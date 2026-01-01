AI動画であの魔法の瞬間を生み出そう

HeyGen の導入は画期的な転機となりました。Workday は当初、翻訳の最初のステップを高速化する手段として HeyGen を検討していましたが、すぐにそれ以上のことができると気づきました。「HeyGen は私たちにとって本当に魔法のような存在です」と Meisinger 氏は語ります。「数分で動画を翻訳できますし、ブランドボイスを維持するために、言語専門家を直接 HeyGen に招き入れて校正や細かな調整を行うこともできます。」

「本当に魔法のようだと感じたのは、カスタムアバターと、数分でコンテンツを差し替えられることですね」とジョアンナは言いました。「私が動画を用意することもできるし、向こうから動画を送ってもらうこともできます。それをその日のうちに3つの言語でレンダリングして、確認してもらえるんです。」

HeyGen を選んだ主な理由のひとつは、用語ベースの機能でした。これは、Workday があらかじめ定めた重要用語の承認済み翻訳セットと連携するものです。彼は「この機能によって、当社の用語ベースをアップロードできるので、AI がコンテンツを翻訳する際には、最初から正しい表現が使われるようになります」と述べました。「こうしたことができるツールは、ほかでは見たことがありません。」

もう一つの大きな魅力は、HeyGen の高度なオーディオ機能でした。元のオーディオステムが利用できない場合でも、HeyGen はバックグラウンドミュージックから話者の声だけを分離し、別の言語で再合成することができました。これは本来であれば、制作チーム全体を必要とするような作業です。

「私にとっての魔法の瞬間は、自分の動画をアップロードして、数分後にはHeyGenがドイツ語を話している“私”の動画を吐き出してきたときでした。その動画をドイツ人の同僚たちに見せたら、『君、ドイツ語話せるの？』と聞かれたんです。だから、本当に魔法みたいだなって思いました」とマイジンガー氏は語った。

最終的に、HeyGen はイノベーションと誠実さに関する Workday の価値観を共有するパートナーとして際立っていました。「私たちも AI 企業なので、倫理的な AI 利用を非常に重視しています」とマイジンガー氏は強調します。「HeyGen は、私たちの原則を損なうことなく、必要としていたコントロールと柔軟性を提供してくれました。」

Workday チームが「これは私が作った」と言えるようにする

HeyGen は、Workday のローカリゼーション対応を完全に一新しました。「HeyGen の何が気に入っているかというと、もうプロジェクトを断らなくてよくなったことです」とマイジンガー氏は語ります。「まるでチームが拡張されたような感覚です。今あるリソースで、はるかに多くのことができるようになりました。」

「以前は、1つのコースを翻訳するのに平均して4〜6週間かかっていました」とジョアンナは言いました。「今では、コースのメディアなら数週間、プロジェクトによっては数日で翻訳できるようになりました。そんなことはこれまで考えられないことでした。」

HeyGen をローカリゼーションのパイプラインに統合したことで、Workday はグローバルな動画戦略を再定義し、より高速で、よりスマートで、より倫理的なものへと進化させました。その結果、拡大し続ける国際的な視聴者のニーズに応えられる、スケーラブルで高品質なプロセスが実現しました。

スピードとスケール ローカリゼーションの所要時間を数週間から数分に短縮し、2時間のウェビナーを含む各動画につき10〜15言語に対応。

ローカリゼーションの所要時間を数週間から数分に短縮し、2時間のウェビナーを含む各動画につき10〜15言語に対応。 コスト効率 ：定額料金による大幅なコスト削減。人員を増やすことなく、処理能力を100％向上。

：定額料金による大幅なコスト削減。人員を増やすことなく、処理能力を100％向上。 ブランドの一貫性と倫理：Workday の用語標準および倫理的な AI 利用方針に完全に準拠し、リップシンクのような欺瞞的な手法を避けていること。

この経験を振り返って、マイジンガー氏は、高品質で効率的な仕事をやり遂げることに伴うプロとしての誇りを強調した。「プロとして、こうしたことができるというのは自分にとってとても大事なんです。自分をよく見せるためだけではなく、1日の終わりに家に帰るとき、『質の高い成果物を提供できて、自分の仕事もより効率的にできた』と実感できるからです」と彼は語った。

ローカリゼーションへのAI活用を検討している他のチームに向けて、Workday からのメッセージはシンプルです。「とにかく試してみてください。テストは無料です。ワークフローがどれだけ改善されるか、きっと驚くはずです。」

「思いきって試してみて、好奇心を持って取り組んでください。私自身、まったく予想していなかった“お宝”をいくつも見つけましたし、それらは時間の節約にもなり、私たちのワークフローに付加価値をもたらしてくれました」とジョアンナは語った。