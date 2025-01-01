魅力的なAIオンボーディング動画で新入社員を歓迎しましょう

優れたオンボーディングプロセスは、従業員の成功の土台を築きます。企業文化の紹介、業務プロセスの説明、チーム固有のトレーニングの案内など、どのような目的であっても、HeyGen を使えば、HR チームは本格的な制作クルーを用意することなく、オンボーディング動画を素早く作成できます。

魅力的な動画体験で、従業員のオンボーディングをより迅速に

Automate onboarding training with AI-powered videos

Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.

Generate consistent and professional onboarding with AI avatars

Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.

Adapt and translate onboarding training for global workforces

With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.

人事チームがオンボーディングをどのように拡大・効率化しているかを発見しましょう

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.

HeyGen を使ってオンボーディング動画を作成する方法

HeyGen にログインして、数分で魅力的な AI 生成のオンボーディング研修動画を作成し始めましょう。

よくある質問

HeyGenとは何ですか？また、どのようにオンボーディング研修に活用できますか？

HeyGen は、企業がオンボーディング動画を素早く作成できるよう支援する AI 動画制作プラットフォームです。スケーラブルで動的な動画コンテンツを提供することで、新入社員研修のプロセスを効率化します。

HeyGen は、従来の方法と比べてどのようにオンボーディング動画の制作を改善しますか？

HeyGen を使えば、高額な制作費用やカメラ前に立つプレゼンター、時間のかかる編集作業が不要になります。AI アバターがオリエンテーション用コンテンツをプロフェッショナルに届けることで、制作時間を短縮し、全体的な研修効率を向上させます。

自社のブランドや企業文化を反映するように、AIアバターをカスタマイズできますか？

もちろん可能です。HeyGen では、特定のブランディングに合わせてバーチャルホストを自由にカスタマイズできます。外見や話し方のトーン、スクリプトを変更して、オンボーディング体験全体の一貫性を保つことができます。

HeyGenはチームごとのオンボーディングに利用できますか？

もちろん可能です。HeyGen を使えば、組織は特定のチーム、職種、部門ごとに合わせたオンボーディング動画を作成できるため、新入社員は自分にとって関連性の高いトレーニングコンテンツを受け取ることができます。

会社のポリシーが変更された場合、オンボーディング動画はどのように更新すればよいですか？

HeyGen を使えば、動画編集を素早く簡単に行えます。スクリプトやビジュアルを変更して、数分でコンテンツを再生成でき、再撮影は一切不要です。

HeyGen のオンボーディング動画は、複数のプラットフォームで利用できますか？

はい、HeyGen の動画は人事ポータル、学習プラットフォーム、イントラネット向けに最適化できます。これにより、新入社員はどこからでもトレーニングに簡単にアクセスできるようになります。

HeyGen を使ってオンボーディング用のトレーニング動画はどれくらい早く作成できますか？

コンテンツ内容やカスタマイズの度合いにもよりますが、HeyGen を使えば数時間以内にオンボーディング動画を制作でき、従来の制作期間を大幅に短縮できます。

オンボーディング研修でHeyGenを使うには、動画制作のスキルは必要ですか？

まったく問題ありません。HeyGen は初心者にも使いやすい設計になっているため、人事担当者やマネージャー、トレーナーの方でも、高度な技術スキルがなくても簡単にオンボーディング動画を作成できます。

HeyGenはどのような種類のオンボーディングコンテンツに最も効果的ですか？

新入社員のオリエンテーション、カルチャー醸成、職種別の業務説明、コンプライアンス研修などに最適です。要するに、新入社員向けに分かりやすく魅力的なコンテンツが必要なあらゆる場面で、HeyGen が力を発揮します。

オンボーディング動画でHeyGenを使い始めるにはどうすればよいですか？

HeyGen に登録し、AI を活用した動画機能を使って、すぐに従業員向けの効果的なオンボーディング動画の作成を始めましょう。

