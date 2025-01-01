AIでトレーニングの参加率と定着率を高める

トレーニングは、受講者が最後までやり遂げてこそ効果を発揮します。長々としたスライドショーや文字ばかりのマニュアルは、あっという間に受講意欲を下げてしまいます。HeyGen を使えば、トレーニングおよび人材開発チームは、修了率を高め、知識の定着を促進し、パフォーマンス向上につながる AI トレーニング動画を、簡単に作成できます。

メリットと価値

魅力的な動画トレーニングで学習体験を変革

L&Dチームがトレーニングコンテンツをどのように拡大・展開しているかを発見する

Sibelco cut training video production costs by €1,000 per minute

Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.

「HeyGen を使えば、物事はよりシンプルで直感的になります。AI の活用は敷居が高く感じられるかもしれませんが、HeyGen のワークフローなら迷わず使いこなせるようになり、時間とコストを削減しつつ、Sibelco の従業員の安全も守ることができます。」

ジャン＝マリー・プティ

シベルコ社 デジタルラーニングマネージャー

HeyGenでトレーニング動画を作成する方法

  1. HeyGen を開く

制作チームも編集スキルも不要で、数分でプロ品質のトレーニング動画を作成し始めましょう。

  1. テンプレートを選択するか、最初から作成します
  1. スクリプトを追加し、アバターを選択します
  1. 動画をカスタマイズする
  1. グローバルチーム向けに翻訳とローカライズを行う
  1. 動画を提出する

よくある質問

AIトレーニング動画とは何ですか？

AIトレーニング動画は、特定のスキルやワークフロー、ベストプラクティスを教えることを目的とした、短くて魅力的な動画です。企業が重要なナレッジを伝達し、従業員の関心を高め、学習をチーム全体にスケールさせるのに役立ちます。

企業が研修に動画を活用すべき理由は何ですか？

動画は、静的なコンテンツと比べて、学習者のエンゲージメントと理解度を高める効果的な手段です。HeyGen を使えば、大規模な制作チームがなくても、高品質な AI トレーニング動画を簡単に作成できるため、スキル習得のスピード向上と一貫したナレッジ共有が可能になります。

HeyGen はどのようにして AI トレーニング動画の作成を支援しますか？

HeyGen は、リアルなアバター、自動音声ナレーション、あらかじめ用意されたテンプレートなどを備えた、AI を活用した動画作成ツールを提供しています。マーケター、L&D（人材育成）担当者、その他あらゆるコンテンツ制作者は、高度な技術スキルがなくても、洗練された AI トレーニング動画を短時間で制作できます。

自社ブランドに合わせてAIトレーニング動画をカスタマイズできますか？

はい。HeyGen では、ブランドカラー、フォント、ロゴなどのビジュアル要素を反映させることができるため、AI トレーニング動画全体で一貫したブランドイメージを表現できます。視聴者に合わせて、トーンやスタイルを調整することも可能です。

HeyGen を使って複数の言語で AI トレーニング動画を作成できますか？

もちろん可能です。HeyGen は複数の言語での AI 翻訳とリップシンクに対応しており、追加の制作コストをかけずに、トレーニングコンテンツをグローバルに展開できます。

HeyGenを使うのに動画編集の経験は必要ですか？

いいえ。HeyGen はあらゆるスキルレベルのユーザー向けに設計されています。直感的なドラッグ＆ドロップツールと使いやすいインターフェースにより、動画編集の経験がなくても、洗練された動画を簡単に作成できます。

HeyGen ではどのような種類のトレーニングコンテンツを作成できますか？

従業員のオンボーディング動画、コンプライアンス研修、リーダーシップ開発モジュール、製品チュートリアルなど、あらゆる研修用コンテンツを作成できます。受講者のニーズに合わせて、動画の内容を自由にカスタマイズしてください。

AIトレーニング動画の長さはどのくらいが適切ですか？

一般的には、1本のトレーニングコンテンツとしては2〜5分程度が理想的です。ただし、扱うテーマや公開するプラットフォームによっては、これより長い動画や短い動画を作成しても問題ありません。

AIトレーニング動画はどこで共有できますか？

HeyGen で作成した動画は、LMS プラットフォーム、メールキャンペーン、社内ナレッジベース、ソーシャルネットワークなど、複数のチャネルで配信できます。学習者が自分の都合の良い時間に視聴できるよう、アクセスしやすい形で提供しましょう。

HeyGen を使って、どのくらいの早さで AI トレーニング動画を作成できますか？

HeyGen の AI 機能を使えば、数分でプロ品質のトレーニング動画を作成できます。この効率的なプロセスにより、トレーニング資料を常に最新の状態に保ち、差し迫った締め切りにも余裕を持って対応できます。

