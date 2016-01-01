HeyGen を使って、音声を魅力的な動画コンテンツに変換しましょう。ポッドキャストやナレーションなど、あらゆる音声を AI アバター、字幕、アニメーション付きの動画に変換できます。編集作業は一切不要。アップロードして共有するだけです。
HeyGen の AI ビデオ翻訳機能は、あらゆる動画を別の言語に自動変換し、話者の声質や感情に合わせた自然なリップシンク音声を生成します。オリジナルの話し方や表現スタイルを保ったまま、スタジオ品質の多言語版動画を数分で作成できます。
HeyGen の AI 搭載オーディオ動画変換ツールを使えば、ポッドキャスト、ボイスオーバー、音楽、スピーチなどの音声コンテンツを、魅力的な動画コンテンツへ簡単に変換できます。カスタム AI アバター、字幕、ダイナミックなビジュアルで視聴者のエンゲージメントを高められ、SNS、マーケティング、プレゼンテーションに最適です。
400種類以上の動画テンプレート、AIによるアニメーション、カスタマイズ可能なビジュアルを備えた当社の音声から動画へのコンバーターなら、編集スキルがなくても音声コンテンツに命を吹き込むことができます。今すぐHeyGenに参加して、あなたのコンテンツを際立たせましょう。
オーディオからビデオへのAIを最大限に活用する
魅力的で完成度の高い動画にするために、次のポイントを押さえましょう。適切な音声フォーマットを選ぶこと、最適なアバターを選択すること、そしてマルチメディアコンテンツの重要性を理解し、視聴者を惹きつけるために効果的に活用することです。
オーディオから動画への変換でコンテンツをレベルアップしよう
音声を動画に変換することで、視認性やエンゲージメント、共有されやすさが大きく向上します。YouTube、Instagram、LinkedIn などのプラットフォームは動画コンテンツを好むため、より幅広いオーディエンスにリーチするうえで欠かせません。さらに、当社の無料の動画翻訳ツールを使った多言語翻訳により、世界中の視聴者と簡単につながることができます。
マルチメディアコンテンツの重要性について学び、オーディエンスのエンゲージメントを高めて、コンテンツが届く可能性のある範囲を最大化しましょう。
HeyGen は単なる音声から動画への変換ツールではなく、完全なAI 動画ジェネレーターです。AI アバター、ボイスクローン、自動字幕機能により、あなたの音声コンテンツは魅力的なビジュアルを通じて、より幅広いオーディエンスを惹きつけることができます。
AIを使って音声を動画に変換：4つの簡単ステップ
ポッドキャストやナレーション、スピーチを、編集スキルがなくてもダイナミックな動画に変換できます。
ポッドキャスト、ナレーション、または音楽ファイルをドラッグ＆ドロップして開始してください。MP3 や WAV などの一般的な形式に対応しています。
300以上のアバターと400以上のテンプレートから選び、あなたのメッセージを最適なトーンとスタイルで視覚的に表現しましょう。
キャプションを自動生成し、背景のビジュアルやエフェクトを挿入し、音楽を加えて視聴者のエンゲージメントを高めましょう。動画に効果的に字幕を追加して、コンテンツを誰にとってもアクセスしやすく、魅力的なものにする方法を学びましょう。
仕上がった動画を、SNS、社内コミュニケーション、ブランド活用などに向けて数分で公開できる形式で書き出しましょう。HeyGen に登録して、今日から制作を始めてください。
HeyGenのAudio to Video AIは、ポッドキャストやスピーチなどの音声ファイルを、AIアバター・字幕・アニメーションを用いて魅力的な動画に変換します。これにより、ユーザーはコンテンツの価値を高め、世界中の視聴者に簡単に届けることができます。
HeyGen は、MP3 や WAV などの形式での音声アップロードに対応しており、ユーザーが手元の音声コンテンツを柔軟に利用できるようになっています。
はい。1000体以上のAIアバターと400種類のテンプレートから選択し、字幕や背景映像、エフェクトを追加して、ブランドイメージに合わせた動画にカスタマイズできます。
いいえ。HeyGen は、動画編集の経験がないユーザー向けに設計されています。直感的なインターフェースにより、プロ品質の動画を簡単に作成できます。
はい、HeyGen は音声から自動的に字幕を生成できます。動画（または音声）をアップロードするだけで、音声を文字起こしし、書き起こしたテキストから字幕を作成します。書き出し前に、字幕の内容を確認・編集し、スタイルを調整することも可能です。これにより、音声なしでも視聴しやすく、より多くの人にとってアクセスしやすいコンテンツになります。
処理時間は動画の長さや複雑さによって異なりますが、通常は数分程度で完了します。
