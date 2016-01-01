あらゆる声を高精度なAIでクローンし、どのプラットフォームでもあなたの声色や話し方にぴったり合った、自然でパーソナライズされたボイスオーバーを作成できます。
HeyGen の AI ビデオ翻訳機能は、あらゆる動画を自動的に別の言語へ変換し、話者の声質や感情に合わせた自然なリップシンク音声を生成します。オリジナルの話し方や表現スタイルを保ったまま、スタジオ品質の多言語版動画を数分で作成できます。
ファイルをここにドロップファイルをアップロードまたはドラッグ＆ドロップ
高精度ニューラルAI音声クローン
HeyGen は高度なニューラルネットワークを用いて、声のピッチ、リズム、アクセント、話し方のパターンを解析します。これにより、AI ボイスクローンは滑らかで自然な音声を生成でき、マーケティング動画、トレーニングプログラム、製品デモ、および社内コミュニケーションに活用できます。
テキストから動画用音声を生成
AI音声クローンはHeyGenのテキストから動画へのエディターに完全統合されています。スクリプトを入力または貼り付けると、プラットフォームがAI音声を生成し、リップシンクを適用し、手動での音声編集なしに自動で映像と同期させます。
多言語対応AI音声クローン機能
HeyGen では、同じ AI ボイスクローンが複数の言語で話すことができます。これにより、地域や部門、オーディエンスが異なっても、声の一貫性を保ちながら動画コンテンツを簡単にローカライズできます。
高速な編集と再利用可能なボイスモデル
一度ボイスをクローンすれば、無制限の動画で再利用できます。テキストを更新したり、話す速さを変えたり、強調箇所を調整して、すぐに再レンダリングできます。コンテンツが変更されても、録音をやり直す必要はありません。
従来のボイスオーバーでは、何度も収録セッションを行い、声優のスケジュールを調整する必要があります。AIボイスクローンを使えば、マーケターはスクリプトを書くだけで、テキストから動画へのワークフローを通じて、キャンペーン、広告、解説動画全体で一貫性がありブランドイメージに合ったナレーションを生成できます。
製品アップデートには、新しいナレーションが必要になることがよくあります。AIボイスクローンを使えば、チームはスクリプトを更新してデモを即座に再生成でき、ビジュアルや機能が変化しても声のトーンを一貫して保つことができます。
リーダーからのメッセージは、テキストだけだと印象が薄れがちです。書面でのアップデートを、クローンした経営陣の声を使った魅力的な動画に変換することで、拠点をまたいだチーム間でも、明確かつ一貫したコミュニケーションを実現できます。
サポートチームや教育チームは、複製した1つの声を使って複数の言語でローカライズされた動画ガイドを作成できます。これにより、制作コストを削減しつつ、世界中のユーザーに対して分かりやすさと信頼性を高めることができます。
AI音声クローンツールの使い方
録画・編集・再撮影を不要にする、音声駆動型の動画を作成できる、シンプルな4ステップのワークフローです。
クローンしたい声を、短くクリアな音声で録音してください。HeyGen が声のトーン、話す速さ、声質などを解析し、あなただけのパーソナライズされたボイスモデルを作成します。
HeyGen はサンプル音声を処理し、再利用可能な AI 音声クローンを作成します。この音声は、あなたのあらゆる動画プロジェクトやスクリプトで利用できるようになります。
HeyGen のエディターに直接テキストを入力します。システムが自動的にナレーション、リップシンク、ビジュアルを準備している間に、文章の言い回しや強調、構成を調整できます。
最終動画を生成し、準備ができたら書き出しましょう。後から変更が必要になった場合は、テキストを編集して、再度録画することなく再レンダリングできます。
精度はサンプルに依存します。クリアな音声を使うことで、より自然で表現力のある結果が得られます。
インスタントクローンは処理が速く、シンプルなプロジェクトに最適です。プロフェッショナルクローンは、より多くの音声データを使用することで、精度とリアリティがさらに高くなります。
ほとんどのユーザーは、30秒から3分程度必要です。
はい。クリアな音声または動画ファイルをアップロードするだけで、HeyGen が元の声のトーン、ピッチ、話し方のスタイルを再現した AI 音声を生成します。声をクローンするための、迅速かつ高精度な方法です。
最も正確な結果を得るには、背景雑音や音楽、会話のかぶりがないクリアな音声をご用意ください。少なくとも1分間程度の、話し方が一定した音声サンプルをご提供いただくことを推奨します。
はい、HeyGen は多言語での音声出力に対応しています。声をクローンした後は、元の話者の声の特徴を保ったまま、さまざまな言語で音声を生成できます。
はい、一度ボイスをクローンすれば、話す速さや感情表現、ピッチなどの要素を調整して、制作中の動画や音声プロジェクトに合ったトーンや文脈に合わせることができます。
はい、その人の声をクローンに利用する前に、本人から明確な同意を得ることが不可欠です。
はい。お客様の声は、厳格なセキュリティ対策と厳密に管理されたアクセス制御によって保護されています。
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。