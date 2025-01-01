AI を活用して語学学習コンテンツをより身近なものにする

語学教育は、双方向性が高く視覚的に豊かな教材によって大きく発展します。基礎的な語彙や文法、文化的な背景を教える場合でも、HeyGen を使えば、教育者や語学教育機関は本格的な制作チームを用意することなく、プロ品質の語学学習用動画を素早く作成できます。

AI を活用して語学学習コンテンツをより身近なものにする
G24.81,000件以上のレビュー
利点と価値

没入型AI動画体験で語学レッスンを提供

Produce high-quality educational videos without a camera

Traditional language training videos often require significant time and effort. HeyGen streamlines the workflow, enabling educators, tutors, and e-learning platforms to generate high-quality language learning AI content efficiently and at scale.

language learning templates

Create visual course curriculums with AI-powered videos

Leverage AI avatars to present lessons with clear explanations and accurate pronunciation. Integrate subtitles, animations, and authentic examples into your language learning AI videos, reinforcing vocabulary, grammar, and cultural insights.

ai avatar learning new language with template

Scale and localize learning AI content for every language

HeyGen’s AI-driven platform allows you to adapt lessons, revise scripts, and translate videos into multiple languages within minutes. Deliver a personalized language learning AI experience to students worldwide. Minus costly reshoots or complicated post-production.

translate into different languages and learn new ones

教育者がどのように言語学習を拡大しているかを発見しましょう

Rosetta Stone uses video translation technology to translate ad creatives

Rosetta Stone uses video translation technology to translate ad creatives

Discover how Rosetta Stone uses HeyGen to cost-effectively expand paid advertising into additional markets and drive higher engagement and conversion rates.

HeyGen を使って語学学習用動画を作成する方法

  1. HeyGen を開く

HeyGen にログインして、数分でダイナミックな AI 生成の語学学習動画を作成し始めましょう。

  1. 理想的な動画テンプレートを見つける
  1. トークトラック、アバター、背景を追加する
  1. AI動画をカスタマイズする
  1. さらに創造的な要素を加える
  1. 最終動画を書き出す

よくある質問

HeyGenとは何ですか？また、語学学習向けのAIとしてどのように活用できますか？

HeyGen は、魅力的な語学学習用 AI 動画を素早く作成できる AI 動画生成プラットフォームです。語彙や文法、文化的なニュアンスなど、どのような内容を教える場合でも、HeyGen はレッスン作成をシンプルにし、あらゆるレベルの学習者に最適化された形で提供できるようにします。

HeyGen は、従来の方法と比べてどのように語学トレーニング用動画の制作を改善しますか？

HeyGen は、カメラの前に立つプレゼンターや高額な制作クルー、時間のかかる編集作業を不要にします。その代わりに、AI アバターが一貫性のある正確なレッスンを提供し、語学学習をよりスケーラブルなものにします。

異なる言語を教えるために、AIアバターをカスタマイズできますか？

はい！HeyGen では、AI アバターをカスタマイズして複数の言語を教えることができ、明瞭な発音と文化的に適切な表現を実現します。

HeyGen は多言語のトレーニング動画に対応していますか？

もちろん可能です。HeyGen は多言語に対応しており、世界中の多様な視聴者向けに、複数の言語で学習用 AI コンテンツを効率的に作成できます。

語学学習用の動画に新しいレッスンや修正内容を反映するにはどうすればよいですか？

HeyGenなら、スクリプトやビジュアルを少し変更するだけで、数分で修正版を生成でき、面倒な再撮影は一切不要です。

HeyGen の語学学習向け AI 動画は、さまざまなプラットフォームで利用できますか？

はい、HeyGenで作成した動画は、eラーニングプラットフォームや語学学習アプリ、ソーシャルメディア、さらにはご自身のウェブサイト向けに最適化できます。

HeyGen を使って語学学習用のAI動画はどれくらい早く作成できますか？

ほとんどの教育者は、コンテンツの複雑さやカスタマイズの度合いにもよりますが、数時間ほどでプロ品質の語学学習向けAI動画を作成しています。

語学トレーニングにHeyGenを利用するには、動画制作のスキルが必要ですか？

いいえ。HeyGen の直感的なインターフェースは、教育者、語学講師、コンテンツ制作者向けに設計されており、特別な編集スキルや技術的な知識は一切必要ありません。

どのような種類の語学学習コンテンツがHeyGenの効果を最も活かせますか？

HeyGen は、語彙力アップ、文法レッスン、発音ガイド、文化的な知見の紹介などに最適で、魅力的な AI 主導の語学学習コンテンツが力を発揮するあらゆる場面で活用できます。

語学学習用のAI動画でHeyGenを使い始めるにはどうすればよいですか？

HeyGen に登録し、AI を活用した動画作成機能を体験して、インタラクティブで没入感のある語学学習用 AI レッスンの制作を今日から始めましょう。

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background