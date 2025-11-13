AIアバター生成ツール
HeyGen の使いやすいプラットフォームで、数分で自分だけの AI アバターを作成しましょう。ビジネス用プレゼンター、インフルエンサー風のトーキングアバター、あるいはオリジナルキャラクターなど、どんな用途でも、無料の AI アバタージェネレーターでスタジオ品質のアバターをデザイン・編集・アニメーション化できます。デザインスキルは一切不要。テキストを入力して、アップロードして、生成するだけ。それくらい簡単です。
なぜHeyGenは最先端のAIアバター生成ツールなのか
高度な顔アニメーションとボイスシンク技術によって支えられたHeyGenは、現在利用できる中で最高のAIアバター生成ツールを提供します。私たちのリアルなアバターは、表情・しぐさ・話し声をリアルタイムで再現し、SNS、トレーニング、マーケティング、カスタマーサポートなど、あらゆる場面で視聴者を惹きつけるのに最適です。
自分だけのカスタムAIアバターを作ろう
ブランドにぴったり合ったカスタムAIアバターを作成できます。リアルな Avatar IV モデルから、1枚の画像から生成するフォトアバター、自分で録画した映像から作るビデオアバターまで対応可能です。各カスタムアバターは、さまざまなルック、衣装、背景でスタイリングでき、クリエイティブなニーズを一貫性と拡張性をもって表現することができます。
次の中から選択1,000以上のストックAIアバターモデル
プロのプレゼンターからインフルエンサー風アバター、多文化なモデルまで、HeyGen では幅広い AI 生成ストックアバターをご用意しています。ビジネスミーティング、製品チュートリアル、広告、カスタマーサービス動画など、用途に合わせて簡単に活用できます。私たちのアバターは、世界中のあらゆる言語で、どこにいるオーディエンスともつながることを可能にします。
AIアバターの作り方デジタルツイン
HeyGen のデジタルツイン技術で、自分自身をフルアニメーションの AI アバターに変身させましょう。一度あなたの姿を取り込めば、そのアバターを使って好きなときに動画を生成できるので、もう二度とカメラの前に立つ必要はありません。
HeyGenプラットフォームに、あなたのはっきり写った写真をアップロードしてください
あなたの個性を映し出すAIアバターモデルをトレーニングしましょう
アバターのスタイルや服装、背景を自由にカスタマイズしましょう
音声を選択するか、ボイスクローン機能で自分の声を取り込んでください
あらゆる用途に使える、あなたのAIデジタルツインアバター動画を生成します
HeyGen が最高の AI アバター生成ツールである理由
HeyGen は、スピード・クオリティ・柔軟性を兼ね備えたオールインワンのプラットフォームです。テキストプロンプトからアバターを生成したり、写真をアバターに変換したり、ストックライブラリから選択したりできます。強力な編集ツールにより、HeyGen はクリエイター、ブランド、教育者にとって最高の AI アバター動画ジェネレーターを提供します。
わずか数分で動画を作成し、従来の動画制作よりも速く高品質な成果を届けましょう。
編集や技術的なスキルが一切なくても、誰でも使える直感的なインターフェースで、手軽に動画を作成できます。
テキストベースのエディターで文書を書くのと同じくらい簡単に、初稿から完成版の動画まで作成できるようにします。
あなたのAIアバターを声とサウンドで命を吹き込もう
175以上の言語とアクセントに対応した、100種類以上のリアルなAI音声から選択できます。自分の声をクローンしたり、独自のトーンをデザインしたり、サードパーティのテキスト読み上げプロバイダーとHeyGenアバターを連携させることも可能です。プロフェッショナルなナレーションからカジュアルなインフルエンサー向けコンテンツまで、HeyGenならアバターの見た目に負けない、自然で本物のような声を実現できます。
AIアバターの作り方デジタルツイン
HeyGen のデジタルツイン技術で、自分自身をフルアニメーションの AI アバターに変身させましょう。一度だけ自分の姿を撮影しておけば、そのデータを使って好きなときに動画を生成できるので、もう二度とカメラの前に立つ必要はありません。
作成パネルから「Avatar IV」を選択します。
HeyGen の AI アバター動画ジェネレーターが、それを本物そっくりのアバターに変換します。
顔がはっきり写った写真を1枚アップロードしてください。
リアリティを高めるために、音声・ジェスチャー・リップシンクを追加
AIで生成したアバター動画を、YouTubeやSNSなどあらゆる用途向けに書き出しましょう。
あなたのビジネスと同じような企業が、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、市場で最も革新的なAI動画プラットフォームを活用して成長を加速しているのかをご覧ください。
AIアバターとは、人工知能を用いて作られた、人間を超リアルに再現したデジタル表現のことです。これらのアバターは、人間らしい話し方、表情、しぐさを再現できるため、大規模な動画制作やバーチャルコミュニケーション、デジタルコンテンツに最適です。HeyGenでは、AIアバターは実在の俳優やタレントから同意を得て収集したデータをもとに作成されています。私たちは、最先端の生成AIと責任あるコンテンツ制作を組み合わせ、俳優の肖像が使われた動画が生成されるたびに報酬を支払うことで、倫理的なAI運用を徹底しています。
AIアバタージェネレーターは、デジタルアバターを使ってテキストをリアルな動画コンテンツに変換する強力なツールです。HeyGenを使えば、カメラや俳優、編集ソフトを用意することなく、スタジオ品質の動画をすぐに作成できます。
はい、HeyGen には、AIアバターの生成、音声の追加、短い動画の作成ができる無料版があります。プレミアムプランでは、HD・4Kレンダリング、カスタマイズ機能、商用利用などの高度な機能が利用可能になります。
もちろんです。HeyGen を使えば、自分専用のパーソナライズされた AI アバターを簡単に作成できます。ガイドに沿って短いキャリブレーション動画を撮影するだけで、AI があなた（またはチームメンバー）そっくりの、あなたと同じように話すリアルなデジタル版を生成します。今すぐ HeyGen で、あなたのデジタルツインを作成しましょう。
HeyGen は、操作がとても簡単で、リアルな話すアバターを素早く作成できるため、最高のAIアバター生成ツールです。テキスト、画像、音声を数分で動画に変換できます。40以上の言語に対応しているので、マーケティングやトレーニングはもちろん、目を引くコンテンツ作りにも最適です。
HeyGen の始め方はとても簡単でスピーディです。まずは無料アカウントに登録し、用意されたストックアバターを選ぶか、自分だけのカスタムアバターを作成します。次にスクリプトを入力すると、AIアバターが完璧なリップシンクで読み上げてくれます。あとは映像や画像などを追加して動画をカスタマイズし、エクスポートまたは公開するだけです。
はい、HeyGen のアバターは 175 を超える言語と方言に対応しており、グローバルなコミュニケーション、トレーニング、カスタマーエンゲージメントに最適です。
HeyGen の AI アバターは、人間のような表情やしぐさ、音声との連携を取り入れた、非常にリアルなデザインになっており、魅力的で臨場感あふれる動画を作成できます。HeyGen で、これまでにないリアリズムを体験してください。
はい。HeyGen のアバターは、ただ話すだけではありません。スクリプトのトーンに合わせて、自然な表情やジェスチャーも行います。これにより、コミュニケーションがより魅力的になり、動画がより本物らしく、人間味のあるものに感じられるようになります。
HeyGen は高度なカスタマイズ機能を提供しています。「Look Packs」などの機能を使えば、ブランドに合わせて、洗練されたスタイルから遊び心のあるスタイル、個性的なスタイルまで、素早く切り替えることができます。さらに、衣装、トーン、声も調整できるため、アバターにあなたが表現したい人格をそのまま反映させることができます。
はい。ビジネス、教育、マーケティングなどに使える、100種類以上のすぐに使えるストックアバターから選ぶことができます。さらに、医療、営業、企業研修など特定の業界向けに最適化されたアバターも用意されているため、すぐにプロフェッショナルな印象のアバターを利用できます。
HeyGen を使えば、カメラやスタジオ、編集作業は不要です。スクリプトを入力してアバターを選ぶだけで、数分で動画を生成できます。これにより、チームは広告、トレーニング、コンテンツマーケティング向けの動画制作を、迅速かつ低コストで大規模に展開できます。
あなたのビジネスのような企業が、最先端のAI動画を活用して、どのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。