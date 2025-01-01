タイムリーで透明性の高いコミュニケーションは、リーダーシップチームにとって不可欠です。会社の最新情報を共有するときも、株主に説明するときも、変革期に従業員を導くときも、HeyGen を使えば、制作チームを用意することなく、高品質なリーダーシップ向け動画を効率的に作成できます。