優れたオンボーディングプロセスは、従業員の成功の土台を築きます。企業文化の紹介、業務プロセスの説明、チーム固有のトレーニングの案内など、どのような目的であっても、HeyGen を使えば、HR チームは本格的な制作クルーを用意することなく、オンボーディング動画を素早く作成できます。
Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.
Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.
Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.
HeyGen を使ってオンボーディング動画を作成する方法
HeyGen にログインして、数分で魅力的な AI 生成のオンボーディング研修動画を作成し始めましょう。
HeyGen は、企業がオンボーディング動画を素早く作成できるよう支援する AI 動画制作プラットフォームです。スケーラブルで動的な動画コンテンツを提供することで、新入社員研修のプロセスを効率化します。
HeyGen を使えば、高額な制作費用やカメラ前に立つプレゼンター、時間のかかる編集作業が不要になります。AI アバターがオリエンテーション用コンテンツをプロフェッショナルに届けることで、制作時間を短縮し、全体的な研修効率を向上させます。
もちろん可能です。HeyGen では、特定のブランディングに合わせてバーチャルホストを自由にカスタマイズできます。外見や話し方のトーン、スクリプトを変更して、オンボーディング体験全体の一貫性を保つことができます。
もちろん可能です。HeyGen を使えば、組織は特定のチーム、職種、部門ごとに合わせたオンボーディング動画を作成できるため、新入社員は自分にとって関連性の高いトレーニングコンテンツを受け取ることができます。
HeyGen を使えば、動画編集を素早く簡単に行えます。スクリプトやビジュアルを変更して、数分でコンテンツを再生成でき、再撮影は一切不要です。
はい、HeyGen の動画は人事ポータル、学習プラットフォーム、イントラネット向けに最適化できます。これにより、新入社員はどこからでもトレーニングに簡単にアクセスできるようになります。
コンテンツ内容やカスタマイズの度合いにもよりますが、HeyGen を使えば数時間以内にオンボーディング動画を制作でき、従来の制作期間を大幅に短縮できます。
まったく問題ありません。HeyGen は初心者にも使いやすい設計になっているため、人事担当者やマネージャー、トレーナーの方でも、高度な技術スキルがなくても簡単にオンボーディング動画を作成できます。
新入社員のオリエンテーション、カルチャー醸成、職種別の業務説明、コンプライアンス研修などに最適です。要するに、新入社員向けに分かりやすく魅力的なコンテンツが必要なあらゆる場面で、HeyGen が力を発揮します。
HeyGen に登録し、AI を活用した動画機能を使って、すぐに従業員向けの効果的なオンボーディング動画の作成を始めましょう。
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.