can learn how to create and edit videos in HeyGen to produce polished. You can even upload a PDF or deck and turn it into a video in just a few clicks.
Need to train teams in multiple locations? Support global viewers? HeyGen lets you translate and localize your videos instantly, so your tutorial video content is accessible to everyone, no matter where they are or what language they speak.
HeyGen を使ったハウツー動画の作り方
HeyGen にログインすれば、動画編集の経験や制作チームがなくても、数分でプロ品質のハウツー動画を作成できます。
ハウツー動画とは、タスクの完了方法、製品の使い方、またはベストプラクティスの手順を、ステップごとに視覚的に説明するガイドです。動画はテキストベースのガイドよりも魅力的で理解しやすいため、トレーニング、オンボーディング、カスタマーエデュケーションに効果的なツールとなります。
HeyGen を使えば、編集スキルがなくてもプロ品質のハウツー動画を簡単に作成できます。テンプレートを選び、スクリプトを追加し、AIアバターを選択して、ビジュアルを使って動画をカスタマイズするだけです。あとは HeyGen におまかせください。制作チームは不要です。
はい！HeyGen は、社内トレーニング動画、オンボーディングガイド、従業員向けの説明コンテンツを作成するのに最適です。AIアバターと使いやすいテンプレートを活用することで、チームや拠点をまたいでトレーニング資料を標準化できます。
もちろん可能です。多くの企業が HeyGen を活用して、FAQ 動画やトラブルシューティングガイド、製品のウォークスルー動画を作成し、サポートチケットを削減するとともに、顧客体験を向上させています。
はい！HeyGen では、ブランドカラー、フォント、ロゴ、カスタムビジュアルを追加できるため、ハウツー動画を自社のブランディングと一貫した仕上がりにすることができます。
理想的な長さはテーマによって異なりますが、効果的なハウツー動画は、短いチュートリアルなら1〜3分、より深いトレーニングなら5〜10分程度が目安です。HeyGenを使えば、視聴者の関心を引きつけ続ける、簡潔で魅力的なコンテンツを手軽に作成できます。
はい！HeyGen では、AI を活用した翻訳機能とボイスクローン機能を提供しており、追加の制作時間なしで多言語のハウツー動画を作成できます。これは、グローバルなチームや海外の顧客に最適です。
HeyGen は、SaaS、eラーニング、カスタマーサポート、ヘルスケア、製造、人事、マーケティングなど、さまざまな業界で活用されており、魅力的でスケーラブルなトレーニングおよびインストラクション動画の制作に利用されています。
HeyGen の動画は、企業のウェブサイト、ヘルプセンター、YouTube、LinkedIn、社内トレーニングポータル、メールキャンペーン、ソーシャルメディアなどで共有でき、リーチとエンゲージメントを最大化できます。
HeyGen の AI アバターとテンプレートを使えば、何時間もかけることなく、数分で洗練されたハウツー動画を作成できます。長時間の動画撮影や編集作業が不要になり、従来の方法よりもはるかに速く高品質なコンテンツを制作できます。
