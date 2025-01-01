動画は、静的なコンテンツと比べて、学習者のエンゲージメントと理解度を高める効果的な手段です。HeyGen を使えば、大規模な制作チームがなくても、高品質な AI トレーニング動画を簡単に作成できるため、スキル習得のスピード向上と一貫したナレッジ共有が可能になります。