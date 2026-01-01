Coursera は、世界有数のオンライン学習プラットフォームの一つであり、世界水準の教育への普遍的なアクセスを提供することに尽力しています。1億人以上の学習者、7,000件を超えるコース、そして300以上の一流大学や企業との提携により、Coursera はデジタル時代における学びのあり方を再定義しました。

しかし、プラットフォームがグローバルに拡大するにつれて、重要な課題が浮かび上がりました。それは、真のローカライズを実現しつつ、感情に響く学習体験を、言語や文化の異なる世界中の学習者にどのように提供するか――しかも、コンテンツの本物らしさを損なうことなく、持続不可能な制作コストをかけずに実現するにはどうすればよいのか、ということでした。

Coursera の CTO であるムスタファ・ファニチャーワラは、Coursera のエンジニアリングチームと AI への取り組みを統括しています。彼の仕事は、生成 AI ツール（AI 吹き替え、音声クローン、リップシンクなど）の開発に注力するとともに、技術革新が「世界中のすべての人に、パーソナライズされ、アクセスしやすく、効果的な教育を提供する」という中核的な使命に貢献するようにすることです。

「Coursera は、世界中の人々に大規模に学習体験を届けることを使命としています」とムスタファ氏は語った。「それを効果的に実現するためには、言語の壁を取り払い、学習をパーソナライズし、元の指導内容の質と意図を守らなければなりません。そこで大きな変革をもたらしているのが生成 AI、そして特に HeyGen なのです。」

没入感のある講師主導の体験を提供する

HeyGen を導入する前、Coursera はテキストと音声の翻訳を拡張するために AI をうまく活用していました。しかし、動画のローカライズは依然として大きな障壁として立ちはだかっていました。

「最初はテキストから始めました」とムスタファ氏は語った。「それは何とか対応できましたが、講師の声のトーンや感情、口の動きまで新しい言語に同期させて動画コンテンツを翻訳する段階になると、現実的ではありませんでした。コストもかかりすぎますし、大規模に行うにはあまりにも複雑すぎたのです。」

ムスタファ氏とチームが、特にボイスクローンとリップシンク機能を備えた HeyGen を発見したことが、突破口となりました。Coursera は HeyGen を導入し、フランス語、スペイン語、ドイツ語など複数の言語で、講師主導の動画のローカライズ版を生成しています。これにより、話されている内容だけでなく、その話し方やニュアンスまで忠実に再現できるようになりました。

「最も驚いたのは、それがどれほど自然に感じられたかということです」とムスタファ氏は語った。「英語を話している講師の動画を使って、声のトーンや話すリズム、感情表現を保ったまま、まるでスペイン語を話しているかのように感じさせることができました。」

その本物らしさは、Coursera にとって絶対に譲れないものだった。チームは常に、機械的で人間味のない AI 生成コンテンツに警戒してきた。「私たちは単に情報を届けているわけではありません。没入感のある、講師主導の学習体験をつくっているのです」と Mustafa は説明する。「感情が失われてしまえば、学びの質も落ちてしまいます。」

HeyGen は、感情や講師の存在感を損なうことなく、大規模に高品質なコンテンツを提供できる――その能力こそが、Coursera がずっと待ち望んでいたものだった。

HeyGenで「魔法の瞬間」を実現する

ムスタファは、かつては多額の投資と時間を要していたことが、今では俊敏に行えるようになったと振り返った。「私たちはずっと、大規模な動画翻訳には、制作面か技術面のいずれかで莫大な投資が必要だと考えていました」と彼は語る。「ところがチームがこれを、ほんの数回のスプリント、数週間という短期間で作り上げてしまったとき、これほどの規模にこれほど早く到達できたことに、私たちは驚かされました。」

講師たちにとって、自分たちの声や感情が翻訳された動画の中でもそのまま保たれているのを見るのは、とても強い印象を与える体験でした。「まさに本人だと感じました」とムスタファ氏は語ります。「翻訳された動画でも、別の言語を話しているだけで、見た目も声も私たちの先生そのものだったのです。」

技術的な成果に見合うだけの感情的な反応も得られた。「私たちにとっての魔法の瞬間は、完璧なリップシンクと感情がそのまま保たれた吹き替え動画を初めて見たときでした」とムスタファは振り返る。「そのとき私たちは、これは単なるツールではなく、人間らしさを失うことなく学びをスケールさせるためのプラットフォームなのだと気づいたのです。」

HeyGen は物流を改善しただけでなく、新たなクリエイティブ面と業務面の可能性を切り開きました。Coursera のエンジニアやコンテンツ制作者は今や、「これは自分が作った」と胸を張って言えます。それは教育コンテンツを制作したからというだけでなく、第三者に頼ることなく、自分たちの手で翻訳とローカライズまで行えるようになったからです。

「あれは本当に衝撃的でした」とムスタファは言った。「動画はまったく別の言語だったのに、元の文脈や感情、そして説明のわかりやすさまでそのまま伝わってきたんです。とても自然に感じました。」

視聴時間と完了率の向上

HeyGen を導入して以来、Coursera は学習者のエンゲージメント、プラットフォームのアクセシビリティ、そして学習成果において、明確に測定可能な向上を達成しました。

主な成果：

動画視聴時間が40％増加 – ラテンアメリカなどの地域では、ローカライズされた動画コンテンツにより、総視聴時間が大幅に増加しました。

– ラテンアメリカなどの地域では、ローカライズされた動画コンテンツにより、総視聴時間が大幅に増加しました。 コース修了率が25％向上 – 動画コンテンツが母語で提供された場合、受講者はコースを最後まで修了する可能性が高くなりました。

– 動画コンテンツが母語で提供された場合、受講者はコースを最後まで修了する可能性が高くなりました。 スケーラブルで本格的なローカリゼーション– Coursera は現在、高額な再撮影を行うことなく、複数の形式と言語で翻訳された動画コンテンツを提供しています。

ムスタファは、ほかのチームにも小さく始めることを勧めています。「私たちは動画を1本作るところから始めました。それだけで効果が実感できたのです」と彼は言います。「一度体験してみれば、これがどれだけの可能性を開くかは明らかになります。」

彼はまた、AI技術、特にHeyGenがいかに急速に進化しているかを強調しました。「この分野の変化はとても速い。今すぐ試してみなければ、あとで遅れを取ることになる。HeyGenは、私たちのインフラにとって欠かせない存在になりました。」