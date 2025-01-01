HeyGen は、金融教育者がダイナミックで高品質な教育動画を作成できるよう支援する AI 動画制作プラットフォームです。フィンテック企業であっても、AI を活用したファイナンシャルアドバイザーであっても、強力な金融コンテンツをシンプルなプロセスで制作できるようにします。