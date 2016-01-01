音声を動画に変換することで、視認性やエンゲージメント、共有されやすさが大きく向上します。YouTube、Instagram、LinkedIn などのプラットフォームは動画コンテンツを好むため、より幅広いオーディエンスにリーチするうえで欠かせません。さらに、当社の無料の動画翻訳ツールを使った多言語翻訳により、世界中の視聴者と簡単につながることができます。

マルチメディアコンテンツの重要性について学び、オーディエンスのエンゲージメントを高めて、コンテンツが届く可能性のある範囲を最大化しましょう。

HeyGen は単なる音声から動画への変換ツールではなく、完全なAI 動画ジェネレーターです。AI アバター、ボイスクローン、自動字幕機能により、あなたの音声コンテンツは魅力的なビジュアルを通じて、より幅広いオーディエンスを惹きつけることができます。