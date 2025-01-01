従業員と株主に対して、明確なリーダーシップの最新情報を届ける

タイムリーで透明性の高いコミュニケーションは、リーダーシップチームにとって不可欠です。会社の最新情報を共有するときも、株主に説明するときも、変革期に従業員を導くときも、HeyGen を使えば、制作チームを用意することなく、高品質なリーダーシップ向け動画を効率的に作成できます。

利点と価値

AI動画でリーダーシップからのコミュニケーション更新を効率化

コミュニケーションチームがリーダーシップからの最新情報をどのように届けているかをご紹介

Würth Group delivers leadership updates to over 88,000 employees in 80 countries

Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.

「HeyGen は、私たちの動画コンテンツの制作方法に革命をもたらし、コミュニケーションの手段として動画を活用するうえで大きく貢献してくれました。コミュニケーションをこれまで以上に身近で、そしてはるかにパーソナルなものにしてくれています。」

アンドレアス・ヘンシェル

ヴュルスグループ コーポレートコミュニケーション部 グループリード 兼 言語サービス部門責任者

HeyGen を使ってリーダーシップ向けアップデート動画を作成する方法

よくある質問

HeyGenとは何ですか？また、リーダーシップからの最新情報の発信にどのように活用できますか？

HeyGen は、経営幹部やリーダーが従業員、株主、ステークホルダー向けのプロフェッショナルなリーダーシップ動画を作成するのに役立つ、AI動画生成プラットフォームです。大規模な動画制作チームを必要とせず、リーダーシップコミュニケーションをシンプルにします。

HeyGen は、従来の方法と比べてどのようにリーダーシップ向け動画制作を改善しますか？

HeyGen を使えば、ライブ動画の撮影や高額な制作クルー、長い編集期間は不要になります。AI アバターが、プロフェッショナルかつ一貫した形でメッセージを届けることで、タイムリーで効果的なリーダーシップ動画の発信を実現します。

自社の経営陣に合わせてAIアバターをカスタマイズできますか？

はい！HeyGen では、アバターをカスタマイズして、ブランドのトーンやリーダーシップのアイデンティティに合わせることができます。リーダーはアバターを選択し、外見を調整し、あらゆるオーディエンス向けにパーソナライズされたリーダーシップ動画のスクリプトを作成できます。

HeyGen は危機対応・緊急時のコミュニケーション動画に適していますか？

もちろん可能です。HeyGen を使えば、リーダーは危機的状況におけるコミュニケーション動画を迅速に作成・配信でき、困難な時期においても透明性と明確さを確保できます。

状況が変化した場合、リーダーシップメッセージはどのように更新すればよいですか？

HeyGen を使えば、リーダーシップ向け動画の更新がスピーディかつ簡単に行えます。スクリプトを修正し、ビジュアルを調整して、数分で新しいバージョンを生成できるため、再撮影や大がかりなポストプロダクションは不要です。

HeyGenのリーダーシップ動画は複数のプラットフォームで共有できますか？

はい、HeyGen の動画は、社内ポータル、投資家向けプレゼンテーション、メールでのコミュニケーション、ウェブサイト、ソーシャルメディアなどに最適化して、適切なオーディエンスに届けることができます。

HeyGen を使ってリーダーシップ向けのアップデート動画は、どのくらい早く作成できますか？

HeyGen を使えば、経営幹部はコンテンツの複雑さやカスタマイズの度合いにもよりますが、わずか数時間でプロフェッショナルなリーダーシップアップデート動画を作成できます。

リーダーシップ向けのアップデートにHeyGenを使うには、動画制作のスキルが必要ですか？

まったく問題ありません。HeyGen の直感的なインターフェースにより、技術的な専門知識がなくても、ビジネスリーダー、人事チーム、企業のコミュニケーターが簡単に動画を作成できます。

HeyGenはどのような種類のリーダーシップメッセージに最も効果的ですか？

HeyGen は、CEO からの最新情報、投資家向けブリーフィング、従業員タウンホール、危機対応コミュニケーション、組織変更の告知、戦略ビジョンのメッセージなど、明確で魅力的なリーダーシップ・コミュニケーションが求められるあらゆる場面に最適です。

リーダーシップ向け動画でHeyGenを使い始めるにはどうすればよいですか？

HeyGen に登録し、AI 搭載の動画ツールを活用して、従業員・投資家・ステークホルダーに向けたインパクトのあるリーダーシップメッセージを、今日から作成しましょう。

