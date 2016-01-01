マーケティングおよびブランド動画 従来のボイスオーバーでは、何度も収録セッションを行い、声優のスケジュールを調整する必要があります。AIボイスクローンを使えば、マーケターはスクリプトを書くだけで、テキストから動画へのワークフローを通じて、キャンペーン、広告、解説動画全体で一貫性がありブランドイメージに合ったナレーションを生成できます。

トレーニングおよびオンボーディングコンテンツ

製品デモとウォークスルー 製品アップデートには、新しいナレーションが必要になることがよくあります。AIボイスクローンを使えば、チームはスクリプトを更新してデモを即座に再生成でき、ビジュアルや機能が変化しても声のトーンを一貫して保つことができます。

ソーシャルメディア向けショート動画

社内コミュニケーション リーダーからのメッセージは、テキストだけだと印象が薄れがちです。書面でのアップデートを、クローンした経営陣の声を使った魅力的な動画に変換することで、拠点をまたいだチーム間でも、明確かつ一貫したコミュニケーションを実現できます。