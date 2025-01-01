語学教育は、双方向性が高く視覚的に豊かな教材によって大きく発展します。基礎的な語彙や文法、文化的な背景を教える場合でも、HeyGen を使えば、教育者や語学教育機関は本格的な制作チームを用意することなく、プロ品質の語学学習用動画を素早く作成できます。