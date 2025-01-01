HeyGen を使えば、高額な制作費用やカメラ前に立つプレゼンター、時間のかかる編集作業が不要になります。AI アバターがオリエンテーション用コンテンツをプロフェッショナルに届けることで、制作時間を短縮し、全体的な研修効率を向上させます。