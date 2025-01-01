トレーニングは、受講者が最後までやり遂げてこそ効果を発揮します。長々としたスライドショーや文字ばかりのマニュアルは、あっという間に受講意欲を下げてしまいます。HeyGen を使えば、トレーニングおよび人材開発チームは、修了率を高め、知識の定着を促進し、パフォーマンス向上につながる AI トレーニング動画を、簡単に作成できます。
Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
「HeyGen を使えば、物事はよりシンプルで直感的になります。AI の活用は敷居が高く感じられるかもしれませんが、HeyGen のワークフローなら迷わず使いこなせるようになり、時間とコストを削減しつつ、Sibelco の従業員の安全も守ることができます。」
ジャン＝マリー・プティ
シベルコ社 デジタルラーニングマネージャー
HeyGenでトレーニング動画を作成する方法
制作チームも編集スキルも不要で、数分でプロ品質のトレーニング動画を作成し始めましょう。
AIトレーニング動画は、特定のスキルやワークフロー、ベストプラクティスを教えることを目的とした、短くて魅力的な動画です。企業が重要なナレッジを伝達し、従業員の関心を高め、学習をチーム全体にスケールさせるのに役立ちます。
動画は、静的なコンテンツと比べて、学習者のエンゲージメントと理解度を高める効果的な手段です。HeyGen を使えば、大規模な制作チームがなくても、高品質な AI トレーニング動画を簡単に作成できるため、スキル習得のスピード向上と一貫したナレッジ共有が可能になります。
HeyGen は、リアルなアバター、自動音声ナレーション、あらかじめ用意されたテンプレートなどを備えた、AI を活用した動画作成ツールを提供しています。マーケター、L&D（人材育成）担当者、その他あらゆるコンテンツ制作者は、高度な技術スキルがなくても、洗練された AI トレーニング動画を短時間で制作できます。
はい。HeyGen では、ブランドカラー、フォント、ロゴなどのビジュアル要素を反映させることができるため、AI トレーニング動画全体で一貫したブランドイメージを表現できます。視聴者に合わせて、トーンやスタイルを調整することも可能です。
もちろん可能です。HeyGen は複数の言語での AI 翻訳とリップシンクに対応しており、追加の制作コストをかけずに、トレーニングコンテンツをグローバルに展開できます。
いいえ。HeyGen はあらゆるスキルレベルのユーザー向けに設計されています。直感的なドラッグ＆ドロップツールと使いやすいインターフェースにより、動画編集の経験がなくても、洗練された動画を簡単に作成できます。
従業員のオンボーディング動画、コンプライアンス研修、リーダーシップ開発モジュール、製品チュートリアルなど、あらゆる研修用コンテンツを作成できます。受講者のニーズに合わせて、動画の内容を自由にカスタマイズしてください。
一般的には、1本のトレーニングコンテンツとしては2〜5分程度が理想的です。ただし、扱うテーマや公開するプラットフォームによっては、これより長い動画や短い動画を作成しても問題ありません。
HeyGen で作成した動画は、LMS プラットフォーム、メールキャンペーン、社内ナレッジベース、ソーシャルネットワークなど、複数のチャネルで配信できます。学習者が自分の都合の良い時間に視聴できるよう、アクセスしやすい形で提供しましょう。
HeyGen の AI 機能を使えば、数分でプロ品質のトレーニング動画を作成できます。この効率的なプロセスにより、トレーニング資料を常に最新の状態に保ち、差し迫った締め切りにも余裕を持って対応できます。
