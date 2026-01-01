ほとんどのプラットフォームが画一的なプレゼンターしか提供しない中、HeyGen では500体以上のアバターをご用意しています。リアル調、スタイライズ調、写真ベース、ユーザー生成など、さまざまな形式に対応。表情同期やジェスチャーにも対応しているため、私たちのアバターはただ話すだけではなく、「演じる」ことができます。

✅ 500種類以上のアバターオプション（リアル、スタイライズ、UGC）

✅ 表情豊かなフェイシャルシンク＆モーション

❌ ほとんどの競合は、堅苦しい企業プレゼンター風のスタイルしか対応していません