AIアバターとは、人工知能を用いて作られた、人間を超リアルに再現したデジタル表現のことです。これらのアバターは、人間らしい話し方、表情、しぐさを再現できるため、大規模な動画制作やバーチャルコミュニケーション、デジタルコンテンツに最適です。HeyGenでは、AIアバターは実在の俳優やタレントから同意を得て収集したデータをもとに作成されています。私たちは、最先端の生成AIと責任あるコンテンツ制作を組み合わせ、俳優の肖像が使われた動画が生成されるたびに報酬を支払うことで、倫理的なAI運用を徹底しています。