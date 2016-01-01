AI音声から動画へのコンバーター

HeyGen を使って、音声を魅力的な動画コンテンツに変換しましょう。ポッドキャストやナレーションなど、あらゆる音声を AI アバター、字幕、アニメーション付きの動画に変換できます。編集作業は一切不要。アップロードして共有するだけです。

Tool featured image
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AI動画翻訳をお試しください

HeyGen の AI ビデオ翻訳機能は、あらゆる動画を別の言語に自動変換し、話者の声質や感情に合わせた自然なリップシンク音声を生成します。オリジナルの話し方や表現スタイルを保ったまま、スタジオ品質の多言語版動画を数分で作成できます。

動画を翻訳

自然なリップシンクによる超リアルな翻訳のために動画をアップロード

ファイルをここにドロップ

またはYouTubeリンクを貼り付け：
翻訳先：
フル機能にアクセスするにはサインインまたは登録してください
サンプル動画を選択
Step 1:サンプル動画を選択
カスタム動画をアップロード
Step 2:カスタム動画をアップロード
動画を翻訳をクリック
Step 3:動画を翻訳をクリック
AI動画制作

音声を魅力的な 動画に変えたいですか？ {{total_avaters}}[@portabletext/react] Unknown block type "tokenReference", specify a component for it in the `components.types` prop

HeyGen の AI 搭載オーディオ動画変換ツールを使えば、ポッドキャスト、ボイスオーバー、音楽、スピーチなどの音声コンテンツを、魅力的な動画コンテンツへ簡単に変換できます。カスタム AI アバター、字幕、ダイナミックなビジュアルで視聴者のエンゲージメントを高められ、SNS、マーケティング、プレゼンテーションに最適です。

400種類以上の動画テンプレート、AIによるアニメーション、カスタマイズ可能なビジュアルを備えた当社の音声から動画へのコンバーターなら、編集スキルがなくても音声コンテンツに命を吹き込むことができます。今すぐHeyGenに参加して、あなたのコンテンツを際立たせましょう。

an advertisement for heygen the future of storytelling
AI動画制作

オーディオからビデオへのAIを最大限に活用する

魅力的で完成度の高い動画にするために、次のポイントを押さえましょう。適切な音声フォーマットを選ぶこと、最適なアバターを選択すること、そしてマルチメディアコンテンツの重要性を理解し、視聴者を惹きつけるために効果的に活用することです。

  • 明瞭で高音質な音声を使用する - クリアな音は音声の同期精度を高めます。
  • AIアバターを追加 - 当社の300種類以上のカスタマイズ可能なアバターを使用して、AIアバタージェネレーターでコンテンツを視覚的に表現しましょう。
  • 自動生成字幕を追加 - AIによるキャプションで視聴者のエンゲージメントを高めましょう。
  • 最適な動画テンプレートを選ぶ - さまざまなフォーマットに合わせて作られた400種類以上のデザインから選択できます。
  • BGMと効果音で演出を強化 - よりダイナミックな視聴体験を生み出します。
a screenshot of a web page that says upload audio
AI動画制作

オーディオから動画への変換でコンテンツをレベルアップしよう

音声を動画に変換することで、視認性やエンゲージメント、共有されやすさが大きく向上します。YouTube、Instagram、LinkedIn などのプラットフォームは動画コンテンツを好むため、より幅広いオーディエンスにリーチするうえで欠かせません。さらに、当社の無料の動画翻訳ツールを使った多言語翻訳により、世界中の視聴者と簡単につながることができます。

マルチメディアコンテンツの重要性について学び、オーディエンスのエンゲージメントを高めて、コンテンツが届く可能性のある範囲を最大化しましょう。

HeyGen は単なる音声から動画への変換ツールではなく、完全なAI 動画ジェネレーターです。AI アバター、ボイスクローン、自動字幕機能により、あなたの音声コンテンツは魅力的なビジュアルを通じて、より幅広いオーディエンスを惹きつけることができます。

HeyGen face swap editor with demo faces and layout options in edit looks UI.
仕組み

AIを使って音声を動画に変換：4つの簡単ステップ

ポッドキャストやナレーション、スピーチを、編集スキルがなくてもダイナミックな動画に変換できます。

ステップ 1

音声ファイルをアップロード

ポッドキャスト、ナレーション、または音楽ファイルをドラッグ＆ドロップして開始してください。MP3 や WAV などの一般的な形式に対応しています。

ステップ2

AIアバターと動画テンプレートを選択

300以上のアバターと400以上のテンプレートから選び、あなたのメッセージを最適なトーンとスタイルで視覚的に表現しましょう。

ステップ3

字幕、音楽、ビジュアル効果を追加

キャプションを自動生成し、背景のビジュアルやエフェクトを挿入し、音楽を加えて視聴者のエンゲージメントを高めましょう。動画に効果的に字幕を追加して、コンテンツを誰にとってもアクセスしやすく、魅力的なものにする方法を学びましょう。

ステップ4

動画を生成して共有する

仕上がった動画を、SNS、社内コミュニケーション、ブランド活用などに向けて数分で公開できる形式で書き出しましょう。HeyGen に登録して、今日から制作を始めてください。

音声から動画への変換ツールに関するよくある質問

HeyGen の Audio to Video AI とは何ですか？

HeyGenのAudio to Video AIは、ポッドキャストやスピーチなどの音声ファイルを、AIアバター・字幕・アニメーションを用いて魅力的な動画に変換します。これにより、ユーザーはコンテンツの価値を高め、世界中の視聴者に簡単に届けることができます。

当社の音声から動画へのコンバーターは、どの音声形式に対応していますか？

HeyGen は、MP3 や WAV などの形式での音声アップロードに対応しており、ユーザーが手元の音声コンテンツを柔軟に利用できるようになっています。

動画内のビジュアルをカスタマイズできますか？

はい。1000体以上のAIアバターと400種類のテンプレートから選択し、字幕や背景映像、エフェクトを追加して、ブランドイメージに合わせた動画にカスタマイズできます。

Audio to Video コンバーターを使用するのに専門的な技術知識は必要ですか？

いいえ。HeyGen は、動画編集の経験がないユーザー向けに設計されています。直感的なインターフェースにより、プロ品質の動画を簡単に作成できます。

音声を使って動画に字幕を追加できますか？

はい、HeyGen は音声から自動的に字幕を生成できます。動画（または音声）をアップロードするだけで、音声を文字起こしし、書き起こしたテキストから字幕を作成します。書き出し前に、字幕の内容を確認・編集し、スタイルを調整することも可能です。これにより、音声なしでも視聴しやすく、より多くの人にとってアクセスしやすいコンテンツになります。

音声ファイルから動画を生成するのにどれくらい時間がかかりますか？

処理時間は動画の長さや複雑さによって異なりますが、通常は数分程度で完了します。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

CTA background