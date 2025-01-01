オンライン学習コース、講義、チュートリアル、あるいはモチベーションを高めるメッセージなど、どのようなコンテンツを作成する場合でも、HeyGen の AI 動画メーカーを使えば、プロフェッショナルで魅力的な動画を簡単に制作できます。これらの AI 動画は世界中の視聴者を惹きつけ、心に残るインパクトのあるメッセージを届けることに貢献します。
Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.
Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.
Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.
「私たちは、単に文章コンテンツを提供するだけでは、パートナーの関心を維持するうえで効果的ではないと分かっていました。HeyGenのアバターを使うことで、情報性があり、楽しく、双方向性のあるコンテンツを作成できるようになりました。これによって、学習はよりダイナミックな体験になります。」
ジョン・サンカンスキー
TechMix マーケティングコーディネーター
HeyGen を使ってオンライン学習コースを作成する方法
オンライン学習コース向けに特別に設計された、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを閲覧できます。講義、チュートリアル、モチベーションスピーチなど、どのようなコンテンツを作成する場合でも、あなたの指導スタイルに合ったレイアウトを選びましょう。ブランドキットをすぐに適用して、統一感のあるブランディングを実現できます。
プラットフォームのAI機能により、ビデオ講義、チュートリアル、モチベーション動画など、さまざまな学習コンテンツを作成できます。
もちろん可能です。eラーニングプラットフォーム、社員研修、あるいは教室での授業など、どのような場面でも、HeyGen を使えば、学習者の集中力を維持しながら惹きつける動画コンテンツを提供できます。
当社のAIアバターは、リアルな表情と音声に同期したリップシンクを備えたバーチャルプレゼンターとして機能します。あらかじめ用意されたアバターから選ぶことも、自分専用のアバターを作成することもできます。
はい。HeyGen の高度なローカライズ機能により、動画を 170 以上の言語に素早く、しかも簡単に翻訳できます。
もちろん可能です。HeyGen はユーザーフレンドリーな設計で、テンプレートや直感的な編集機能が用意されているため、初心者でも洗練されたプロフェッショナルな動画を簡単に作成できます。
一般的な動画制作では、チームの採用、撮影、複数回の編集が必要になります。HeyGen を使えば、数分で洗練された動画を生成できるため、コンテンツを素早く制作したい教育者に最適です。
もちろん可能です。ブランドやコースのスタイルに合わせて、背景、グラフィック要素、フォント、カラーを自由に選択できます。
AIアバターを使えば、カメラの前に出る必要も、再撮影や大がかりな編集も不要になります。コンテンツを一貫したクオリティでスケールさせるのに最適です。
まずはサインアップし、テンプレートを選ぶかゼロから作成し、アバターを選択して、スクリプトをアップロードするだけです。使いやすいインターフェースが、各ステップを順番に案内します。
HeyGen は複数の動画書き出し形式に対応しており、YouTube などのプラットフォームや社内システム内でコンテンツを簡単に共有できます。
はい。柔軟な料金プランにより、個人の教育者から大企業まで、あらゆる方にご利用いただけます。
はい。HeyGen の高度な機能は、クイズや分岐シナリオなどのインタラクティブ要素に対応しており、受講者一人ひとりに合わせた、よりパーソナライズされた学習体験を実現できます。
