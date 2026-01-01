HeyGen の代替サービスと比較
AI動画およびAIアバターツールのカテゴリにおいて、HeyGen はテキストスクリプトを魅力的なAIアバター動画へ変換できる有力な選択肢として際立っています。リアルなアバター、自然な翻訳機能、そして他の代替ツールと一線を画す使いやすいプラットフォームを提供しています。
HeyGen が選ばれる理由
Compare what truly sets HeyGen apart from other AI video platforms.
Not all AI video tools are built the same. From avatar realism to global scalability, HeyGen outperforms the competition where it matters most.
ただの話し手ではない
ほとんどのプラットフォームが画一的なプレゼンターしか提供しない中、HeyGen では500体以上のアバターをご用意しています。リアル調、スタイライズ調、写真ベース、ユーザー生成など、さまざまな形式に対応。表情同期やジェスチャーにも対応しているため、私たちのアバターはただ話すだけではなく、「演じる」ことができます。
✅ 500種類以上のアバターオプション（リアル、スタイライズ、UGC）
✅ 表情豊かなフェイシャルシンク＆モーション
❌ ほとんどの競合は、堅苦しい企業プレゼンター風のスタイルしか対応していません
Speak Globally. Translate Instantly.
HeyGen は、175 を超える言語でボイスクローン、吹き替え、リップシンクに対応しています。
字幕だけで終わらせる他社とは異なり、HeyGen はあらゆる視聴者に向けて、トーンやタイミング、表情までぴったりと合った完全ローカライズ動画をお届けします。
✅ 175以上の言語に対応
✅ 多言語ボイスクローン
✅ リップシンク対応の動画翻訳
❌ 競合他社は、同期された完全な動画ローカライズができない
執筆・編集・拡張を一か所で
HeyGen は、台本作成、アバター制御、ボイスディレクション、編集、そしてコラボレーションを、ひとつのシームレスなワークスペースに統合します。クリエイターからエンタープライズチームまで、あらゆる人にとって最も完成度の高い AI 動画制作環境です。
✅ プロンプトから動画生成、スクリプト編集
✅ ボイスディレクター、チームでのコラボレーション
✅ ブランドキット、タグ付け、複数メンバーでのレビュー
❌ ほとんどのプラットフォームでは、編集やレビューに外部ツールが必要
実際のユーザーからG2で4.8の評価を獲得
HeyGen は G2 で最高評価を受けている AI 動画プラットフォームです。パフォーマンスから使いやすさまで、何千人ものクリエイターやマーケターが理由を持って私たちを選び、その結果に満足して使い続けています。
✅ G2での評価は4.8/5
✅ アバター品質・ワークフロー・ローカライズ対応が高評価
✅ 50万人以上のユーザーに信頼され、今も増加中
❌ 競合他社は評価が低く、機能面でユーザー満足度に欠ける
あなたのアバターを起用する方法は無限大。
自分自身をクローンしたり、AIで生成したり、ストックアバターライブラリから選んだりできます。
自分自身をクローンしてデジタルツインを作成しましょう。現実には存在しない、AI搭載のアバターを生成できます。コミュニティアバターを見つけるか、ストックライブラリから選んでください。500体以上のアバターの中からお好きなものをお選びいただけます。
Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts—perfect for businesses, social media, and more.
Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real time, making virtual interactions feel more authentic.
アバター
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
アバター数
500+
100+
70+
20+
表情豊かなアバター
パーソナルアバター
フォトアバター
スタイライズド／UGCアバター
柔軟なカメラアングル
音声と言語
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
対応言語
175+
130+
70+
40+
AI音声
2000+
800+
300+
120+
ボイスクローン
多言語ボイスクローン
ボイスディレクター
ボイスミラーリング
ビデオ翻訳（リップシンク対応）
動画制作
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
エージェント
130+
70+
40+
ドキュメントから動画へ
300+
動画へのURL
画面録画
AIズームアニメーション
スクリプトの自動翻訳
アバター背景の削除
視覚トリガーとアニメーション
内蔵メディアライブラリ
Thousands
Templates
Limited
2M+
書き出し形式（MP4/WebM）
MP4
コラボレーションとチーム向けツール
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
ライブ共同編集
70+
40+
コメント機能
300+
アナリティクス
ブランドキット
ワークスペース
プラットフォームの利用条件と料金
HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
開始価格
$0 (Free Plan)
$29/month
$19/month
$12/month
有料プラン
$29/month
$29/month
$19/month
$12/month
無制限の動画
From $29
From $70
From $29
APIアクセス
ボイスクローン
All paid plans
Creator plan only
Business plan
パーソナルアバター
All Plans（Free + Paid）
Creator only
SCORMエクスポート
G2 評価
⭐️ 4.8 / 5
⭐️ 4.7 / 5
⭐️ 4.3 / 5
⭐️ 4.5 / 5
HeyGen と他の選択肢の比較
HeyGen と他の AI 動画ジェネレーターの主な機能を徹底比較
Synthesia、Veed.io、Colossyan、Deepbrain などの代替ツールと比べると、HeyGen は高品質で柔軟性が高く、オールインワンの機能を備えたトップクラスの AI 動画生成ツールとして際立っています。
クリエイターからマーケターまで。
HeyGenの100以上の活用シーン。
ソーシャルメディアマネージャー
私たちの言葉だけを鵜呑みにしないでください。
HeyGenは、世界最高峰のクリエイターたちから信頼されています。
G2で5点満点中4.7という高評価と、数多くの表彰を獲得しています。
- クレジットカード不要
- 1000体以上のアバター
「このツールはとても使いやすく、分かりやすいステップごとの手順が用意されています。カスタムAI動画アバターも問題なく動作しており、無料プランでも私のニーズを十分満たしてくれます。」
「HeyGen は、AI 動画コンテンツ制作において非常に直感的で使いやすいツールです。アバターのクオリティとリップシンクの精度には感心しており、動画がとても自然に見えます。」
"今では、はるかに短い時間で、しかも出張なしでこれが実現できています。カジュアルな服装のまま座って、すべての動画を一発撮りで作成できるので、毎週何時間もの時間を節約できています。"
「以前は数日かかっていた作業が、今では数時間で終わります。HeyGen は、クオリティを一切妥協することなく、これまでにないスピードで動画制作を加速してくれます。」
「私はあまりテクノロジーに詳しくありませんが、HeyGen はとても使いやすいです。最初のトライでプロ並みの動画を作れました。本当に気に入っています。」
最初は半信半疑でしたが、AIのクオリティには本当に驚かされました。音声もアバターも一流で、私たちのワークフローが確実に効率化されました。
The fastest-growing product on G2 for a reason
HeyGen の代替サービスに関するよくある質問
HeyGen の AI 動画ジェネレーターとは何ですか？
HeyGen は、テキストスクリプトをプロフェッショナルでリアルな AI アバター動画に変換する、AI 搭載の動画プラットフォームです。カスタマイズ可能なアバターやボイスクローン機能も備えています。興味があれば、こちらから使い始めることができますhere.
HeyGenでAIアバターを作成するにはどうすればよいですか？
自分自身を変換してリアルなAIアバターを作成し、あなたの声や表情をそっくりまねさせることができます。ダイナミックな動画制作に最適です。さあ、クリエイティブな旅を始めましょうこちら.
HeyGenの主な機能は何ですか？
HeyGen は、リアルな表情を持つ AI アバター、ボイスクローン、多言語対応、カスタマイズ可能な動画テンプレートを提供しています。これらの機能を実際に確認するには、hereをご覧ください。
HeyGenは無料で利用できますか？
HeyGen では、無料トライアルを含むさまざまな料金プランを提供しています。詳しくは公式サイトまたはFAQページをご覧ください。
HeyGenアバターはどのようにビデオ会議と連携しますか？
HeyGen のインタラクティブアバターは、Zoom などのプラットフォームと連携することで、ビデオ会議に参加できます。この魅力的な機能の詳細についてはこちらをご覧ください。
HeyGenで自分のアバターの見た目をカスタマイズできますか？
はい、ニーズに合わせて、選択可能な服装、背景、声のオプションでアバターをカスタマイズできます。これらのオプションはこちらからご覧いただけます。
HeyGen ではどのような種類のアバターを作成できますか？
インタラクティブアバター、ビデオアバター、フォトアバター、ジェネレーティブアバター、ストックアバターから選んで、クリエイティブな冒険を始めましょうこちら.
HeyGenは主にどのような人が利用していますか？
HeyGen は、企業、マーケター、教育者、コンテンツクリエイターなど 85,000 社以上の顧客に、魅力的な動画コンテンツのために利用されています。今すぐ参加するにはこちら。
HeyGenのビデオアバターにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
ユーザーは、さまざまな衣装や背景を選択したり、Hybrid Avatar の「Looks」を使って複数のアバターを録画したりすることで、アバターを自由にカスタマイズできます。これらのカスタマイズオプションの詳細はこちらをご覧ください。
HeyGen は多言語の音声オプションに対応していますか？
HeyGen は複数の言語と音声オプションに対応しており、必要に応じてサードパーティ製の音声も統合できます。多言語対応の機能についてはこちらをご覧ください。
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